حوالي 85 بالمائة من 665246 شركة مسجلة في الإمارات العربية المتحدة لا تزال تنفذ أعمالها يدويًا - من خلال القنوات الفعلية ومن أجل البقاء هي بحاجة إلى الاتصال بالإنترنت. كما تعمل شركات مثل شركة هاوس أوف ديجيتال بلا كلل لجعل الأعمال جاهزة للمستقبل من خلال التحول الرقمي.

1- ارتفع إجمالي عدد الشركات النشطة المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1.9 في المائة إلى 665.246 في يوليو 2022، مقارنة بـ 652.885 ترخيصًا تم إصدارها في ديسمبر 2019 .

2- هاوس أوف ديجيتال - الشريك الرقمي للنمو - نمت الأعمال بنسبة 100 في المائة في عام 2022، مقارنة بعام 2021، تضاعف عدد موظفيها إلى 50 موظفًا في جميع أنحاء العالم، بعد أن كان 25 في عام 2021 .

3- أطلقت شركة هاوس اوف ديجيتال 7 منصات للتجارة الإلكترونية وتعمل على ثلاث منصات أخرى، بينما وقعت علاقة مع 60 شريكًا في التجارة الإلكترونية يشكلون النظام البيئي للتجارة الإلكترونية .

4- سترتفع القيمة الإجمالية للبضائع التجارية في البلاد من قطاع التجارة الإلكترونية إلى المستهلك من 22.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021 لتصل إلى 51.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026م.

أعلنت شركة هاوس أوف ديجيتال، المتخصصة في التحول الرقمي في دبي، عن مضاعفة أنشطتها التجارية في عام 2022 بسبب ارتفاع الطلب على الرقمنة والتجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة.

الطلب علي الرقمنة والتجارة الإلكترونية قد يزداد وينمو في الفترة المقبله كما هو متوقع، حيث لا تركز أكثر من 85٪ من 652.885 شركة نشطة في الإمارات العربية المتحدة على بيع المنتجات والخدمات عبر الإنترنت أو من خلال منصات التجارة الإلكترونية.

ارتفع إجمالي عدد الشركات النشطة المسجلة في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1.9 في المائة إلى 665246 في يوليو 2022، مقارنة بـ 652.885 ترخيصًا تم إصدارها في ديسمبر 2019 م، وفقًا للسجل الاقتصادي الوطني

لدولة الإمارات العربية المتحدة (السجل الاقتصادي الوطني). وأيضًا أظهرت بيانات السجل أن أكثر من 81 بالمائة من الشركات المرخصة تقع في دبي وأبو ظبي والشارقة. كما تستحوذ دبي على حوالي 46 في المائة من إجمالي الشركات المرخصة في الدولة، وأبو ظبي 23 في المائة والشارقة 14 في المائة.

إن النسبة الأكبر من التراخيص الصادرة للشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 40٪، تليها الشركات الفردية بنسبة 33٪. حوالي 80-85 بالمائة من 665246 شركة نشطة مسجلة تندرج تحت الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر - الذين يحتاجون إلى خدمات التحول الرقمي لأخذ الأعمال عبر الإنترنت.

شركة هاوس أوف ديجيتال - الشريك الرقمي للنمو - هي محدثة تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للأنشطة التجارية في المنطقة. إنها تحول الأعمال التجارية التقليدية وتحولها إلى أعمال رقمية مؤهلة من خلال التحول الرقمي وتحول التسويق عبر المشهد الرقمي.

من المتوقع أن تنمو القيمة الإجمالية للبضائع من الشركة إلى المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 25.52 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 28.2 مليار دولار أمريكي في عام 2022م، وفقًا للمسح الاحصائي للتجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين عام 2022.

تعد قصة نمو الأعمال التجارية على المدى المتوسط إلى المدي الطويل إلى صناعة التجارة الإلكترونية للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة بأن تكون جذابة. كما أنه من المتوقع نمو التجارة الإلكترونية من الشركة إلى المستهلك بشكل ثابت خلال فترة التوقعات مسجلًا معدل نمو سنوي مركب بنسبة 16.16 في المائة خلال الفترة 2022-2026. كما قيل في التقرير إن القيمة الإجمالية للبضائع في التجارة الإلكترونية من الشركة إلى للمستهلكين ستزيد من 22.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021 لتصل إلى 51.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026م.

