أرباح البا تبلغ مليار دولار أمريكي للعام الثاني على التوالي

الأداء المالي للربع الثالث والتسعة أشهر من العام 2022

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) (الرمز: ALBH)، أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، عن ربح بلغ 48 مليون دينار بحريني (127.6 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الثالث من العام 2022، مسجلة انخفاضًا بلغ 62% على أساس سنوي، وذلك مقابل ربح بلغ 125.9 مليون دينار بحريني (335 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2021. وأعلنت الشركة عن عائد أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 34 فلسًا في الربع الثالث من العام 2022، وذلك مقابل عائد أساسي ومخفض للسهم الواحد بلغ 89 فلسًا لنفس الفترة من العام 2021. وبلغ مجموع الربح الشامل الآخر خلال الربع الثالث من العام 2022 ما قيمته 58.2 مليون دينار بحريني (154.8 مليون دولار أمريكي) مقابل مجموع الربح الشامل الآخر خلال الربع الثالث من العام 2021 الذي بلغ 126.4 مليون دينار بحريني (336.1 مليون دولار أمريكي) – أي بانخفاض بلغ 54% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الثالث من العام 2022 ما قيمته 79 مليون دينار بحريني (210.2 مليون دولار أمريكي) مقابل 157.4 مليون دينار بحريني (418.5 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2021 – مسجلاً انخفاضًا بلغ 49.8% على أساس سنوي. وفيما يخص الإيرادات في الربع الثالث لعام 2022، حققت البا 403.2 مليون دينار بحريني (1,072.3 مليون دولار أمريكي) مقابل 388.9 مليون دينار بحريني (1,034.2 مليون دولار أمريكي) في الربع الثالث من العام 2021 – أي بارتفاع بلغ 3.7% على أساس سنوي.

أما بالنسبة للتسعة أشهر الأولى من العام 2022، فقد أعلنت البا عن تحقيق ربح بقيمة 376.7 مليون دينار بحريني (1,001.9 مليون دولار أمريكي)، أي بارتفاع بلغ 39.2% على أساس سنوي، مقابل ربح بلغ 270.7 مليون دينار بحريني (720 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2021. وأعلنت الشركة عن عائد أساسي ومخفض للسهم الواحد بلغ 266 فلسًا للأشهر التسعة الأولى من العام 2022 مقابل عائد أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 191 فلسًا لنفس الفترة من العام 2021. وبلغ مجموع الربح الشامل الآخر للتسعة أشهر الأولى من العام 2022 ما قيمته 416.1 مليون دينار بحريني (1,106.6 مليون دولار أمريكي)، مسجلاً ارتفاعًا بلغ 51% على أساس سنوي، وذلك مقارنة بمجموع الربح الشامل الآخر بقيمة 275.5 مليون دينار بحريني (732.7 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2021. وبلغ إجمالي الربح للتسعة أشهر الأولى من العام 2022 ما قيمته 465 مليون دينار بحريني (1,236.8 مليون دولار أمريكي) مقابل 361.5 مليون دينار بحريني (961.5 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 1202 – أي بارتفاع بلغ 28.6% على أساس سنوي. وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2202 إيرادات بقيمة 1,378.5 مليون دينار بحريني (3,666.2 مليون دولار أمريكي) مقابل 1,061.5 مليون دينار بحريني (2,823.1 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 1202 – أي بزيادة بلغت 29.9% على أساس سنوي.

وبلغ مجموع حقوق الملكية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022 ما قيمته 1,783.7 مليون دينار بحريني (4,743.9 مليون دولار أمريكي)، مسجلاً ارتفاعًا بلغ 18.7%، مقابل 1,503 مليون دينار بحريني (3,997.4 مليون دولار أمريكي) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021. في حين بلغ مجموع الموجودات حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022 ما قيمته 2,729.8 مليون دينار بحريني (7,260.1 مليون دولار أمريكي) وذلك مقابل 2,624.6 مليون دينار بحريني (6,980.3 مليون دولار أمريكي) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021 – أي بارتفاع بلغ 4%.

