مسقط: حققت شركة تأجير للتمويل، الشركة الرائدة في مجال التمويل والتأجير في سلطنة عمان، إنجازا جديدا يضاف الى سجلها الحافل، بحصولها على جائزة العام ضمن شركات التأجير والتمويل" وذلك على هامش حفل توزيع جوائز عالم الاقتصاد لأفضل الشركات العمانية أداءً لعام 2022، والذي أقيمت مؤخرا بفندق جراند ميلينيوم مسقط تحت رعاية معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة بحضور أكثر من 250 من المسؤولين ورجال الاعمال والتنفيذيين في المؤسسات العامة والخاصة.

تسلم الجائزة بالنيابة عن شركة تأجير للتمويل، الفاضل شاهين بن محمد البلوشي الرئيس التنفيذي، والذي صرح قائلا: “نحن سعداء بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة. وهو ما يعزز مسيرتنا بأننا نمضي على الطريق الصحيح نحو قيادة نمو قطاع التمويل والتأجير، والمساهمة في دعم التنمية الاجتماعية والإزدهار الاقتصادي لسلطنة عمان بما يتوافق مع اهداف رؤية عمان 2040، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه –".

وأضاف البلوشي: "استطاعت شركة تأجير للتمويل وعلى مدار العقدين الماضيين في ترسيخ مكانتها في سوق التمويل والتأجير، وتمكنت من تحقيق نمو مستدام ومستقر. وتعزيز إيراداتها وارباحها، والمحافظة على حصة سوقية جيدة، علاوة على التزامها بتوزيع الأرباح على مساهمي الشركة، لتتحول تأجير للتمويل اليوم إلى شركة رائدة في سوق صناعة التمويل والتأجير في السلطنة، معززة حضورها كعلامة تجارية مفضلة عند العملاء ".

وبنهاية يونيو الماضي شهدت إيرادات شركة تأجير للتمويل ارتفاعا بنسبة 15.5٪، وارتفع صافي الربح بنسبة 30.7٪ ، فيما ارتفع إجمالي المحفظة بنسبة 17.48٪. وهو ما ساهم في استحواذ الشركة على حصة سوقية إضافية بلغة نسبتها 4.4٪.

يذكر أن شركة تأجير للتمويل أطلقت مؤخرا العديد من المبادرات الرقمية لتعزيز تجربة عملائها. حيث يوفر الموقع الالكتروني للشركة بثوبه بمظهره الجديد العديد من المميزات التي تسهم في إثراء تجربة العملاء، إضافة إلى تطبيق الشركة المحدث على الهاتف النقال والذي يقدم تجربة سهلة وميسرة تتيح الوصول إلى خدمات ومنتجات الشركة بسهولة ترضي لتلبي حاجات وتوقعات العملاء.

تمتلك تأجير للتمويل شبكة من الفروع المنتشرة في عدد من المواقع الاستراتيجية، تضم مكتب الشركة الرئيسي في منطقة الخوير بمحافظة مسقط، علاوة على فروع في سبعة مواقع أخرى في كل من الوطية والسيب وصحار ونزوى وصلالة وبركاء والكامل،

وذلك لإتاحة سهولة وصول العملاء إلى خدمات الشركة. هذا وقد تبنت الشركة عددًا من الإجراءات والتدابير لتحسين خدماتها المقدمة لعملائها، منها اتاحة سهولة إجراء عمليات الدفع عبر التطبيق، وتثبيت أجهزة نقاط البيع (POS) في كافة فروع الشركة لضمان عمليات دفع الكترونية سهلة ومبسطة، وإنهاء طلبات العملاء عبر تطبيق الهاتف النقال، للتقليل من تردد لتقليل من معاناة العملاء للوصول إلى مكاتب الشركة، علاوة على أتمتة أتممة نظام إدارة الشكاوى، وغيرها من الخدمات والاجراءات.

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