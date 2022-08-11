الأداء المالي للربع الثاني والنصف الأول من العام 2022

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) (رمز التداول: ALBH)، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين، عن ربح بلغ 181.9 مليون دينار بحريني (483.9 مليون دولار أمريكي) للربع الثاني من العام 2022، أي بزيادة سنوية بلغت 97% مقارنة بربح بلغ 92.6 مليون دينار بحريني (246.2 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2021. وقد أبلغت الشركة عن عائد أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 128 فلسًا للربع الثاني من العام 2022 مقابل عائد أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 65 فلسًا لنفس الفترة من العام 2021. وبلغ مجموع الربح الشامل الآخر للربع الثاني من 2022 ما قيمته 201.9 مليون دينار بحريني (536.9 مليون دولار أمريكي) مقابل مجموع ربح شامل آخر للربع الثاني من 2021 بلغ 90.7 مليون دينار بحريني (241.1 مليون دولار أمريكي) – أي بزيادة بلغت 123% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الربح للربع الثاني من 2022 ما قيمته 208 مليون دينار بحريني (553.2 مليون دولار أمريكي) مقابل 123.7 مليون دينار بحريني (328.9 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2021 – أي بزيادة بلغت 68% على أساس سنوي. وفيما يتعلق بالإيرادات خلال الربع الثاني من العام 2022، حققت الشركة ما قيمته 520.4 مليون دينار بحريني (1,384 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع 370 مليون دينار بحريني (984 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الثاني من العام 2021 - أي بزيادة بلغت 41% على أساس سنوي.

وبالنسبة للنصف الأول من العام 2022، أعلنت الشركة عن ربح بقيمة 328.7 مليون دينار بحريني (874.3 مليون دولار أمريكي)، أي بارتفاع بلغ 127% على أساس سنوي مقابل ربح بقيمة 144.8 مليون دينار بحريني (385.1 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2021. وقد أبلغت الشركة عن عائد أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 232 فلسًا للنصف الأول من العام 2022، وذلك

مقابل عائد أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 102 فلسًا لنفس الفترة من العام 2021. وبلغ مجموع الربح الشامل الآخر للنصف الأول من 2022 ما قيمته 357.9 مليون دينار بحريني (951.8 مليون دولار أمريكي)، أي بزيادة سنوية بلغت 140%، مقابل مجموع ربح شامل آخر بلغ 149.1 مليون دينار بحريني (396.5 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من العام 2021. وبلغ إجمالي الربح في النصف الأول من 2022 ما قيمته 386.0 مليون دينار بحريني (1,026.7 مليون دولار أمريكي) مقابل 204.2 مليون دينار بحريني (543.0 مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول لعام 2021 – بزيادة بلغت 89% على أساس سنوي. وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام 2022 إيرادات بقيمة 975.3 مليون دينار بحريني (2,593.9 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع 672.7 مليون دينار بحريني (1,789 مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام 2021 – أي بزيادة بلغت 45% على أساس سنوي.

وبلغ مجموع حقوق الملكية حتى تاريخ 30 يونيو 2022 ما قيمته 1,770.6 مليون دينار بحريني (4,709.1 مليون دولار أمريكي)، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 18%، مقابل 1,503 مليون دينار بحريني (3,997.4 مليون دولار أمريكي) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021. وبلغ مجموع الموجودات حتى تاريخ 30 يونيو 2022 ما قيمته 2,717.3 مليون دينار بحريني (7,226.9 مليون دولار أمريكي) مقابل 2,624.6 مليون دينار بحريني (6,980.3 مليون دولار أمريكي) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021 – أي بارتفاع بلغ 3.5%.

وجاءت إيرادات الشركة مدفوعة بارتفاع الأسعار في بورصة لندن للمعادن )زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022، وبنسبة 37% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2022) بالرغم من معدل النمو الثابت لحجم المبيعات، في حين جاءت أرباح الشركة خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام 2022 مدفوعة بارتفاع إيرادات الشركة، فيما تأثرت جزئيًا بارتفاع نفقات التكلفة والتوزيع.