جاءت إيرادات الشركة متأثرة بأسعار بورصة لندن للمعادن (انخفضت بنسبة 11% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2022، وارتفعت بنسبة 19% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022) وذلك بالرغم من معدل النمو الثابت في حجم المبيعات خلال الفترتين المذكورتين، في حين جاءت أرباح الشركة خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام 2022 مدفوعة بارتفاع إيرادات الشركة، فيما تأثرت جزئيًا بارتفاع نفقات التكلفة والتوزيع.

أبرز أحداث الصناعة خلال الربع الثالث من العام 2022

انخفاض الطلب في الأسواق: ارتفاع مستوى التقلبات وعدم اليقين (+0.3% على أساس سنوي)

§ في أعقاب جائحة كوفيد-19، بدأ الاقتصاد العالمي في مواجهة احتمالية حدوث ركود اقتصادي. وأدى اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة مع زيادة معدلات التضخم العالمي إلى مستويات

غير مسبوقة وارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد. وأثرت جميع هذه العوامل على صناعة الألمنيوم بشكل رئيسي في أوروبا والولايات المتحدة، حيث خفضت المصاهر الإنتاج على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض نمو الطلب

§ الشرق الأوسط: ارتفاع الطلب بنسبة 8% على أساس سنوي مدعومًا بارتفاع الاستهلاك في دولة الإمارات العربية المتحدة (+17% على أساس سنوي) ومملكة البحرين (+3% على أساس سنوي)

§ الولايات المتحدة: ما زال الطلب على الألمنيوم يتعرض للضغوطات (+2% على أساس سنوي)

§ الصين: تأثر الاستهلاك بحالات الإغلاق والتحديات اللوجستية الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد-19) (+1% على أساس سنوي). وعانت قطاعات مثل البناء والتعبئة والتغليف والسلع الاستهلاكية المعمرة أكثر من غيرها

§ أوروبا: أدى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم إلى تراجع الطلب على الألمنيوم (-8% على أساس سنوي)

ارتفاع إمدادات السوق العالمي بنسبة 3% على أساس سنوي

§ رفعت الصين من إنتاجها (بزيادة بلغت 6% على أساس سنوي) في أعقاب خفض الإنتاج وتأجيل خطط رفع الإنتاج خلال العام 2021

§ أوروبا تأتي في مقدمة العالم باستثناء الصين من حيث خفض الإنتاج بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة (انخفاض بنسبة 8% على أساس سنوي)

§ تأثر الإمداد في أمريكا الشمالية بسبب التباطؤ الاقتصادي (انخفض بنسبة 5% على أساس سنوي)

§ الشرق الأوسط: زيادة العرض بنسبة 3% على أساس سنوي مدفوعًا بزيادة الإنتاج في دولة الإمارات العربية المتحدة (+5% على أساس سنوي)

§ السوق العالمي: تسجيل فائض باحتساب الصين (+90 ألف طن) ودون احتسابها (+152 ألف طن)

أسعار بورصة لندن للمعادن والعوائد الأعلى

§ بلغ متوسط النقد في بورصة لندن للمعادن 2,354 دولار أمريكي للطن في الربع الثالث من العام 2022 مع وصول المخزون في بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوى قياسي له عند 330 ألف طن (بانخفاض بلغ 73% على أساس سنوي)

§ انخفاض العوائد الأعلى بسبب ضعف الطلب ونظرة المستثمرين السلبية للسوق

أبرز أحداث الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البا للربع الثالث من العام 2022

· الفوز بست جوائز دولية من مجلس السلامة الوطني الأمريكي للعام 2021: جائزة القيادة في السلامة، وجائزة التحسن الكبير، وجائزة السجل المثالي، وجائزة تحقيق التميز المهني، وجائزة الإنجاز الهام، فضلاً عن جائزة المليون ساعة عمل

· تقديم الدعم لمبادرة "دمتِ خضراء" الوطنية الرامية لتعزيز الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة من خلال تمويل مشروع تطوير مشتل رأس سند لاستزراع نبات القرم

· تعزيزًا لمبدأ تكافؤ الفرص لموظفات الشركة، قدمت البا برنامجًا تدريبيًا معد خصيصًا لتطوير مهاراتهن القيادية

· البا تؤكد التزامها بتطوير الشباب البحريني من خلال توفير التدريب العملي لـ 70 طالبًا وطالبة تحت مظلة برامج التدريب العملي في مختلف دوائر وأقسام الشركة

