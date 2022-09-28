عقدت شركة ألمنيوم البحرين (البا)، أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، اجتماع مجلس الإدارة الفصلي الثالث يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر الجاري في قاعة الدانة بمقر الشركة.

وفي مستهل حديثه، توجه رئيس مجلس إدارة شركة البا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة بالشكر للهيئة التنفيذية والإدارية وجميع الموظفين وعمال المقاولين نظير الإنجاز الاستثنائي وغير المسبوق الذي حققته الشركة على صعيد السلامة بتسجيلها أكثر من 31 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت.

وأضاف الشيخ دعيج: "لتحقيق المزيد من النمو، يجب علينا بذل المزيد من الجهود التي تتجاوز ما حققناه وبرعنا فيه. ومع صب أولى القواعد الخرسانية في مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، فقد خطونا خطوة كبيرة للأمام وبتنا أقرب لتحقيق أهدافنا في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ومع دخولنا في الربع الأخير من العام الجاري، فإن تركيزنا ما يزال منصبًا على تجاوز تحديات السوق اليوم وتحويلها إلى فرص مستقبلية لتحقيق الأداء القوي بنهاية العام 2022".

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس محضر الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 11 أغسطس 2022 ووافق عليه، كما راجع التقارير المقدمة من اللجنة التنفيذية ولجنة الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، وكذلك لجنة الترشيح والمكافآت وحوكمة الشركات. كما تم خلال الاجتماع تقديم الإقرارات الفردية الكاملة الخاصة بالأعضاء واستعراض استقلالية جميع أعضاء مجلس الإدارة، وقدم رئيس مجلس الإدارة آخر التطورات المتعلقة بمشروع خط الصهر السابع المقترح. بالإضافة إلى ذلك، تم الاطلاع على بيانات إنتاجية الشركة وأدائها المالي منذ بداية العام وحتى تاريخه، إلى جانب أداء المبيعات في ظل التحديات اللوجستية العالمية.

واستعرض مجلس الإدارة التطورات المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي شملت إطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، والذي سيقرب البا من تحقيق أهدافها المتعلقة بالحد من انبعاثات الكربون، وذلك من خلال الكفاءة العالية والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وعلاوة على ذلك، تم إبلاغ مجلس الإدارة بالإغلاق الناجح لتمويل المشروع مع شركة الصين لتأمين الصادرات والائتمان سينوشور (Sinosure).

يُذكر أنه بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، يتألف مجلس إدارة الشركة من ستة أعضاء معيّنين من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة)، وهم كل من السيد يوسف

عبدالله تقي، والسيدة سهى كارزون، والشيخ عيسى بن خالد آل خليفة، والسيد تيم موري، والسيدة رشا سبكار. أما الأعضاء المعينون من قبل شركة سابك للاستثمارات الصناعية فهم كل من السيد أحمد الدريعان، والسيد إياد القرعاوي، والسيد عمر العمودي، بالإضافة إلى العضو المنتخب السيد مطلق المريشد.

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نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

تُعد البا أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم وذلك من خلال إنتاجها السنوي الذي يتجاوز 1.561 مليون طن متري (2021)، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى 50 عامًا في كافة جوانب العمليات التشغيلية والسلامة والبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

واحتفلت البا التي تعتبر واحدة من كبرى الشركات في مملكة البحرين في مايو 2021 بمرور خمسة عقود على انطلاق عملياتها التجارية، وشهد احتفالها باليوبيل الذهبي تحطيمها لجميع الأرقام القياسية السابقة المسجلة على مستوى السلامة، حيث تمكنت من تحقيق 30 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت بتاريخ 01 سبتمبر 2022، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وتقوم البا بتصنيع منتجات ألمنيوم عالية الجودة، في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة، وتصديرها إلى أكثر من 240 عميلاً حول العالم عبر مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (هونغ كونغ وسنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%). كما تفخر البا بحصولها على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد آيزو 9001، وآيزو 14001، وآيزو 27001، وآيزو 45001، وشهادة معيار IATF 16949:2016 الخاص بنظام إدارة الجودة لصناعة السيارات، وشهادتي مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وإيكوفاديس.

