المجموعة حققت صافي إيرادات تشغيلية للربع الثاني بقيمة 6 ملايين درهم مقارنة بـ 24 مليون درهم في الربع الأول 2022*، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات التداول.

صافي الخسارة العائد للمساهمين بلغ 170 مليون درهم في الربع الثاني 2022 مقارنة بصافي ربح بلغ 6 ملايين درهم في الربع الأول 2022.

المخصصات غير النقدية (حسب القيمة السوقية للصناديق المدارة، والمخصصات، والإهلاك السريع للأصول غير المادية) كان لها دور في نتائج هذا الربع.

الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شعاع كابيتال ش.م.ع، المنصة الرائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة (المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز (SHUAA)، عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2022. وسجلت شعاع والشركات التابعة لها ("المجموعة") في الربع الثاني 2022 صافي إيرادات تشغيلية بقيمة 6 ملايين درهم إماراتي مقارنة بـ 24 مليون درهم في الربع الأول من العام*، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض إيرادات التداول.

وحققت المجموعة صافي خسارة عائد للمساهمين بواقع 170 مليون درهم في الربع الثاني 2022، مقارنة بصافي ربح بلغ 6 ملايين درهم في الربع الأول من نفس العام. وكان للمخصصات غير النقدية (حسب القيمة السوقية لصناديق شعاع المدارة، والنفقات المستحقة، والإهلاك السريع للأصول غير المادية) دور في تحقيق هذه النتائج.

تعزيز توحيد الإيرادات المتكررة وخفض نسبة الديون المالية في الميزانية العمومية

سجلت شعاع في الربع الثاني مجموعةً أخرى من الإيرادات المتكررة القوية بواقع 64 مليون درهم عبر جميع قطاعات أعمال المجموعة.

§ سجل قطاع إدارة الأصول أداءً قوياً بلغ 33 مليون درهم من الإيرادات، مدفوعاً بالمساهمة القوية لرسوم الإدارة المتكررة، والتي من المتوقع أن تزداد في النصف الثاني من العام مع الإيرادات الإضافية من رسوم الأصول المدارة.

§ حقق قطاع الصيرفة الاستثمارية إيرادات قدرها 3 ملايين درهم بسبب انخفاض إيرادات الاستشارات والتداول مقارنة بالربع الأول، ولكن بالنظر إلى الصفقات المجزية التي يجري التحضير لها، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات في النصف الثاني من العام.

§ وفي إطار التوسع العالمي لشركة "نورث أيكر" التابعة والمملوكة بالكامل لشعاع، تم تأسيس كيان جديد منفصل مقره في لندن يدمج جميع أعمال إدارة الاستثمارات العقارية وإدارة الأصول العقارية ووحدة أعمال التطوير العقاري التابعة للشركة. وسوف تعمل "نورث أيكر" على تطوير مجموعة من المشاريع بقيمة 3.6 مليار دولار في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى منصات لإدارة الاستثمارات والأصول العقارية.

§ وصلت الإيرادات من قطاع الشركات إلى 28 مليون درهم على الرغم من زيادة تقلبات السوق، وهي مدفوعة بالأداء القوي لأعمال التداول لدى شعاع في الربع الثاني من عام 2022.

§ بلغ معدل التكلفة إلى الدخل 90% في الربع الثاني 2022 قياساً بـ 73% في الربع الأول 2022، وذلك بسبب انخفاض الإيرادات. ومع ذلك، من المتوقع أن يظهر تأثير التدابير الإضافية لخفض التكاليف في النصف الثاني من عام 2022.

§ تواصل المجموعة تركيزها على تقليص نسبة الديون المالية مع سداد 188 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022.

امتلاك المؤهلات المناسبة للاستفادة من الأسس المتينة وآفاق النمو المبشرة للاقتصاد الإماراتي

تتمتع شعاع بوضع جيد يؤهلها للاستفادة من التوسع الاقتصادي الذي سجلته دولة الإمارات بنسبة 8.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول 2022، والمدفوع بارتفاع إنتاج النفط والنمو القوي للقطاعات غير النفطية بنسبة 6% بفضل نمو معدلات السفر والسياحة إلى جانب التأثير الإيجابي لمعرض إكسبو 2020. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم كل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي تشغيل فوائض الميزانية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة حجم رأس المال المخصص لفرص الاستثمار.

وفي معرض تعليقه على نتائج شعاع في الربع الثاني من عام 2022، قال فوّاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة "شعاع كابيتال": "رغم التحديات التي واجهتنا في هذا الربع، حافظت أعمالنا التشغيلية الرئيسية على مرونتها وحققت إيرادات متكررة بقيمة 64 مليون درهم عبر جميع وحدات الأعمال. وقد شرعنا في تبسيط أعمالنا على مستوى المجموعة من خلال معالجة النفقات غير النقدية واتخاذ تدابير لخفض التكاليف لتمكيننا من تحقيق الربحية مستقبلاً.

كما نؤكد مواصلة التزامنا بتوفير حلول استثمارية مبتكرة لعملائنا، وهو ما يتضح في توسيع نطاق شركة ’نورث أيكر‘ عالمياً وزيادة عدد الصناديق المدارة التي يمكن لعملائنا الاستفادة منها".