· حققت الشركة 31 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت بتاريخ 24 سبتمبر 2022

· من المتوقع أن تصدر الشركة النسخة السادسة من تقريرها الخاص بالاستدامة (مع ضمان الجودة)

أبرز أحداث الأداء التشغيلي في البا للربع الثالث من العام 2022

· الإنتاج [الربع الثالث: 404,578 طن متري، بزيادة بلغت 3% على أساس سنوي؛ التسعة أشهر: 1,192,171 طن متري، بزيادة بلغت 2% على أساس سنوي]

· حجم المبيعات [الربع الثالث: 366,292 طن متري؛ التسعة أشهر: 1,108,950 طن متري – بمعدل نمو ثابت في كلا الفترتين]

· مبيعات القيمة المضافة [الربع الثالث: 67% مقابل 58% في الربع الثالث من العام 2021؛ التسعة أشهر: 67% مقابل 62% في 9 أشهر من العام 2021]

· صب أولى القواعد الخرسانية في مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة وبدء الأعمال الإنشائية والأنشطة المصاحبة في موقع المشروع

· حصلت شركة ميتسوبيشي باور على عقد طويل الأمد للخدمات والصيانة لضمان إمداد الطاقة بكفاءة واعتمادية

توقعات الألمنيوم على المدى القصير يكتنفها عدم اليقين ونظرة المستثمرين السلبية للسوق

§ يمر الاقتصاد العالمي بفترة مطولة من التضخم المصحوب بركود مع ارتفاع التضخم وضعف طلب المستهلك وتباطؤ نمو الإنتاج الصناعي. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى استمرار وجود فائض من معدن الألمنيوم في السوق.

§ يتزايد الخوف من الركود في أعقاب الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا بينما يواصل ضعف قطاع العقارات الإلقاء بثقله على الاقتصاد الصيني

§ من المتوقع أن ينمو الطلب على القطاعات المتعلقة بالتعبئة والتغليف والطاقة المتجددة

§ من المرجح أن تؤدي تكاليف الطاقة المرتفعة في أوروبا إلى زيادة خفض الإنتاج بينما يحد انخفاض هطول الأمطار في مقاطعة يونان من نمو الإمداد في الصين

§ من المتوقع أن تشهد أسعار الشحن مزيدًا من الانخفاض وسط تباطؤ التجارة العالمية ومع ظهور علامات التحسن في سلاسل التوريد العالمية

§ من المقرر أن تنخفض العائدات الأعلى الإقليمية في ظل المخاوف بشأن الطلب على المعادن

§ من المتوقع أن يتراوح سعر بورصة لندن للمعادن بين 2,000 دولار أمريكي للطن و2,100 دولار أمريكي للطن خلال الفترة المتبقية من عام 2022

أولويات البا لعام 2022

· الالتزام بتحقيق أهداف خارطة طريق البا للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يتماشى مع أهداف مملكة البحرين بتحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول العام 2060.

· دمج الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في كل جانب من جوانب عملياتنا التشغيلية وإطلاع مختلف الأطراف المعنية والشركاء بشأن المبادرات المحتملة في هذه الجوانب لتعزيز القيمة المستدامة عبر سلسلة القيمة

· تجاوز الأهداف الإنتاجية لعام 2022 المتمثلة في 1,560,000 طن متري، وتحقيق الوفورات المستهدفة في مشروع الحصالة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي مع نهاية العام.

· مواصلة بحث فرص الاستثمار في توريد المواد الخام لتأمين ثلث متطلبات الألومينا

· الاستفادة من حصول الشركة على شهادتي مبادرة استدامة الألمنيوم وإيكوفاديس من أجل دخول أسواق جديدة وزيادة مبيعات منتجات القيمة المضافة رغم التحديات.