وبالإضافة إلى ذلك، أوصى مجلس إدارة شركة البا بتوزيع أرباح مرحلية نقدية بقيمة 45,120,000 دينار بحريني (120 مليون دولار أمريكي)، بما يعادل 31.88 فلسًا للسهم الواحد (0.08478 دولار أمريكي للسهم الواحد)، على المساهمين المسجلة أسماءهم في سجل الشركة في تاريخ الاستحقاق.

أبرز أحداث الصناعة

الشكوك وعدم الاستقرار الاقتصادي يلقيان بثقلهما على صناعة الألمنيوم العالمية (- 2% على أساس سنوي)

§ ضعف النشاط الاقتصادي، وزيادة التضخم، وارتفاع معدلات الفائدة يفرض ضغوطات على جميع القطاعات التصنيعية، مما أثر بدوره بشكل سلبي على طلب المستهلكين وأجبرهم على التقليل من شرائهم للمواد غير الضرورية.

§ الولايات المتحدة: يواصل الطلب على الألمنيوم نموه (+7% على أساس سنوي) بدعم من الزيادة في قطاعي الإنشاء والمواصلات.

§ الشرق الأوسط: ارتفاع الطلب بنسبة 3% على أساس سنوي مدعومًا بارتفاع الاستهلاك في الإمارات العربية المتحدة (+5% على أساس سنوي) والبحرين (+4% على أساس سنوي).

§ الصين: تأثر الطلب بسبب إجراءات الحظر الصارمة جراء الجائحة وبعض الجوانب اللوجستية (- 6% على أساس سنوي). ومن القطاعات الأكثر تأثرًا قطاعات الإنشاء والتعبئة والسلع الاستهلاكية المعمرة.

§ أوروبا: سبب ارتفاع التكلفة المعيشية ضغوطات على إنفاق المستهلكين مع تزايد المخاوف بمواجهة ركود اقتصادي (- 4% على أساس سنوي).

زيادة العرض في السوق العالمي بنسبة 3% على أساس سنوي

§ تواصل العوامل الاقتصادية الضغط على الأسواق، مما أدى إلى عدم الوضوح وتفاوت الأسعار في السلع الأساسية.

§ الصين: هي مصدّر صافٍ، حيث بلغ إنتاجها من الألمنيوم مستويات قياسية (زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي) منذ أبريل الماضي، إلا أن الطلب لم يشهد نفس النمو بسبب تأثيرات الحظر.

§ جاء إنتاج القارة الأوروبية في مقدمة الإنتاج العالمي باستثناء الصين، إلا أن إنتاجها انخفض بنسبة 5% على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

§ الشرق الأوسط: شهد العرض قفزة بنسبة 5% على أساس سنوي، بسبب ارتفاع الإنتاج في دولة الإمارات العربية المتحدة (+11% على أساس سنوي).

§ السوق العالمي: يشهد فائضًا مع احتساب الصين (+40 ألف طن) و(+64 ألف طن) دون احتسابها.

الأسعار والمخزون في بورصة لندن للمعادن

§ بلغ معدل السعر النقدي في بورصة لندن للمعادن 2,882 دولار أمريكي/ طن خلال الربع الثاني من العام 2022 – أي بزيادة بلغت 20% على أساس سنوي [الأدنى: 2,397 دولار أمريكي/ طن بتاريخ 30 يونيو 2022، والأعلى 3,483 دولار أمريكي/ طن بتاريخ 1 أبريل 2022].

§ سجل المخزون في بورصة لندن للمعادن مستويات منخفضة قياسية، حيث بلغ حوالي 0.4 مليون (انخفاض بنسبة 76% على أساس سنوي).

أبرز أحداث الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البا (النصف الأول من العام 2022)

§ البا تنال جائزة الميدالية الذهبية من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (RoSPA) للسنة التاسعة على التوالي.

