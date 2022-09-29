أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة- عقدت لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية، اجتماعها السادس )والثاني لعام 2022( عن بُعد، وذلك يوم 7 سبتمبر 2022، لمناقشة عدد من المواضيع الهامة ومراجعة البيانات المالية وتقارير التدقيق الداخلي للإتحاد.

ووافق الأعضاء الحاضرين في الاجتماع، الذي عٌقد برئاسة سعادة عبد الله سالم الطريفي (عضو مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات) على محضر الاجتماع السابق للجنة الذي عقد في التاسع من يونيو 2022، ونقاط العمل الخاصة به. وتم خلال اجتماع لجنة التدقيق عرض ومراجعة تقرير التدقيق الداخلي للربع الثاني من العام الجاري (لأشهر أبريل إلى يونيو)، بالإضافة إلى مراجعة البيانات المالية المدققة وتقارير مراقبة ميزانية الإتحاد حتى نهاية النصف الأول من العام 2022. كذلك ناقش المجتمعون المشاريع التي يعتزم اتحاد مصارف الإمارات تنفيذها خلال الفترة المقبلة من العام الجاري، والميزانية المقررة لكل منها بحيث يقوم الاتحاد بمهامه ومبادراته على أفضل وجه ممكن لخدمة المصارف الأعضاء وعملائها بشكلٍ خاص والمجتمع والإقتصاد الإماراتي بشكلٍ أوسع.

وتعزيزاً لدور لجنة التدقيق، قام مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات خلال اجتماعه في 21 أبريل 2022 بإنتخاب ثلاثة من أعضائه لإعادة تشكيل لجنة التدقيق، وهم سعادة عبد الله سالم الطريفي (عضو المجلس عن بنك دبي التجاري)، والذي تم إختياره كرئيساً للجنة التدقيق، والسيد/ عدنان آل إسماعيل (العضو في مجلس الإدارة في الإتحاد والممثل لبنك أبو ظبي التجاري) والسيد/عبد الله قاسم (عضو مجلس إدارة الإتحاد والممثل لبنك الإمارات دبي الوطني).

ويأتي تركيز مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات على دعم لجنة التدقيق بأعضاءٍ من مجلس الإدارة من الذين يتمتعون بمعرفةٍ وخبرات واسعة في القطاع المصرفي والمالي تأكيداً على إيمان مجلس الإدارة بأهمية اعتماد نموذج حوكمة يتوافق مع أفضل المعايير المعمول بها عالمياً وتحفيز الشفافية وبناء الثقة بين الأطراف المعنية، خلال تنفيذ أنشطة اتّحاد مصارف الإمارات الهادفة إلى دعم القطاع المصرفي ودفعه إلى الأمام وإدارة المخاطر والاستفادة من الفرص. ويتميّز نموذج الحوكمة المعتمد لدى اتّحاد مصارف الإمارات بأربع مستويات تشمل الرؤية والاستراتيجية والإشراف والتنفيذ.

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عن اتحاد مصارف الإمارات

اتحاد مصارف الإمارات هو هيئة تمثيلية مهنية تأسست عام 1982 وتضم 56 عضواً من المصارف والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على رعاية مصالحهم وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم للارتقاء بالقطاع المصرفي لما فيه خير لصالح الأعضاء والعملاء واقتصاد الإمارات بشكل عام.

تتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تمثيل المصارف والمؤسسات الأعضاء وتنظيم واجباتها والدفاع عن مصالحها وحقوقها. كما يوفر الإتحاد منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات والتعاون حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي. كما يلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً محورياً في رفع المستوى في الوعي المالي للمجتمع المحلي، وفيما يتعلق بمساهمات القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.

ويشتمل اتحاد المصارف على مجلسٍ استشاري للرؤساء التنفيذيين يتألف أعضاؤه من 22 رئيساً تنفيذياً للمصارف والمؤسسات الأعضاء، ويتولى متابعة تنفيذ سياسات الاتحاد ونشاطاته، فضلاً عن اتخاذ القرارات المناسبة على يد الأمانة العامة للاتحاد ولجانه التنفيذية فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، فيما تقوم اللجان الفنيّة الـ 25 ولجانه الاستشارية الـ 3 ببحث ومناقشة كافة القضايا ذات الصلة. كما ويشتمل الإتحاد على المجلس التشاوري الثاني لإتحاد مصارف الإمارات الذي يضم في عضويته الرؤساء التنفيذيين للمصارف الأخرى الأعضاء في الإتحاد.

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