· الانتهاء من منح عقد مشروع حديقة الطاقة الشمسية

· إحراز التقدم في دراسة الجدوى الخاصة بشركة بكتل لخط الصهر السابع بحلول الربع الثالث من العام 2023

وتعليقاً على الأداء المالي الجيد للشركة للتسعة أشهر المنصرمة من 2022، صرح رئيس مجلس إدارة شركة البا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة قائلاً:

"حققنا أرباحًا بقيمة مليار دولار أمريكي قبل بلوغ نهاية العام (1.002 مليار دولار أمريكي بزيادة بلغت 39% على أساس سنوي). ومع هذا الأداء القوي فإننا نرسي معايير جديدة في خضم التحديات العديدة التي يشهدها السوق. ونحن حريصون

كل الحرص على المضي قدمًا في مشروع خط الصهر السابع والاستثمار في مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة لتلبية الطلب المستقبلي للسوق.

ومع بلوغنا نهاية العام 2022، فإننا متفائلون بتحقيق نتائج غير مسبوقة على صعيدي العمليات التشغيلية والأداء المالي".

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي قائلاً:

"بفضل مشروع خط الصهر السادس للتوسعة، أصبحت لدينا أسس متينة مكنتنا من التعاطي مع التحديات بل والتغلب عليها، كما فتحت لنا إمكانات جديدة لتحقيق المزيد بتكلفة أقل. ومع حالة عدم اليقين والتقلبات التي يشهدها السوق، فإننا نواصل التزامنا بالتميز فيما يمكننا التحكم به: السلامة والإنتاج والتكلفة".

هذا وتعتزم إدارة الشركة عقد اجتماع هاتفي يوم الإثنين الموافق 14 نوفمبر 2022 في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مملكة البحرين لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام 2022، بالإضافة إلى تحديد أولويات الشركة لما تبقى من العام، وبحث آخر مستجدات ظروف السوق الحالية والتوقعات لعامي 2022 – 2023.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

تُعد شركة البا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين، حيث يبلغ إنتاجها أكثر من 1.548 مليون طن متري سنويًا (2020). وهي مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%).

إلى جانب الألمنيوم السائل، تنتج الشركة العديد من منتجات القيمة المضافة كسبائك المزيج الأساسي لإعادة الصهر (سبائك حرف T، السبائك المعيارية، سبائك بروبرزي)، وقوالب الدرفلة، وقضبان السحب، ومنتجات الألمنيوم غير الممزوج لإعادة الصهرمن فئة P1020. تتفاوت منتجات الشركة في أنوعها من حيث المزيج الداخل في تصنيعها وأسطحها النهائية، حيث يتم تصدير 79% لأكثر من 150 عميلاً حول العالم من خلال مكاتب المبيعات التابعة للشركة في أوروبا وآسيا وسنغافورة والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية.

يضم موقع البا ستة خطوط للصهر، وثلاث محطات للطاقة، وأربعة مسابك، وأربعة مصانع كربون، بالإضافة إلى المرافق الصناعية الأخرى. وإلى جانب إنتاجها من الألمنيوم الأولي، تنتج البا 530,000 طن متري سنويًا من فحم الكوك المكلسن عالي الجودة من مصنع التكليس التابع لها. كما تنتج الشركة 9.5 مليون متر مكعب سنويًا من مياه الشرب من خلال محطة تحلية مياه البحر الخاصة بها.

حققت البا سمعة متميزة في مجالات السلامة والبيئة والصحة والاستدامة وإدارة الجودة. وتعتبر البا من مصاهر الألمنيوم القليلة حول العالم التي لم تشهد وقوع أي إصابات مضيعة للوقت في عام 2019. كما حصدت الشركة خلال عام 2020 خمس جوائز عن خمس فئات مختلفة من مجلس السلامة الوطني (NSC) – الولايات المتحدة، وجائزة الميدالية الذهبية للصحة والسلامة من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (روسبا) – المملكة المتحدة. كما حصلت الشركة على جائزة السلامة الدولية من مجلس السلامة البريطاني (BSC) – المملكة المتحدة في مارس 2021.

تحرص البا على تحقيق القيمة لعملائها من خلال العديد من الشهادات المعترف بها عالميًا مثل الآيزو 9001، وآيزو 45001، وآيزو 14001، وآيزو 27001. كما حصلت البا على شهادة نظام إدارة الجودة لصناعة السيارات IATF 16949 في عام 2018، بالإضافة إلى الميدالية البرونزية من منظمة التصنيف والتقييم الدولية إيكوفاديس وشهادة مبادرة استدامة الألمنيوم في عام 2020.