§ أصبحت البا أول شركة في البحرين تعيد تمويل قرضها المشترك البالغ حوالي 1.247 مليار دولار أمريكي من خلال ربطه بأهداف الاستدامة.

§ اختيار البا كأفضل شركة في مملكة البحرين من حيث تقييم الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل شركة ESG Invest المتخصصة في البحوث الاستثمارية والتابعة لشركة .Sustainability Excellence

§ البا تستضيف وفدًا من جمعية مصارف البحرين لتعزيز أهدافها للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة بتاريخ 12 يونيو 2022

§ البا تطلق حملة جديدة للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع أنحاء الشركة تحت عنوان "رحلة.. وليست وجهة" بتاريخ 20 يونيو 2022

§ تحقيق 29 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت بتاريخ 9 أغسطس 2022

أبرز أحداث الأداء التشغيلي في البا (النصف الأول من العام 2022)

§ تجاوز حجم المبيعات 742,658 طنًا متريًا (بمعدل ثابت تقريبًا) بينما بلغ الإنتاج 787,592 طنًا متريًا، بزيادة بلغت 1.7% على أساس سنوي.

§ بلغ معدل مبيعات القيمة المضافة ما نسبته 67% من إجمالي الشحنات، مقابل 64% في النصف الأول من عام 2021 (+70% مبيعات منتجات القيمة المضافة خلال الربع الثاني من العام 2022).

§ افتتاح مكتب مبيعات الشركة في سنغافورة بهدف تعزيز تواجدها في القارة الآسيوية.

§ وقعت البا اتفاقية مع مجموعة ميتسوبيشي باور وسيبكوIII لتصبح المقاول المسؤول عن أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاء لمجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5.

§ عقدت البا اتفاقية شراء لمدة عشر سنوات مع شركة ساوث32 لتأمين احتياجاتها من الألومينا.

§ حقق مشروع الحصالة وفورات بقيمة 90.35 مليون دولار أمريكي (بما فيها تسجيل وفورات لمرة واحدة بقيمة 10 ملايين دولار من رأس المال العامل).

أولويات البا لعام 2022

§ تحقيق أهداف خارطة طريق الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة التي أطلقتها الشركة مؤخرًا تماشيًا مع أهداف مملكة البحرين بتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول 2060.

§ دمج الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في عمليات الشركة، وبحث عدد من المبادرات في هذه الجوانب مع الأطراف المعنية المختلفة والشركاء المحتملين من أجل تعزيز جوانب الاستدامة في سلسلة القيمة.

§ تجاوز الهدف الموضوع للإنتاج لعام 2022 والبالغ 1,560,000 طن متري، وتحقيق أهداف الوفورات بمشروع الحصالة والبالغة 100 مليون دولار أمريكي مع نهاية العام 2022.

§ الاستمرار في بحث الفرص الاستثمارية المحتملة لتوريد المواد الخام، من أجل تأمين ثلث متطلبات الألومينا.

§ الاستفادة من شهادتي مبادرة استدامة الألمنيوم وأيكوفاديس لدخول أسواق جديدة ورفع نسبة منتجات القيمة المضافة إلى أكثر من 70% من مبيعات الشركة.

§ استكمال الإجراءات التمويلية لمجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5 وإرساء المناقصة لمشروع حديقة الطاقة الشمسية بحلول الربع الرابع من العام 2022.

§ إحراز التقدم في دراسة الجدوى الأولية لخط الصهر السابع.