وباعتبارها أول مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط، ساهمت البا بشكل رئيسي في التنمية الاجتماعية والصناعية والاقتصادية بمملكة البحرين، وتعتبر القلب النابض لقطاع الألمنيوم المزدهر في البحرين، والذي يمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وكونها إحدى كبرى الشركات في مملكة البحرين، تحرص البا على توظيف الكفاءات الوطنية (نسبة البحرنة تبلغ 84%) بل تتخطى ذلك من خلال ضمان تعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم عبر مختلف المبادرات التعليمية والتدريبية والتطويرية خلال جميع مراحل مسيرتهم المهنية لدى الشركة.

تعتبر البا واحدة من أبرز الشركات الصناعية في العالم، حيث تلتزم بأعلى المعايير في الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات. وتركز خارطة طريق الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة التي أطلقتها الشركة في فبراير 2022 على 6 أولويات استراتيجية، وهي: 1) إزالة الكربون، 2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، 3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، 4) تعزيز رفاهية الموظفين، 5) التعاون والشراكات، 6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البا في العديد من المشاريع التي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع، ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر (دون أي مخلفات) البالغة تكلفته 37.5 مليون دولار ومشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد ما بين 5 إلى 7 ميغاوات من الطاقة النظيفة بعضًا من جهود الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وأهداف الحياد الكربوني الصفري بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وعلاوة على ذلك، فمن المقرر أن تضطلع البا بدورها الاستراتيجي في منطقة صناعات الألمنيوم التحويلية والتي من شأنها تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.

ويؤكد شعار البا الدائم "السلامة أولاً .. السلامة دائمًا" على أن سلامة ورفاهية الموظفين وعمال المقاولين هي من أولويتها القصوى. وتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي في مجالات السلامة والصحة، حيث حصلت على جوائز مرموقة عديدة مثل جائزة الميدالية الذهبية من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (RoSPA) (للسنة التاسعة على التوالي) وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق

من قبل مجلس السلامة البريطاني فضلاً عن ست جوائز هامة من مجلس السلامة الوطني الأمريكي لعام 2021. كما تم تكريم البا لمبادراتها المسؤولة خلال عملية إنتاج الألمنيوم بحصولها على جائزة أفضل شركة في مجال الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البحرين من ESG Invest، وشهادة SafeGuard من شركة بيرو فيريتاس، فضلاً عن جائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات من Ethical Boardroom.

مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5

يهدف مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5 بالشركة إلى توسعة هذه المحطة التي تقوم بتوليد الطاقة من خلال تقنية الدورة المركبة.

ويماثل هذا المجمع الإضافي إعدادات المجمعات الأخرى بالمحطة (1:1:1) من خلال وجود تقنية التوربينات الغازية من الفئة J وبالحد الأدنى من تصنيف آيزو الاسمي البالغ 680.9 ميغاوات، حيث يضم المشروع ربطًا بالمحطة الفرعية الحالية ذات سعة 220 كيلوفولت. وتتمتع محطة الطاقة ذات الدورة المركبة بكفاءة أعلى بكثير من محطتي توليد الطاقة ذات الدورة المركبة 3 و4 بالشركة. وعند الانتهاء من مشروع توسعة مجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، ستزداد الطاقة الإنتاجية لمحطة الطاقة 5 من 1,800 ميغاوات إلى 2,481 ميغاوات.

ومن المقرر أن تتولي مجموعة ميتسوبيشي باور وسيبكو 3 مسؤولية أعمال التصميم والهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل بمجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، والذي من المتوقع أن تبدأ عملياته التشغيلية التجارية خلال الربع الرابع من عام 2024.

آلية التظلم الخارجي

يمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة بالأداء البيئي والاجتماعي لشركة البا على رابط خط البا للنزاهة – وهو خط إبلاغ سري متعدد اللغات ويدار بشكل مستقل، سواءً باستخدام خط الهاتف المجاني أو الإنترنت وذلك على مدار الساعة يومياً.

استجابة البا لجائحة كوفيد-19

جاءت استراتيجية الاستجابة لشركة البا في وقت مبكر منذ يناير 2020 مع بدء انتشار الجائحة بما يتماشى وإرشادات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19). وتمكنت الشركة من الحفاظ على سير عملياتها التشغيلية خلال العام 2021 بفضل مرونة القوى العاملة لديها من موظفين وعمال المقاولين.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بـ:

إيلين هلال

مدير إداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة

هاتف: 5100 1783 (973+)

بريد إلكتروني: eline.hilal@alba.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.albasmelter.com

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