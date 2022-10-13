● تخلّل الفعالية السنوية إعلانٌ عن أحدث خطط أسكوت الرامية للتطوير، وبرنامج الولاء الفندقي مكافآت أسكوت ستار، فضلاً عن أنشطة ذات صلة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

● وحضر المعرض أكثر من 300 مشارك ما بين شركاء العلامة ووكلاء الشركات وأعضاء إدارة أسكوت من الشرق الأوسط وأوروبا وإندونيسيا.

المملكة العربية السعودية- أقامت أسكوت المحدودة (أسكوت)، الشركة الرائدة عالميًا في إدارة الشقق الفندقية، معرضها التجاري السنوي في المملكة العربية السعودية، حيث طرحت أحدث خطط التطوير والعروض الحصرية للعلامة في المملكة.

هذا وقد تم تنظيم هذه الفعالية السنوية في فنادق أسكوت التحلية جدة وأسكوت رافال العُليا الرياض وسومرست داون تاون الخبر في 3 و4 و5 أكتوبر 2022 على التوالي، للكشف عن جهود أسكوت المستمرة لدعم رؤية السعودية 2030 في بلورة اقتصاد مزدهر، وذلك من خلال مجموعة فنادقها. كما وتخلّلت الفعالية عروضًا ترفيهية، ولقاء وترحيب بالشركات، وزيارات للمواقع، وتعريف بمزايا برنامج الولاء الفندقي مكافآت أسكوت ستار، فضلًا عن أنشطة ذات صلة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك في كل فندق.

وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات، أبرم فندق أسكوت رافال العُليا الرياض باعتباره وجهةً ناشطةً في المجتمع المحلي شراكة مع منظمتين، لدعمهما في طرح منتجاتهما وتسويقها، كما وخلق الوعي بأنشطتهما الخاصة خلال هذه الفعالية. أما المنظمتان، فهما جمعية مساعي النسائية الخيرية التي تهدف إلى دعم الأسر المستفيدة من خلال برامج التنمية، كما وجمعية النهضة النسائية الخيرية، وهي منظمة لا تتوخى الربح، تقوم على مبدأ العمل من أجل تمكين المرأة وتعزيز رفاهيتها الاجتماعية والاقتصادية.

وفي السياق نفسه، استضاف فندقا أسكوت في جدة نشاطين مرتبطين بالمسؤولية الاجتماعية للشركات يرميان لدعم جمعية الزهراء، وهي عضو في "الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان"، وذلك من خلال بث مقطع فيديو للتوعية بسرطان الثدي خلال الفعالية، كما وعرض المنتجات التي تصنعها الجمعية وجمع الأموال. وفي حدث منفصل، رحب نشاط تناول الطعام وسط الظلام بالضيوف لتجربة وجبة أثناء حجب أعينهم، والاستمتاع بعروض الرقص السعودي التقليدي لمؤدين من "أصحاب الهمم".

في المقابل، قدّم فندق سومرست داون تاون الخبر مساعدات خيرية لجمعية الإخاء، وهي مؤسسة تدعم أكثر من 055,2 يتيمًا. وتجدر الإشارة إلى أن حضور جميع المنظمات في مواقع الحملة الترويجية كان بهدف تسليط الضوء على مبادراتها الخاصة.

وبهذا الصدد، علّق السيد فينسينت ميكولس، العضو المنتدب في أسكوت الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا والهند: "بالنسبة إلينا، فإن ما يحمله معرض أسكوت السنوي في المملكة العربية السعودية من أهمية يفوق حدود الكلام، إذ يتيح لنا شكر وتقدير شركائنا المخلصين ورعاتنا الذين زرعوا جل ثقتهم فينا. مما بالتالي كان سببًا في إبرامنا علاقات متينة مع شركات راسخة، غير آبهين بما يشهده الاقتصاد من تقلبات مستمرة. أمّا هذا العام، فقد رحبنا بالضيوف من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، لمشاركة أحدث التطورات من أسكوت في المملكة، ناهيكم عن المزايا الفريدة التي يوفرها برنامج الولاء الفندقي مكافآت أسكوت ستار. لطالما كانت المملكة العربية السعودية، ولا زالت، وستبقى سوقًا رئيسيًا بالنسبة إلينا، ونطمح لأن نكون الخيار الأول في الشقق الفندقية بين الشركاء والضيوف. وعلى نحو آخر، نعيد ونشدد في أسكوت على التزامنا بسداد ديننا للمجتمعات التي نعمل فيها، ولذا فإننا فخورون بالشراكة مع المنظمات الخيرية المحلية واستضافتها للعمل معًا من أجل تحقيق الأهداف الطموحة للمنطقة. "

تدير أسكوت حاليًا ثماني فنادق في أنحاء المملكة العربية السعودية، بما في ذلك أسكوت التحلية جدة وأسكوت صاري جدة وسيتادينز السلامة جدة وسبيكترومز ريزيدنس جدة وأسكوت رافال العُليا الرياض وأسكوت كورنيش الخبر وسومرست داون تاون الخبر وسيتادينز أبها. وقد حضر المعرض فنادق شقيقة أخرى في المنطقة مثل أسكوت بارك بلايس دبي وسيتادينز قرية الثقافة دبي وسمرست ويست باي الدوحة.