وتعليقاً على الأداء المالي للشركة خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام 2022، صرح رئيس مجلس إدارة شركة البا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة قائلاً:

"لقد تمكنا ولله الحمد من تحقيق أداء مالي غير مسبوق لنرسي بذلك معايير جديدة للتميز خلال الأرباع الثلاثة الماضية (الربع الرابع من العام 2021، والربعين الأول والثاني من العام 2022) على عدة أصعدة:

- بلغت أرباح الشركة 328.7 مليون دينار بحريني (874.3 مليون دولار أمريكي) - بزيادة قدرها 127% على أساس سنوي

- تجاوزت مبيعات القيمة المضافة ما نسبته 70% خلال الربع الثاني من العام 2022 - وهي المرة الأولى في تاريخ الشركة (67% في النصف الأول من عام 2022)

- السلامة: سجلنا إنجازًا هامًا بتحقيق أكثر من 29 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت

إن هذا الأداء القوي مكّن الشركة من توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بقيمة 120 مليون دولار أمريكي. ومع مضينا في ما تبقى من العام 2022، فإننا ملتزمون بتحقيق العوائد المستدامة، وكذلك تحقيق قيمة أكبر لمساهمينا".

ومن جهته صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي قائلاً:"جاء الأداء القوي الواضح على صعيد الأرباح مدعومًا بتنوع منتجاتنا مع زيادة مبيعات منتجات القيمة المضافة وتحقيق الوفورات في التكاليف. وعلى الرغم من التحديات اللوجستية التي تواجهها الأسواق، إلا أننا تمكنّا من تحقيق الأداء الجيد خلال هذا الربع، عن طريق الاستفادة من ارتفاع الأسعار في بورصة لندن للمعادن، الأمر الذي مكننا من تسديد القروض وخفض مديونية الشركة بشكل عام.

إن نجاح وتميز الشركة انعكاسٌ لنجاح وتميز موظفيها وعمالها وجميع منتسبيها، فالفضل يعود للجهود والمبادرات المشتركة في مجال السلامة في تحقيق إنجازات غير مسبوقة، حيث سجلنا أكثر من 29 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت".

هذا وتعتزم إدارة الشركة عقد اجتماع هاتفي يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022 في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مملكة البحرين لتقديم ومناقشة الأداء التشغيلي والجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة والنتائج المالية للشركة خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام 2022، بالإضافة إلى تحديد أولويات الشركة لما تبقى من العام الجاري.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

تُعد البا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين وذلك من خلال إنتاجها السنوي الذي يتجاوز 1.561 مليون طن متري (2021)، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى 50 عامًا في كافة جوانب العمليات التشغيلية والسلامة والبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

واحتفلت البا التي تعتبر واحدة من كبرى الشركات في مملكة البحرين في مايو 2021 بمرور خمسة عقود على انطلاق عملياتها التجارية. وأعقب احتفال الشركة باليوبيل الذهبي تحقيقها لإنجاز غير مسبوق على مستوى السلامة تمثل في تجاوز حاجز الـ 25 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت بتاريخ 30 أبريل 2022، وتزامن هذا الإنجاز أيضًا مع تحقيق البا لإجمالي إنتاج يفوق الـ 25 مليون طن متري منذ انطلاق عملياتها التجارية في عام 1971.

وتقوم البا بتصنيع منتجات ألمنيوم عالية الجودة، في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة، وتصديرها إلى أكثر من 240 عميلاً حول العالم عبر مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (هونغ كونغ وسنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%). كما تفخر البا بحصولها على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد آيزو 9001، وآيزو 14001، وآيزو 27001، وآيزو 45001، وشهادة معيار IATF 16949:2016 الخاص بنظام إدارة الجودة لصناعة السيارات، وشهادتي مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وإيكوفاديس.

وباعتبارها أول مصهر للألمنيوم في منطقة الشرق الأوسط، ساهمت البا بشكل رئيسي في التنمية الاجتماعية والصناعية والاقتصادية بمملكة البحرين، وتعتبر القلب النابض لقطاع الألمنيوم المزدهر في البحرين، والذي يمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وكونها إحدى كبرى الشركات في مملكة البحرين، تحرص البا على توظيف الكفاءات الوطنية (نسبة البحرنة تبلغ 84%) بل تتخطى ذلك من خلال ضمان تعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم عبر مختلف المبادرات التعليمية والتدريبية والتطويرية خلال جميع مراحل مسيرتهم المهنية لدى الشركة.

