يسرّ مجموعة فنادق راديسون الإعلان عن موعد الافتتاح الرسمي المرتقب لمنتجع راديسون بيتش نخلة جميرا في الربع الثالث من العام 2022 وذلك في خطوةٍ منها لتعزيز حضورها في المنطقة. ويأتي ذلك عقب افتتاح منتجع راديسون رأس الخيمة في العام 2021 تأكيداً على سعي المجموعة المتواصل لتوسيع محفظة منتجعاتها في أكثر الوجهات جاذبيةً في الشرق الأوسط سواءٌ من خلال عقد الاتفاقيات الهامة أو افتتاح المشاريع البارزة.

هذا وسيفتح منتجع راديسون بيتش أبوابه في ويست بيتش، المنطقة الأبرز والأكثر حيوية في نخلة جميرا. وتعد ويست بيتش وجهة شهيرة تستقطب المقيمين والسياح، وتعج بأشهر المطاعم والمقاهي التي تنتشر على طول شواطئها، مما يجعلها خياراً بديهياً لمجموعة راديسون لافتتاح أول منتجع شاطئي لها في المدينة.

كذلك يقع المنتجع الشاطئي ذو الأربع نجوم على طول كورنيش شاطئ نخلة جميرا العصري ويرحب بالضيوف في ردهة فخمة مصممة بدقة تحاكي أسلوب راديسون الأصيل. هذا ويضم المنتجع 389 غرفة، 315 منها غرفة كينغ و74 غرفة توأم، تمتاز جميعها بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف وشرفات، مما يمنح الضيوف إطلالات رائعة على محيط الخليج العربي وأفق مرسى دبي المذهل والميناء وعين دبي الساحرة.

وبهذا الصدد، علق تيم كوردون، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة فنادق راديسون: "لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة سوقاً رئيسياً بالنسبة إلينا في مجموعة فنادق راديسون، وستظل كذلك. كما ستشكل إضافة منتجع راديسون بيتش نخلة جميرا شهادةً على تفانينا في تلبية احتياجات جميع شرائح السوق. نحن نؤمن بأن خططنا المدروسة لتوسيع منتجعاتنا مصممة بشكل مثالي لاستيعاب الطلب المتزايد على الإقامات والعطلات المحلية بين السكان، فضلاً عن الطلب المتزايد من المسافرين الدوليين على الترفيه".

هذا ويفي المنتجع، من خلال تجسيده لأسلوب راديسون المميز، بوعده المتخّلص بتقديم تجربة استثنائية للضيوف. كما يضم مجموعة متنوعة من المطاعم التي تلبي احتياجات رواد المدينة ونزلاء الفندق، مقدماً بذلك خدماته للجميع دون استثناء. علاوة على ذلك، سيوفر المنتجع إمكانية الوصول السهلة إلى الشاطئ بالإضافة إلى حوض السباحة المطل على مناظر بانورامية على الأفق. ومع حرصه على عافية المقيمين والزوار أولاً، يشمل المنتجع سبا يمكن للضيوف الاستمتاع به.

وتواصل مجموعة فنادق راديسون التوسع في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بمحفظة تضم فنادق شاطئية مذهلة. بدوره، يقع فندق ومنتجع راديسون بلو في قلب العاصمة ويتميز بإطلالات مفتوحة على ساحل أبوظبي ويقع على ممشى البحر النابض بالحياة بالقرب من الوجهات الثقافية الجذابة مثل جاردن سيتي. أما منتجع راديسون بلو في الفجيرة، فيقع على بعد 90 دقيقة فقط من دبي، ويدعو الضيوف للاستمتاع بمناظر الجبال القريبة ومناظر

المحيط. كذلك يرحب منتجع راديسون رأس الخيمة جزيرة المرجان الذي تم افتتاحه مؤخراً بالضيوف على شاطئ خاص في قلب جزيرة المرجان النابضة بالحياة ويقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من خيارات المأكولات للضيوف والعائلات على حد سواء.

#بياناتشركات

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للتواصل الإعلامي:

كارولين جونسون، مديرة العلاقات العامة والاتصالات الإقليمية في الشرق الأوسط caroline.jonsson@radissonhotels.com

دوناسروة، كيو كوميونيكيشنز

@qcomms.aedona.s

نبذة عن مجموعة فنادق راديسون

مجموعة فنادق راديسون هي إحدى أكبر المجموعات الفندقية عالميًا وتدير تسع علامات فندقية مميزة وأكثر من 1,700 فندق قيد التشغيل وقيد الإنشاء في 120 دولة. ويتجلى وعد المجموعة للضيوف بجعل كل لحظة ذات مغزى مع فلسفة "بالطبع نستطيع" لتقديم الخدمات.

وتشمل محفظة مجموعة فنادق راديسون كوليكشن وراديسون بلو وراديسون وراديسون ريد وراديسون إندفيدجوالز وبارك بلازا وبارك إن باي راديسون وكانتري إن آند سويتس باي راديسون وبرايزهوتيل التي تجتمع معًا تحت مظلة فنادق راديسون.

راديسون ريواردز هو برنامج مكافآت فندقي عالمي يقدّم طرقًا منفردة لخلق لحظات لا تُنسى لضيوفنا. ويقدم برنامج راديسون ريواردز مزايا استثنائية للضيوف ومنظمي الاجتماعات ووكلاء السفر في أكثر من 640 فندق في أوروبا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

يقدّم برنامج راديسون ميتينغز حلولًا مخصصة لأي فعالية أو اجتماع، وهي تشمل الحلول المدمجة التي تضع الضيوف واحتياجاتهم على رأس الأولويات. ويقوم برنامج راديسون ميتينغز على ثلاثة التزامات ثابتة وهي: تقديم خدمات شخصية وخدمات احترافية وخدمات لا تُنسى وذلك دون المساومة على أهداف العلامة الأساسية ومن بينها التخلص من انبعاثات الكربون الناجمة عن فنادقها بنسبة 100%.

وتضع المجموعة صحة وسلامة الضيوف وأعضاء الفريق في صميم أولوياتها. لذلك، تعمل جميع الفنادق في محفظة المجموعة على الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة الصارمة على النحو المبين في بروتوكول سلامة فنادق راديسون. وبغية ضمان سلامة الضيوف وراحة بالهم منذ تسجيل الوصول وحتى تسجيل المغادرة، تم إعداد بروتوكولات النظافة والتعقيم الخاصة بالمجموعة بالشراكة مع أس جي أس، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التقييم والتحقق والاختبار والاعتماد. ويعد بروتوكول السلامة جزءًا لا يتجزأ من برنامج السلامة والأمن الخاص بمجموعة فنادق راديسون الذي يضمن الاهتمام الدائم بالضيوف والزملاء.