كما وتستعد العلامة حاليًا لافتتاح مجمعها المتميز في الرياض - أسكوت فيلاز الرياض، والذي يضم 90 فيلا فاخرة في الحي الرئيسي في العاصمة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.discoverasr.com/

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نبذة عن أسكوت المحدودة

أسكوت المحدودة هي شركة سنغافورية نمت لتصبح واحدة من أبرز مشغلي الشقق الفندقية في العالم. تغطي محفظة أسكوت أكثر من 200 مدينة في 40 دولة عبر آسيا والمحيط الهادئ وآسيا الوسطى وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. تمتلك أسكوت أكثر من 89,000 وحدة فندقية مشغلة وما يقارب 64,000 وحدة قيد

التطوير، أي ما يزيد عن 153,000 وحدة في أكثر من 900 فندق.

وتشمل العلامات التجارية للشقق الفندقية المزودة بالخدمات والفنادق التي تملكها الشركة: علامة أسكوت ذا ريزدينس، ذا كريست كولكشن، سمرست، كويست، سيتادينز، ليف، بريفيرينس، فيرتو، هاريس، سيتادينز كونيكت، فوكس، يلو، فوكس لايت وبوب.

ويقدم برنامج الولاء الفندقي من أسكوت، مكافآت أسكوت ستار، مزايا حصرية لأعضائه عند حجز إقامتهم مباشرةً في فنادق أسكوت المشاركة.

أسكوت، التابعة والمملوكة بالكامل من شركة كابيتالاند الاستثمارية المحدودة، هي الشركة الأولى التي قادت قطاع الشقق الفندقية ذات المستوى العالمي في آسيا والمحيط الهادئ مع افتتاح فندق أسكوت سنغافورة في العام 1984. واليوم، تمتلك الشركة سجلًا حافلًا يمتد لأكثر من 30 عامًا من النجاحات في القطاع والجوائز المرموقة والسمعة العالمية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.discoverasr.com.

نبذة عن شركة كابيتالاند الاستثمارية المحدودة:

يقع المقر الرئيسي لشركة كابيتالاند الاستثمارية المحدودة في سنغافورة، وهي شركة عالمية رائدة في إدارة الاستثمار العقاري (REIM) وتتمتّع بحضور قوي في آسيا. اعتبارًا من 30 يونيو2022، بلغت قيمة الأصول العقارية التي هي تحت إدارة كابيتالاند الاستثمارية حوالي 125 مليار دولار سنغافوري، بالإضافة إلى 86 مليار دولار سنغافوري من الصناديق العقارية المدارة موزعة على ستة صناديق استثمار عقاري مدرجة وصناديق تجارية، وأكثر من 20 صندوقًا خاصًا عبر آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وتغطي محفظة الأصول العقارية المتنوعة للشركة مشاريع التطوير المتكاملة وتجارة التجزئة والمكاتب والإقامة والقطاعات الاقتصادية الجديدة مثل المجمعات التجارية والصناعية واللوجستية ومراكز البيانات.

وتسعى كابيتالاند الاستثمارية إلى توسيع نطاق صناديقها العقارية المدارة وأرباحها من الرسوم من خلال مجموعتها الكاملة من قدرات إدارة الاستثمارات والتشغيل. وبصفتها الذراع التجارية الاستثمارية لمجموعة كابيتالاند، تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى إمكانيات التطوير وفرص الاستثمار على مستوى المشاريع قيد الإنشاء لدى ذراع التطوير في مجموعة كابيتالاند. ويُعتبر عملها تحت مظلة مجموعة كابيتالاند الراسخة من أهم السمات التي تميز كابيتالاند الاستثمارية عن غيرها من شركات إدارة الاستثمار العقاري.

وكجزء من مجموعة كابيتالاند، تضع كابيتالاند الاستثمارية المحدودة الاستدامة في صميم عملها. وبصفتها شركة عقارية مسؤولة، تساهم أيضًا في دعم الرفاهية البيئية والاجتماعية للمجتمعات التي تعمل فيها حيث تقدم قيمة اقتصادية طويلة

الأجل لأصحاب المصلحة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة http://www.capitalandinvest.com