شنزن، الصين: فازت وحدة التخزين الاحتياطي من هواوي "أوشن بروتكت" Huawei OceanProtect Backup بجائزة أفضل عرض في المعرض العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "انتيروب طوكيو 2022" (Interop Tokyo) الذي ينظم سنوياً ويعتبر الحدث الأكبر من نوعه في اليابان والعالم. ونالت هواوي الجائزة عن فئة منتجات الخادم والتخزين الأفضل بناء على معايير محددة، من حيث قوة الأداء والجودة وتنافسية المنتج الذي يوفر قدرات لا مثيل لها في سرعة تخزين النسخ الاحتياطية وتقليل حجم البيانات الضخمة وسرعة استرداد البيانات، ما يبشر ببداية عصر جديد من أنظمة تطبيقات وتصميمات خوادم ونظم التخزين الاحتياطي.

وعلى ضوء مواجهة النماذج التقليدية للتخزين من قرص إلى قرص إلى شريط (D2D2T) عدة مشاكل على مستوى حماية البيانات مثل نافذة النسخ الاحتياطي الطويلة ووقت الاسترداد، فإن العصر الجديد من قرص إلى قرص إلى أي شيء (F2F2X) سيعيد تعريف النماذج التقليدية لخوادم وحلول النسخ الاحتياطي، وينتقل بها لعصر جديد من السرعة والقدرات، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام البيانات ويرفع من قيمتها.

يستخدم نظام "أوشن بروتكت" الجديد من هواوي بطاقة واجهة الشبكة الذكية لتحسين حوسبة البروتوكول وتحرير موارد حوسبة وحدة المعالجة المركزية، مما يضاعف عرض النطاق الترددي بالأنظمة التقليدية. كما يدعم النظام محركات الأقراص "اس اس دي" SSD عالية الأداء في النهاية الخلفية، وتتيح ميزة التسريع الكامل من طرف إلى طرف ما يصل إلى 155 تيرابايت/ساعة من عرض النطاق الترددي للنسخ الاحتياطي و172 تيرابايت/ساعة، على التوالي. ومن حيث التخفيض الفعال لحجم البيانات، يحقق التخفيض متعدد الطبقات متغير الطول، والضغط القائم على الميزات، والضغط على مستوى البايت نسبة تقليل بيانات تصل إلى 72:1، مما يساهم في تحقيق توفير كبير في إجمالي تكلفة الملكية. علاوة على ذلك، يتمتع النظام بموثوقية عالية يمكنها تحمل ثلاثة حالات فشل في القرص وتنفيذ تجاوز الفشل في غضون ثوان عند فشل وحدة تحكم واحدة.

يذكر أنه في العصر الجديد من أنظمة الخادم والنسخ الاحتياطي قرص إلى قرص إلى أي شيء (F2F2X) ، تتبنى حماية البيانات نظامًا بيئيًا وتحديات جديدة تتكيف من خلالها وحدة تخزين النسخ الاحتياطي "أوشن بروتكت" من هواوي مع نماذج النسخ الاحتياطي عالية السرعة في مختلف الصناعات وبيئات التطبيقات، مما يوفر نسخًا احتياطيًا واستردادًا متميزين لحماية أصول البيانات الخاصة بالمؤسسات والشركات في العالم الذكي.

لمزيد من المعلومات حول حلول "أوشن بروتكت"، يرجى زيارة الموقع التالي:

https://e.huawei.com/en/products/storage/oceanprotect/oceanprotect-x8000-x9000

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