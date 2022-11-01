أبوظبي: أعلنت ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ ، إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية مع شركة الخدمات الطبية المحدودة لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية NMSL)). جاء ذلك خلال معرض أديبك 2022.

جاء هذا كجزء من خطة الشركة لتوسيع أعمالها في القارة الإفريقية من خلال شركة الخدمات الطبية المحدودة لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية (NMSL)، وهي شركة طاقة عالمية ديناميكية تقدم أعمالها وعملياتها عبر مجموعة كاملة من سلسلة قيمة الطاقة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPC). وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز تعاون حقيقي ومتبادل المنفعة بين كلا الشريكين.

ويعلق الرائد توم لويس، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: "تعتبر هذه الشراكة خطوة أولى للعمل مع شركة الخدمات الطبية المحدودة لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية NMSL))، لإدارة المستشفيات، العيادات في الموقع، الطوارئ، ومجموعة من خدمات الرعاية الصحية. وتتطلع شركة ريسبونس بلس لمزيد من التوسع في افريقيا في المستقبل القريب."

ويعلق ملام ميلي كياري، الرئيس التنفيذي لمجموعة NNPC:" نخن سعداء بعقد شراكة استراتيجية مع ريسبونس بلس القابضة لتطوير مستوى خدمات الرعاية الصحية للشركة."

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حول ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ

تُعدّ شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ أكبر مزود لخدمات إدارة الرعاية الصحية في الموقع وخدمات الطوارئ الطبية في الإمارات. تمتلك الشركة أكبر أسطول خاص من سيارات الإسعاف في أبوظبي وتدير أكثر من 260 عيادة موقع، وقد تمّ إدراجها مؤخراً في السوق الثانية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.