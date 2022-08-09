أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع ("الياه سات" أو "المجموعة") المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز YAHSAT (رمز التعريف الدولي: AEA007501017)، إحدى أكبر مزودي حلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في العالم، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 ("النصف الأول 2022").

زيادة الإيرادات بنسبة 8.1% على أساس سنوي لتصل إلى 755 مليون درهم [206 مليون دولار]، مدعومة بنمو عُشري في الحلول المدارة وحلول الاتصالات المتنقلة. زيادة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 5.3% على أساس سنوي لتصل إلى 448 مليون درهم [122 مليون دولار]، وتحقيق هامش ربح قوي بنسبة 59.3%. نمو صافي الأرباح إلى 167 مليون درهم [45 مليون دولار] بزيادة 50.7% على أساس سنوي، مما ساهم في تحقيق هامش صافي أرباح قوي بنسبة 22.1%. تجاوزت الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها 7.7 مليار درهم [2.1 مليار دولار]، بما يعادل 5.2 ضعف الإيرادات السنوية للسنة المالية 2021.

أبرز نتائج النصف الأول من العام 2022

تتمتع المجموعة بوضع مالي قوي وتوقعات ممتازة بالنسبة للتدفقات النقدية المستقبلية، مما يعزز قدرتها على الاستثمار في النمو والحفاظ على سياسة جذابة لتوزيع الأرباح. تسير المجموعة بخطى ثابتة لزيادة توزيعات الأرباح للسنة المالية 2022 بنسبة لا تقل عن 2% لتصل إلى 16.12 فلس إماراتي لكل سهم [4.39 سنت أمريكي] أو 393 مليون درهم [107 مليون دولار]، يتم دفعها على دفعتين متساويتين ومن المتوقع ان تدفع في أكتوبر 2022 ومايو 2023 . رفع الحد الأدنى للنطاق الإرشادي للإيرادات في السنة المالية 2022 من 1,524 مليون درهم [415 مليون دولار] إلى 1,542 مليون درهم [420 مليون دولار]، في حين بقي النطاق الإرشادي لجميع المعطيات الأخرى على حاله.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال مصبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الياه سات: "يسرنا أن نعلن عن تسجيل أعلى إيرادات في تاريخ المجموعة في النصف الأول من العام 2022، ونمو الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مع نمو صافي الأرباح؛ على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مما يؤكد قوة أعمالنا المدعومة بالإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها والزخم الإيجابي في جميع القطاعات التشغيلية".

وأضاف الكعبي: "وفي ظل الأداء القوي، وثقة مجلس الإدارة في التدفقات النقدية المستقبلية، والقدرة على توسيع أعمال الشركة ووضعها المالي القوي، نجدد التزامنا بتقديم عوائد جذابة للمساهمين".

وبدوره قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات:"حققت الياه سات نتائج استثنائية، مسجلةً أعلى إيرادات في تاريخها في النصف الأول من العام 2022، مما يعكس ثقافتنا القائمة على الأداء المتميز لتوفير الإمكانات المبتكرة وتنمية الأعمال، حيث تجاوزت إيراداتنا المستقبلية المتعاقد عليها 7.7 مليار درهم، بما يعادل 5.2 ضعف الإيرادات السنوية للسنة المالية 2021. ونتطلع إلى مواصلة عملنا في تشغيل القمر الصناعي من الجيل القادم "الثريا 4" بحيث يبدأ خدماته التجارية في النصف الثاني من العام 2024، في حين يخضع حالياً القمرين الصناعيين الجديدين "الياه 4" و"الياه 5" للتقييم بهدف إطلاقهما في العام 2026. وما تزال ثقتنا راسخة بالنظرة المستقبلية على المدى القصير والطويل، مما دفعنا إلى زيادة الحد الأدنى للنطاق الإرشادي للإيرادات للسنة المالية 2022، مع تجديد التزامنا بدفع توزيعات أرباح تصاعدية وجذابة".

وأضاف الهاشمي: "نجدد التزامنا أيضاً باستكشاف فرص النمو الجديدة في هذا القطاع والسعي لاغتنامها واقتناص أفضل الفرص القيّمة وتحقيق النمو على المدى الطويل، بفضل الميزانية العمومية القوية للمجموعة ومرونة أعمالها وسجلها الحافل في تقديم نتائج استثنائية".