تلتزم البا بتعزيز الاستدامة في جميع عملياتها التشغيلية. وفي إطار مبادرات المسؤولية الاجتماعية، شرعت البا في عام 2019 في إنشاء أول مصنع من نوعه لمعالجة بقايا بطانة خلايا الصهر في المنطقة وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة من أجل إيجاد حلول مستدامة لمعالجة هذه المادة دون أي مخلفات. وفي عام 2020، دشنت البا مشروع مزرعة الأسماك الذي تم بالتعاون مع الجمعية الاستهلاكية للحرس الوطني، ويهدف لتعزيز الثروة البحرية في المملكة وإثراء التنوع الحيوي بالقرب من مواقع الشركة.

بدأت البا عملياتها التشغيلية في عام 1971 كمصهر لا تتجاوز طاقته الإنتاجية 120,000 طن متري سنويًا. وتواصل البا حرصها على تحقيق الفائدة والقيمة لعملائها ومساهميها وجميع الأطراف المعنية بها. ومع احتفال الشركة باليوبيل الذهبي لبدء عملياتها التشغيلية في العام 2021، فإننا نتطلع لتعزيز الإنتاجية وتقديم المبادرات المبتكرة والمستدامة في عملياتنا التشغيلية.

للمزيد من المعلومات عن البا، يرجى زيارة موقع الشركة على شبكة الإنترنت www.albasmelter.com.

آلية التظلم الخارجي يمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة بالأداء البيئي والاجتماعي لشركة البا على رابط خط البا للنزاهة – وهو خط إبلاغ سري متعدد اللغات ويدار بشكل مستقل، سواءً باستخدام خط الهاتف المجاني أو الإنترنت وذلك على مدار الساعة يومياً.

وتأتي آلية التظلم الخارجي في شركة البا تماشياً مع معايير الأداء المبينة من قبل الشركة المالية الدولية – مؤسسة الإقراض التابعة للبنك الدولي.

استجابة البا لجائحة كوفيد-19

كان العام 2020 استثنائيًا وباعتبارها إحدى الشركات الصناعية الرائدة في البحرين، جاءت استراتيجية الاستجابة لشركة البا في وقت مبكر منذ يناير 2020 مع بدء انتشار الجائحة بما يتماشى وإرشادات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19).

عمل فريق الإدارة التنفيذية في البا على تبني النهج التفاعلي بإعداد الرسائل الشخصية الموجهة من خلال مقاطع الفيديو، زيارة مواقع العمليات التشغيلية، وعقد الاجتماعات الافتراضية اليومية مع فريق مركز البا للرعاية الصحية حول آخر التطورات المتعلقة بالجائحة. وقد أتاحت إدارة الشركة لموظفيها العمل عن بعد من المنزل وقامت بخفض عدد ساعات العمل خصوصًا بالنسبة للموظفات، كما طبقت الشركة فحص درجات الحرارة للموظفين في جميع أنحاء المصهر وخلال جميع المناوبات، إلى جانب تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في المكاتب ومواقع العمليات التشغيلية ومركبات الشركة. وتقوم الشركة كذلك بالتعقيم المستمر لجميع المواقع التشغيلية وغير التشغيلية، بالإضافة إلى توزيع أدوات الوقاية على الموظفين وتثبيت المعقمات والملصقات التوعوية بمختلف اللغات في مختلف أنحاء الشركة.

وعلى الرغم من انتشار جائحة كوفيد-19، استمرت الشركة في الحفاظ على سير عملياتها التشغيلية بفضل التزامها بخطة استمرارية الأعمال وخطة الجاهزية للطوارئ. كما أرسلت الشركة خطاب ضمان حول العمليات الآمنة في البا لجميع الأطراف المعنية بالشركة (من عملاء وموردين وجهات تنظيمية) خلال عام 2020.

تأتي سلامة العاملين في البا، من موظفين وعمال المقاولين، على رأس قائمة أولوياتها. وفيما نحن مستمرون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوقاية من جائحة كوفيد-19، فإننا لا زلنا ملتزمين بالسلامة والكفاءة التشغيلية وهيكلة التكلفة المبسطة.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بـ:

إيلين هلال

مدير إداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة

هاتف: 5100 1783 (973+)

بريد إلكتروني: eline.hilal@alba.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.albasmelter.com

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