تعتبر البا واحدة من أبرز الشركات الصناعية في العالم، حيث تلتزم بأعلى المعايير في الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات. وتركز خارطة طريق الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة التي أطلقتها الشركة في فبراير 2022 على 6 أولويات استراتيجية، وهي: 1) إزالة الكربون، 2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، 3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، 4) تعزيز رفاهية الموظفين، 5) التعاون والشراكات، 6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البا في العديد من المشاريع التي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع، ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر (دون أي مخلفات) البالغة تكلفته 37.5 مليون دولار ومشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد ما بين 5 إلى 7 ميغاوات من الطاقة النظيفة بعضًا من جهود الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وأهداف الحياد الكربوني الصفري بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وعلاوة على ذلك، فمن المقرر أن تضطلع البا بدورها الاستراتيجي في منطقة صناعات الألمنيوم التحويلية والتي من شأنها تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.

ويؤكد شعار البا الدائم "السلامة أولاً .. السلامة دائمًا" على أن تظل سلامة ورفاهية موظفيها وعمال المقاولين أولويتها القصوى. وتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي في مجالات السلامة والصحة، حيث حصلت على جوائز مرموقة عديدة مثل جائزة الميدالية الذهبية من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (RoSPA) (للسنة التاسعة على التوالي) وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق من قبل مجلس السلامة البريطاني فضلاً عن ست جوائز هامة من مجلس السلامة الوطني الأمريكي لعام 2021. كما تم تكريم البا لمبادراتها المسؤولة خلال عملية إنتاج الألمنيوم بحصولها على جائزة أفضل شركة في مجال الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البحرين من ESG Invest، وشهادة SafeGuard من شركة بيرو فيريتاس، فضلاً عن جائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات من Ethical Boardroom.

مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5

يهدف مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5 بالشركة إلى توسعة هذه المحطة التي تقوم بتوليد الطاقة من خلال تقنية الدورة المركبة.

ويماثل هذا المجمع الإضافي إعدادات المجمعات الأخرى بالمحطة (1:1:1) من خلال وجود تقنية التوربينات الغازية من الفئة J وبالحد الأدنى من تصنيف آيزو الاسمي البالغ 680.9 ميغاوات، حيث يضم المشروع ربطًا بالمحطة الفرعية الحالية ذات سعة 220 كيلوفولت. وتتمتع محطة الطاقة ذات الدورة المركبة بكفاءة أعلى بكثير من محطتي توليد الطاقة ذات الدورة المركبة 3 و4 بالشركة. وعند الانتهاء من مشروع توسعة مجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، ستزداد الطاقة الإنتاجية لمحطة الطاقة 5 من 1,800 ميغاوات إلى 2,481 ميغاوات.

ومن المقرر أن تتولي مجموعة ميتسوبيشي باور وسيبكو 3 مسؤولية أعمال التصميم والهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل بمجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، والذي من المتوقع أن تبدأ عملياته التشغيلية التجارية خلال الربع الرابع من عام 2024.

آلية التظلم الخارجي

يمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة بالأداء البيئي والاجتماعي لشركة البا على رابط خط البا للنزاهة – وهو خط إبلاغ سري متعدد اللغات ويدار بشكل مستقل، سواءً باستخدام خط الهاتف المجاني أو الإنترنت وذلك على مدار الساعة يومياً.

استجابة البا لجائحة كوفيد-19

جاءت استراتيجية الاستجابة لشركة البا في وقت مبكر منذ يناير 2020 مع بدء انتشار الجائحة بما يتماشى وإرشادات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19). وتمكنت الشركة من الحفاظ على سير عملياتها التشغيلية خلال العام 2021 بفضل مرونة القوى العاملة لديها من موظفين وعمال المقاولين.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بـ:

إيلين هلال

مدير إداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة

هاتف: 5100 1783 (973+)

بريد إلكتروني: eline.hilal@alba.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.albasmelter.com

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