المعرض الدفاعي الرائد سيقام في جاكرتا بإندونيسيا من 2-5 نوفمبر

10 شركات تابعة لمجموعة ايدج ستعرض حوالي 60 منتجًا وحلًا رائدًا على مستوى الصناعة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة:- ستشارك مجموعة ايدج ("ايدج" أو "المجموعة") في معرض ومنتدى إندونيسيا الدفاعي، الذي سيعقد في جاكرتا في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر. وبوصفها واحدة من أكبر 25 مجموعة تكنولوجيا متقدمة في العالم للدفاع ومجالات أخرى، تنتهز ايدج فرصة المشاركة في هذه الفعالية الدولية الكبرى لعرض منتجاتها وحلولها في السوق الإندونيسية وأسواق جنوب شرق آسيا الأخرى.

وستكون هذه أول مشاركة لـ ايدج في معرض إندونيسيا الدفاعي، حيث تهدف إلى تعزيز الشراكات القائمة، وإبرام شراكات جديدة ضمن منظومات الدفاع المحلية والإقليمية، وعرض مجموعة واسعة من القدرات والحلول التقنية المتقدمة.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في ايدج: “هذه هي أولى مشاركاتنا في معرض إندونيسيا الدفاعي، حيث سيكون لنا حضور قوي نعرض من خلاله قدرات ايدج المتقدمة من خلال 10 شركات من شركاتنا المعروفة، ويؤكد حضورنا الأهمية الاستراتيجية للسوق الإندونيسية بالنسبة لنا. ونحن واثقون بأن مشاركتنا ستعزز أسواق التصدير الرئيسية الحالية، وستفتح أمامنا أسواقًا جديدة. كما أنها تدعم استراتيجية ايدج لتطوير شراكات متبادلة المنفعة لتوسيع سلسلة التوريد الخاصة بنا على المدى الطويل".

وستعرض 10 شركات تابعة لـ ايدج حوالي 60 حلًا ومنتجًا متقدمًا يغطي قطاعات الصواريخ والأسلحة، والمنصات والأنظمة، والحرب الإلكترونية والتقنيات الإلكترونية.

ومن قطاع الصواريخ والأسلحة، ستعرض هالكن، الشركة الرائدة في تصنيع أنظمة وحلول الأسلحة ذات التوجيه الدقيق، ذخائرها متعددة المدى الموجهة بدقة جو - أرض من طراز ثاندر وديزيرت ستينغ، وسلسلة SHADOW من الذخائر الجوالة. وستعرض شركة الطارق، الشركة عالمية المستوى لتصنيع الذخائر الموجهة بدقة ذات الفعالية المثبتة في المهام، ذخائرها المتطورة دقيقة التوجيه ذات الوحدات المنفردة من طراز الطارق-S (المدى القياسي) والطارق- LR(طويلة المدى)، إلى جانب خياراتها من الباحثات.

بالإضافة إلى ذلك، ستعرض كراكال، الشركة العالمية لتصنيع الأسلحة الخفيفة، بندقيتها الهجومية CAR 816 بأطوال سبطانة 7.5 إنش و10.5 إنش و16 إنش بالإضافة إلى الإعداد الإندونيسي 10.5 إنش و14.5 إنش. وسيتم عرض الرشاش الآلي CMP 9 بإصداراته القياسية والقصيرة بالإضافة إلى مسدس كراكال EF وبنادق القنص CSR 338 وCAR 817 DMR.

وستعرض شركة لهب للأنظمة الدفاعية، الرائدة في تصنيع الذخائر، مجموعتها الكاملة من الذخائر ذات العيار المتوسط ​​والكبير، مثل ذخائر قاذفة قنابل يدوية عالية السرعة شديدة الانفجار عيار 40 × 53 ملم، وقذائف هاون عيار 60 ملم، و 81 ملم، و 120 ملم، وذخائر مدفعية طويلة المدى عيار 155 ملم، وصواريخ عيار 122 ملم، وسلسلة ذخائر الطائرات ذات الأغراض العامة من طراز MK. وستعرض شركة لهب للأنظمة الدفاعية مجموعتها الكاملة من الذخائر ذات العيار الصغير.

ومن قطاع المنصات والأنظمة، ستعرض نمر، الشركة الرائدة في دولة الإمارات لإنتاج الآليات المدرعة والمنصات البرية التي أثبتت كفاءتها ميدانيًا، آلية الدوريات التكتيكية الخفيفة عجبان Mk2 4x4المحمية ضد المقذوفات والانفجارات، والآلية المدرعة حفيت Mk2 6x6، وآلية جيس 4x4 المضادة للكمائن والألغام. وستعرض أداسي، الشركة الرائدة في تصنيع الأنظمة والخدمات ذاتية التحكم، سلسلة الذخائر الجوالة QX-1 و QX-2 و QX-3 و QX-4. كما ستعرض أداسي الطائرات المسيرة ذات الأجنحة الدوارة من طراز قرموشة، بالإضافة إلى أنظمة الذخيرة الموجهة بدقة رش 1 ورش 2-H ورش 2-M. وستعرض شركة أبوظبي لبناء السفن، 160 ITEP (زورق الاشتباك الساحلي)، و 120 FIP (الزورق الساحلي السريع)، و 510 OPV (زورق الدوريات).

وستعرض شركة سيجنال، المزود الرائد لحلول الحرب الإلكترونية والاستخبارات في دولة الإمارات، قدرات قطاع ايدج للحرب الإلكترونية والتقنيات الإلكترونية من خلال نظام جي بي إس- بروتيكت المضاد لتشويش إشارات الملاحة عبر الأقمار الصناعية ونظام التضليل المتطور نافكونترول-جي ونظام التشويش عالي القدرة بروتيكت-في. بالإضافة إلى ذلك، سيعرض القطاع حلول الاتصالات فائقة الأمان من "كاتم" وخدمات التدريب على الأمن والاستخبارات والحلول الإلكترونية وقدرات الاختبار التي تقدمها بيكن رد.

ويمكن للحاضرين في معرض إندونيسيا الدفاعي زيارة ايدج والشركات التابعة لها في جناح دولة الإمارات A 005 / A 045 لدى JIExpo Kemayoran في جاكرتا بإندونيسيا.

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