المطور يروّج لمجموعة واسعة من المنازل بمواصفات عالمية، ويبرز خططه المستقبلية في نسخة هذا العام من معرض سيتي سكيب

دبي - الإمارات العربية المتحدة - تشارك عزيزي، المطور الخاص الرائد في الإمارات العربية المتحدة، في سيتي سكيب 2022، لتتيح لزوار المعرض الفرصة لمشاهدة محفظتها الواسعة من المشاريع المكتملة والمتوقع إنجازها قريباً، والعديد من العقارات السكنية والتجارية على الخريطة في أكثر المواقع جاذبية بدبي. وبذلك يمكنهم أن يكونوا سباقين لحجز هذه الوحدات التي لم تعرض من قبل.

وستقام نسخة هذا العام من "سيتي سكيب غلوبال"، المعرض العقاري العالمي المتميز خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر في قاعة زعبيل 6 - مركز دبي التجاري العالمي، وذلك من 10 صباحاً حتى 7 مساءً، حيث ستسجل عزيزي حضورها في الجناح رقم (A10).

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: “نتطلع إلى معرض سيتي سكيب كل عام باعتباره فرصة مهمة لعرض محفظتنا وفرصنا الاستثمارية، إلى جانب إطلاع زوار سوق العقارات المزدهر في الإمارات عليها، لاسيما وأن الدولة أصبحت مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والسياحة والابتكار. ويمثل سيتي سكيب مصدراً رئيسياً للاستثمار الأجنبي المباشر، وتمكن من ترسيخ مكانته كمنصة شهيرة ومؤثرة على نطاق واسع، لأنه يوفر للمستثمرين المحليين والدوليين رؤى عميقة حول قطاع العقارات في الإمارات، والأسس المتميزة لاقتصادها الكلي، وقدراتها التنافسية العالية مقارنة بالأسواق الأخرى".

وأضاف: "يتيح هذا الحدث لجميع الأطراف العقارية الفرصة للمشاركة في نقاشات مهمة تستند على الحقائق التي تؤكد عودة السوق إلى مستويات أدائه السابقة. ونعتقد أن نقل المعرفة والأفكار سيؤدي إلى منافسة صحية، وتعزيز الابتكار بين الوسطاء والمطورين والأطراف المعنية الأخرى. إن هذا الحدث مفيد للغاية للجميع، وفي مقدمتهم المستثمرون".

وسيكون ريفيرا أحد المشاريع الرئيسية التي سيعرضها المطور، وهو عبارة عن مجمع سكني وتجاري مستوحى من النمط المعماري الفرنسي المتوسطي، ويقع في إحدى المناطق أكثر جاذبية، وهي مدينة محمد بن راشد.

ويهدف المشروع إلى تقديم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ولا يتعلق بالفن المعماري فحسب، بل يرتكز أيضاً حول مفهوم "فرحة الحياة" والاحتفال بها. ويمثل ريفيرا وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع وجود مساحات واسعة لأنشطة التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة حيث ينتشر العديد من المطاعم والمحلات المتخصصة، و "لو جاردين"، المساحة الاجتماعية الخضراء للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية. ويقع ريفيرا على بعد دقيقة واحدة فقط من شارع الخيل، و 10 دقائق من فستيفال سيتي وإيكيا وداون تاون دبي وشارع الشيخ زايد، و 15 دقيقة من مطار دبي الدولي، ما يجعله أحد أفضل المجمعات المتصلة مع محيطها في جميع أنحاء الإمارة.

وعلاوة على ذلك، سيعرض المطور كريك فيوز 2 الذي يقع في مدينة دبي الطبية ذات المناظر الطبيعية الرائعة والمخطط لها بعناية فائقة، فضلاً عن كونها وجهة الصحة الأبرز في الإمارة، مع سهولة الوصول المباشر من هناك إلى شارع الخيل. وتعد المدينة موطناً لمجموعة متنوعة من المراكز الطبية الرائدة التي توظف التقنيات المتقدمة، إلى جانب أنماط الحياة وخيارات التسوق الراقية. ويوفر كريك فيوز 2 للمقيمين مناظر خلابة، إلى جانب التصميمات العصرية والتشطيبات المتطورة للغاية.

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