*باستثناء البنود غير المتكررة وتحمل النفقات

#بياناتشركات

- انتهى -

معلومات الاتصال

شعاع كابيتال ش. م. ع

هاني العبيد

رئيس التسويق والاتصال المؤسسي

هاتف:

+971 4 3199 723

بريد إلكتروني:

helabid@shuaa.com

أصداء بي سي دبليو عمر نصرو مدير الحساب هاتف: +971 4 450 7600 بريد إلكتروني: omar.nasro@bcw-global.com

www.shuaa.com

www.asdaa-bcw.com

حول شركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز: SHUAA) هي منصة رائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة. تعرف شعاع كابيتال بسجلها الحافل ومقاربتها الاستثمارية الرائدة من خلال عروضها المتميزة من المنتجات المبتكرة والعالمية التي تتمحور حول الأسواق العامة والخاصة والدين والعقارات.

تتولى وحدة إدارة الأصول لدى الشركة، إدارة الصناديق والمشاريع العقارية والمحافظ وصناديق الاستثمار في الأسهم الإقليمية وأنشطة الدخل الثابت وأسواق الائتمان. كما تقدم حلولًا استثمارية للعملاء مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار البديل. وتوفر وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية خدمات استشارات تمويل الشركات، خدمات المعاملات والصفقات، الطرح الخاص، الطرح العام للأسهم، سندات الدين. كما توفر خدمات السيولة في السوق على منتجات الدخل الثابت في السوق غير الرئيسية. شعاع كابيتال هي شركة مالية استثمارية حاصلة على ترخيص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للمزيد من المعلومات حول شعاع كابيتال، الرجاء زيارة:

§ الموقع الإلكتروني: www.shuaa.com

§ تويتر: www.twitter.com/SHUAA_Capital

§ لينكد إن: www.linkedin.com/company/shuaa-capital

§ وفيسبوك: www.facebook.com/SHUAA.Capital.psc

بيان تحذيري بخصوص التصريحات الاستشرافية

تتضمن هذه الوثيقة بيانات أو تصريحات استشرافية لا تشكل حقائق تاريخية أو ضمانات للأداء المستقبلي، إنما تستند فقط إلى توقعاتنا ومعتقداتنا وافتراضاتنا الحالية بشأن مستقبل أعمالنا، والخطط والاستراتيجيات المستقبلية، والتقديرات، والأحداث والاتجاهات المتوقعة، والظروف الاقتصادية وغيرها من الظروف المستقبلية. ويمكن تمييز أي بيانات أو تصريحات استشرافية عموماً من خلال استخدام مفردات مثل "نتوقع"، "نرجو"، "نعتزم"، "نخطط"، "نستهدف"، "هدف"، "ننوي"، "نؤمن"، "نقدّر"، "نرجح"، "استراتيجية"، "اتجاه"، "مستقبل"، "غاية"، "من الممكن"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، أو عكس هذه الكلمات أو غيرها من مشتقاتها أو شبيهاتها التي تشير إلى المستقبل.

وقد تشمل التصريحات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، تصريحات بخصوص:

§ النتائج التشغيلية المتوقعة مثل نمو الإيرادات أو الأرباح

§ المستويات المتوقعة للنفقات واستخدامات رأس المال

§ التقلبات الحالية أو المستقبلية في أسواق رأس المال وأسواق الائتمان وظروف السوق المستقبلية

ونظراً لكون التصريحات الاستشرافية متعلقة بالمستقبل، فإنها عرضة للتقلبات والمخاطر والتغيرات في الظروف التي يصعب التنبؤ بها، والتي يعدّ الكثير منها خارجاً عن سيطرتنا. وقد تختلف نتائجنا الفعلية وأوضاعنا المالية بشكل كبير عن تلك المشار إليها في التصريحات الاستشرافية. ولذلك، يجب ألا تعتمد على أي من هذه التصريحات الاستشرافية. وتشمل العوامل الهامة التي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة في نتائجنا الفعلية ووضعنا المالي عن تلك المشار إليها في التصريحات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر: قدرتنا في الحفاظ على مستويات مناسبة من الإيرادات وضبط النفقات؛ والأوضاع الاقتصادية والمالية في الأسواق العالمية والإقليمية التي نعمل فيها، بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة، وأسعار السلع والأسهم وقيمة الأصول؛ وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك قدرتنا على إدارة عملية إعادة توزيع ميزانيتنا العمومية بصورة فعالة وتحقيق التوسع في أعمالنا الاستراتيجية؛ موثوقية سياساتنا وإجراءاتنا وأساليبنا الخاصة بإدارة المخاطر؛ واستمرار التقلبات في أسواق رأس المال أو أسواق الائتمان؛ والأحداث الجيوسياسية؛ والتطورات والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك تكثيف الأنظمة التي تحكم صناعة الخدمات المالية من خلال العمل التشريعي والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات المنظمة التي نتبع لها.

ويستند أي من التصريحات الاستشرافية التي نقدمها في هذه الوثيقة والعرض فقط إلى المعلومات المتوفرة لدينا حالياً، وهي تنطبق فقط اعتباراً من التاريخ التي صدرت فيه. وليس هناك أي تمثيل أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو نزاهة المعلومات والآراء الواردة في هذه الوثيقة. ولا نتعهد بأي التزام تجاه تحديث أي تصريح استشرافي علناً سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك. يرجى العلم أن الأداء السابق قد لا يكون مؤشرا على النتائج المستقبلية.

لا تشكل هذه الوثيقة عرضاً لبيع أو التماساً لعرض شراء أو التوصية بأي مصالح كانت في أي ورقة مالية أو منتج أو خدمة تقدمها "شعاع كابيتال" أو أي من شركاتها التابعة بصرف النظر عن الإشارة إلى هذه الورقة المالية أو المنتج أو الخدمة ضمن هذه الوثيقة.

تجدر الإشارة إلى أن الأداء السابق للشركة لا يمكن اعتباره مؤشراً على نتائجها المستقبلية.