الشركة العالمية المتخصصة بأمن المعلومات تكشف عن مجموعة من الحلول الرائدة والممارسات المتقدّمة التي تتيح للسلطنة التغلب على التهديدات السيبرانية الحالية والمستقبلية

مسقط، سلطنة عُمان: أعلنت تريند مايكرو، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني عن مشاركتها في الدورة الواحدة والثلاثين من معرض كومكس للتكنولوجيا 2022، الذي يستضيفه مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بين 23 و25 مايو. حيث تستعرض الشركة باعتبارها الراعي الألماسي للفعالية، أحدث ابتكاراتها التي تساهم بالارتقاء بمساعي التحوّل الرقمي في السلطنة وتسريع نمو مؤسساتها عبر مختلف القطاعات.

وفي متناول ما يشهده كومكس لهذا لعام، يجمع المعرض في نسخته لعام 2022 نخبة بارزة من قادة القطاع وصنّاع القرار لمناقشة التقنيات المستقبلية اللازمة لضمان أمن المعلومات في المؤسسات. كما تقدّم الفعالية عدة ندوات وورش عمل بالتزامن مع استكشاف المؤسسات في عُمان للابتكارات والاستراتيجيات التي تساعدها على تحقيق التحول الرقمي في السلطنة.

وعلى هامش فعاليات المعرض المختلفة، يُلقي محمد هاشم استشاري الأمن السيبراني لدى شركة تريند مايكرو في سلطنة عُمان، جلسة حوارية بعنوان "دور تقنية التعلّم الآلي في رصد التهديدات والاستجابة لها"، والتي تناقش ضرورة تكيُّف المؤسسات مع أحدث ابتكارات الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لا سيما تلك المعززة بإمكانات متطورة لتحليل التهديدات السيبرانية وقدرتها العالية على حدوث توقعها مسبقاً. كما تُنظم تريند مايكرو أيضاً عرضاً مباشراً لآلية عمل حل ''Trend Micro Vision One'' ، المنصة المزودة بحلول الكشف والاستجابة الأمنية الموسّعة، بهدف شرح نطاق عملها وفعاليتها في تحسين البنية التحتية الرقمية للمؤسسات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أسعد عُرابي المدير الإقليمي لتريند مايكرو في منطقة الخليج العربي: "تنسجم مساعينا في تريند مايكرو مع رؤية عُمان 2040، ونحن سعداء بتقديم حلولنا المبتكرة لحماية العمليات الرقمية في السلطنة وتسريع نمو مؤسساتها في جميع مراحل التحوّل الرقمي. وتشكّل الفعاليات الرائدة، مثل كومكس 2022، منصة مهمة لتبادل الأفكار والحلول التي تُشكّل خارطة طريق لمُختلف المؤسسات، حيث تضمن حمايتها في واقعنا الحالي المليء بالتهديدات ومساعدتها على الحفاظ على استقرار عملياتها. ونتطلع في تريند مايكرو للتعاون مع المؤسسات في سلطنة عُمان عبر كلا القطاعين العام والخاص، ونلتزم بدعم مساعيها الرقمية والارتقاء بإمكانات السلطنة لمواكبة المتطلبات الرقمية الجديدة".

ووفقًا لتقرير الأمن السيبراني السنوي الصادر عن شركة تريند مايكرو لعام 2021، نجحت الحلول الأمنية من تريند مايكرو في رصد وإيقاف أكثر من 4 ملايين (4,153,443) رسالة تهديدية عبر البريد الإلكتروني، وإيقاف أكثر من4.6 مليون (4,629,874) هجمة باستخدام الروابط الضارة في جميع أنحاء السلطنة. كما نجحت تريند مايكرو في رصد وإيقاف أكثر من 700 ألف (700,607) هجمة عبر البرامج الضارة. ومع انتقال البلاد للعمل عن بُعد،

تمكنت حلول تريند مايكرو «شبكة المنزل الذكي - Smart Home Network» من حماية الأجهزة المنزلية وإيقاف أكثر من 500 ألف (581,119) من التهديدات الواردة والصادرة في الشبكة. وتُشير إحصاءات التقرير إلى أنه في ظل تنامي مشهد التهديدات الرقمية يومًا بعد يوم، ستجد الشركات نفسها بحاجة إلى تطبيق حلول متعددة المستويات لتكون قادرة على حماية أعمالها في هذا العصر.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة أطلقت مؤخراً حل "Trend Micro One"، منصة الأمن السيبراني الموحدة والتي تضم قائمة متنامية من الشركاء في قطاع التكنولوجيا. وتهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات وتعزيز إدراكها للمخاطر السيبرانية وكيفية التعامل معها والحد من أخطارها. وتُوفر هذه المنصة الموحدة منظومة مستدامة لتقييم المخاطر والتهديدات مع إمكانية الكشف عن مواطن الضعف وتحليل المخاطر السيبرانية والحد من التهديدات والاستجابة لها.

علاوة على ذلك، يشكّل حل "Trend Micro One" الأداة الأمنية المثالية لمواجهة عوامل التهديد الحديثة وإيقاف هجماتها المتخفية في عصرنا الرقمي. وتتيح الفعاليات الرائدة، مثل كومكس 2022، لشركة تريند مايكرو استعراض محفظتها من الحلول المتطورة وخبراتها الواسعة، فضلاً عن مشاركة الأفكار اللازمة لتعزيز الإمكانات الرقمية للمؤسسات في السلطنة عبر مختلف القطاعات.

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نبذة عن "تريند مايكرو"

تلعب 'تريند مايكرو إنكوربوريتد'، إحدى الشركات العالمية الرائدة في حلول الأمن الرقمي، دوراً كبيراً في المساعدة على جعل العالم مكاناً أكثر أماناً لتبادل المعلومات الرقمية. وتقدّم الشركة حلولاً مبتكرة للمستهلكين والشركات والحكومات لحماية مراكز البيانات وبيئات الحوسبة السحابية والشبكات والنقاط الطرفية. وتعمل جميع منتجات الشركة معاً لتحقيق تبادل سلس لمعلومات التهديدات، وتوفير دفاع متصل ضد التهديدات مع سهولة في النشر والإدارة المركزية بشكل يتيح حماية أفضل وأكثر سرعة. وبفضل موظفيها الذين يتجاوز عددهم 6700 شخص في أكثر من 65 دولة حول العالم، وامتلاكها لأحدث المعلومات بشأن التهديدات العالمية، تكفل 'تريند مايكرو' تأمين العالم المتصل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركةwww.trendmicro.com

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