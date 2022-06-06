المنامة، مملكة البحرين: شاركت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – مؤخراً في أعمال القمة العالمية للفضاء 2022 التي أقيمت في فندق قصر الإمارات بالعاصمة الإماراتية أبوظبي؛ وبمشاركة عدد كبير من الوزراء والسفراء والرؤساء التنفيذيين والمسئولين عن قطاعي الفضاء والطيران، وأكثر من 1000 شخص من قادة القطاعين وأكثر من 120 متحدث من الخبراء.



وقد شارك القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي في جلسة حول نمو السوق في مرحلة ما بعد الجائحة، تحدث فيها عن إسهامات طيران الخليج خلال الجائحة والصعوبات التي تغلبت عليها الناقلة الوطنية في أعقاب تلك الأزمة العالمية. كما تحدث القبطان العلوي عن مستقبل قطاع الطيران، وعن خطط طيران الخليج في هذا المجال وسعيها الدائم لتطوير وتحسين المنتجات والخدمات الخاصة بها؛ شاكراً شركة مبادلة للاستثمار بالإمارات العربية المتحدة على إقامة هذه القمة المثمرة التي جمعت مختلف العاملين والمهتمين بقطاعي الفضاء والطيران تحت سقف واحد للتحاور والتشاور في كل ما من شأنه ضمان مستقبل أفضل وأكثر تطوراً للقطاعين. كما أقام القبطان العلوي على هامش القمة عدد من الاجتماعات مع نظرائه من قادة الصناعة لمناقشة أوجه التعاون المشترك.



تجدر الإشارة إلى أن القمة العالمية للفضاء 2022 هي النسخة السادسة للقمة التي تقام كل عامين؛ وأنها ضمت نخبة من المتحدثين الخبراء الذين تفاعلوا مع جمهور القمة لأكثر من 30 ساعة من الجلسات وورش العمل التي تسهم في تشكيل وتطوير مستقبل الصناعة.

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