نتائج قوية للنصف الأول من العام

استمر زخم نمو المجموعة في الربع الثاني من العام 2022، حيث بلغت الإيرادات 392 مليون درهم [107 مليون دولار]، بزيادة بنسبة 6.9% على أساس سنوي، مما أدى إلى نمو إيرادات النصف الأول من العام 2022 بنسبة 8.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 755 مليون درهم [206 مليون دولار]. وحققت الحلول المدارة وحلول الاتصالات المتنقلة أداءً استثنائياً، حيث نمت إيرادات النصف الأول من العام 2022 بنسبة 35.1% و24.1% على التوالي.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 235 مليون درهم [64 مليون دولار] بزيادة 3.9% على أساس سنوي، مع هامش ربح بنسبة 59.8%. وبلغ صافي الأرباح (الأرباح المنسوبة إلى المساهمين) 93 مليون درهم [25 مليون دولار] بزيادة 77.9% على أساس سنوي. وسجلت المجموعة نمواً في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال النصف الأول من العام 2022 على أساس سنوي بنسبة 5.3% وزيادة في صافي الأرباح بنسبة 50.7%، مما ساهم في تحقيق هامش صافي أرباح قوي بنسبة 22.1%.

وبتاريخ 30 يونيو 2022، حافظت الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها للمجموعة على قوتها حيث بلغت أكثر من 7.7 مليار درهم [2.1 مليار دولار]، بما يعادل 5.2 ضعف إيرادات السنة المالية 2021. ونمت الإيرادات المستقبلية بنسبة 4.1% منذ بداية السنة المالية الحالية، مدعومةً بأمر التكليف في فبراير 2022 لتقديم خدمات مُدارة لحكومة دولة الإمارات بقيمة 909 مليون درهم [247 مليون دولار] لمدة خمس سنوات.

مؤشرات على توزيعات أرباح جذابة في المستقبل

تؤكد الياه سات التزامها بزيادة توزيعات الأرباح بنسبة لا تقل عن 2% سنوياً، مما يعكس ثقة مجلس الإدارة في القدرة على تحقيق التدفقات النقدية والوضع المالي القوي للشركة. أما عن السنة المالية 2022، فمن المتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية 16.12 فلس إماراتي [4.39 سنت أمريكي] لكل سهم كحد أدنى، يتم دفعها على دفعتين متساويتين في أكتوبر 2022 ومايو 2023 على التوالي، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح إلى 393 مليون درهم [107 مليون دولار]. وتتميز المجموعة بسياسة توزيع أرباح قوية بفضل معدل التحويلات النقدية المرتفع (بنسبة 93.1% في النصف الأول من عام 2022) والميزانية العمومية القوية للمجموعة (0.9 ضعف صافي الدين / الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حتى تاريخ 30 يونيو 2022)، إلى جانب التدفقات النقدية الحرة التقديرية[1] (التي تعادل تقريباً ضعفي توزيعات الأرباح المتوقعة للسنة المالية 2022).

رفع الحد الأدنى للنطاق الإرشادي للإيرادات

نظراً للأداء القوي في النصف الأول من العام 2022، ومع ضمان 90% تقريباً من الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2022 (بناء على الحد الأدنى للنطاق الإرشادي للإيرادات)، قررت الياه سات تضييق النطاق الإرشادي للإيرادات للسنة المالية 2022 الصادر بتاريخ 1 مارس 2022، حيث رفعت المجموعة إيراداتها المتوقعة لعام 2022 إلى 1,542 مليون درهم كحد أدنى [420 مليون دولار] مع بقاء الحد الأعلى للنطاق على حاله دون تغيير عند 1,616 مليون درهم [440 مليون دولار]، في حين لم يطرأ أي تغيير على النطاق الإرشادي للمعطيات الأخرى.