إن معدلات ارتفاع إنتشار الإنترنت يقود التوسع إلى حد كبير في صناعة التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة. هذا إلى جانب الدخل المتزايد، والممتلكات العالية لأجهزة الهواتف الذكية، والحضور المتزايد لللاعبين عالميين، وحلول سلسلة التوريد المحسّنة، ودعم نمو السوق على مدار العامين الماضيين.

في حين كانت البلاد مجتمعًا مهيمنًا على النقد في الماضي، فقد أجبر تفشي الوباء العالمي المستهلكين على تبني طرق الدفع الرقمية بسرعة.

كما أوضح التقرير أيضًا إن الثقة المتزايدة في خدمات الدفع الرقمية قد دعمت صعود التجارة الإلكترونية عبر الحدود في البلاد. والجدير بالذكر أن المستهلكين يفضلون مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار منخفضة من مزودي التجارة الإلكترونية عبر الحدود. كما أن بعض الدول الرائدة التي يشتري منها المستهلكون في الإمارات العربية المتحدة تشمل الولايات المتحدة والصين والهند.

وأضاف التقرير: "من المتوقع أن يدعم الاتجاه المتزايد للتجارة الإلكترونية عبر الحدود نمو صناعة التجارة الإلكترونية الشاملة بين الشركات والمستهلكين في الدولة خلال الثلاث إلى الأربع سنوات القادمة".

بدأت التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة باللحاق بسرعة بالقوى العالمية القوية مثل الولايات المتحدة والصين، حيث عززت العديد من المتاجر خدماتها عبر الإنترنت قبل تفشي الوباء العالمي في عام 2021م.

ونظرًا لارتفاع الطلب على الرقمنة والتجارة الإلكترونية، ضاعفت شركة هاوس أوف ديجيتال، التي تجاوزت العامين، أعمالها، من خلال توظيف 25 محترفًا في جميع أنحاء العالم هذا العام، بالإضافة إلى 25 محترفًا موجودًا وظفتهم في عام 2021م.

قال: برافين كومار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هاوس أوف ديجيتال، "لقد أطلقنا بنجاح 7 منصات للتجارة الإلكترونية بما يتضمن أيضًا عدد قليل من الشركات الناشئة في السوق عبر الإنترنت في قطاعات البيع بالتجزئة، بينما نعمل على ثلاث منصات جديدة للتجارة الإلكترونية التي ستكون جاهزة للإنطلاق في الربع الأول من عام 2023 م ."

"في شركة هاوس أوف ديجيتال، نحن نعمل مع عملائنا بلا كلل لإنشاء قنوات التجارة الإلكترونية الرقمية لهم لتنمية أعمالهم. نظرًا لأن حوالي 85 في المائة من الشركات في الإمارات العربية المتحدة لا تزال تعمل على قنوات فعلية، فإننا نرى إمكانات نمو هائلة للتحول الرقمي للشركات ".

لقد وقعت شركة هاوس أوف ديجتيال اتفاقيات شراكة مع 60 من كبار موردي التكنولوجيا واللوجستيات الذين يعملون مع شركة هاوس أوف ديجيتال لتوفير حلول تحول رقمي شاملة للشركات لضمان تجربة مستخدم ومستهلك سلسة.

أوضح كارثيكيان، المؤسس المشارك ورئيس قسم التكنولوجيا في شركة هاوس أوف ديجيتال،"يمثل فريق القيادة لدينا مزيجًا جديدًا تمامًا من ذكاء الأعمال والخبرة التقنية. فإن كل عضو مكرس لتحفيز التغيير وتقديم النتائج والشراكة معك لحل مشكلات عملك المعقدة والمساعدة في تحويل عملك من خلال التقنيات الرقمية ".

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بخصوص شركة هاوس أوف ديجيتال

إن شركة هاوس أوف ديجيتال - الشريك الرقمي للنمو – هي شركة متخصصة في التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية تساعد الشركات على التحول من العمل الفعلي إلى الإنترنت وتمنحهم القوة للنمو في الفضاء الرقمي، وتقدم لهم حلًا شاملاً .

خلال إحتضان العالم للثورة الصناعية الرابعة، تتعرض الشركات للضغوط للإنضمام إلى الإنترنت أو الخسارة. شركة هاوس أوف ديجيتال التي تأسست في نوفمبر 2020، من خلال شراكتها مع أكثر من 60 شريكًا في التكنولوجيا واللوجستيات، فإنها تساعد الشركات على الاتصال بالإنترنت والنمو من خلال منصة التجارة الإلكترونية.

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