تعيين في الإدارة التنفيذية

بتاريخ 1 يوليو 2022، أعلنت الياه سات عن تعيين سليمان آل علي رئيساً تنفيذياً للشؤون التجارية بعد ثماني سنوات قضاها في المجموعة وعمل خلالها مدير إدارة في وحدة "الياه سات للخدمات الحكومية"، ثم رئيساً تنفيذياً لشركة الثريا، وساهم بشكل كبير في تحقيق التميز التشغيلي وطرح حلول مبتكرة وجديدة للعملاء، إلى جانب وضع أسس النمو المستقبلي للشركة. وسيقود سليمان بموجب منصبه الجديد كلاً من "ياه كليك"- ذراع الياه سات لحلول البيانات وشركة "الثريا"، في سبيل دفع عجلة النمو وتحقيق القيمة المضافة للعملاء والشركاء. وسيخلف السيد سليمان، السيد فرهاد خان الذي أمضى ست سنوات في هذا المنصب وساهم بصورة فاعلة في توسيع أعمال "ياه كليك" في الأسواق الجديدة والحالية.

مناقشة وتحليل الإدارة

أبرز النتائج المالية

مليون درهم الربع الثاني 2022 الربع الثاني 2021 نسبة التغيير النصف الأول 2022 النصف الأول 2021 نسبة التغيير الإيرادات 392 367 6.9% 755 698 8.1% الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 235 226 3.9% 448 426 5.3% هامش الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك % 59.8% 61.5% 59.3% 60.9% صافي الأرباح (الأرباح المنسوبة إلى المساهمين) 93 52 77.9% 167 111 50.7% هامش صافي الأرباح % 23.6% 14.2% 22.1% 15.8% صافي الربح المطبّع (الأرباح المنسوبة إلى المساهمين) 93 78 19.2% 167 136 22.3% التدفقات النقدية الحرة التقديرية (109) (124) 11.8% 224 192 16.6% التدفقات النقدية والودائع قصيرة الأجل 1,370 1,470* -6.8%

* (حتى 31 ديسمبر 2021)

نتائج القطاعات التشغيلية

الإيرادات (مليون درهم) الربع الثاني 2022 الربع الثاني 2021 نسبة التغيير النصف الأول 2022 النصف الأول 2021 نسبة التغيير البنية التحتية 218 220 -1.1% 435 440 -1.1% الحلول المدارة 88 62 41.4% 144 107 35.1% حلول الاتصالات المتنقلة 66 61 7.8% 134 108 24.1% حلول البيانات 20 23 -12.0% 42 43 -4.4% إجمالي الإيرادات 392 367 6.9% 755 698 8.1%

البنية التحتية

شكّلت إيرادات قطاع البنية التحتية ما يقارب 55% من إجمالي إيرادات المجموعة في الربع الثاني من العام 2022، وتتضمن إيرادات هذا القطاع الإيرادات المحققة من الاتفاقية طويلة الأجل مع حكومة دولة الإمارات لإضافة سعات فضائية جديدة على مدى 15 عاماً. وحافظت الإيرادات الإجمالية على ثباتها عند 218 مليون درهم [59 مليون دولار]. وتتميز أعمال البينة التحتية بقدرة واضحة على تحقيق التدفقات النقدية المستقبلية مع وصول الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها إلى 6.5 مليار درهم تقريباً [1.8 مليار دولار] حتى تاريخ 30 يونيو 2022، بما يتضمن اتفاقية خدمات السعة المدارة للقمر الصناعي من الجيل القادم "الثريا 4" لمدة 15 عاماً والتي تبلغ قيمته 2.6 مليار درهم [708 مليون دولار] وستساهم في دعم نمو الإيرادات اعتباراً من عام 2024. وتتمتع الياه سات بوضع جيد يؤهلها لتوسيع أعمال قطاع البنية التحتية، لاسيما من خلال القمرين الصناعيين الجديدين (الياه 4 والياه 5) المزمع إطلاقهما في عام 2026.

الحلول المدارة

حافظ قطاع الحلول المدارة، الذي يشكل ما يقارب 22% من إجمالي إيرادات المجموعة، على أدائه القوي المسجل في الربع الثاني من العام 2022، حيث سجل زيادة في إيرادات النصف الأول من العام 2022 بنسبة 41.4% لتصل إلى 144 مليون درهم [39 مليون دولار]، بزيادة بنسبة 35.1% على أساس سنوي. ويعزى هذا الأداء القوي إلى حصول المجموعة في شهر فبراير 2022 على أمر تكليف بقيمة 909 مليون درهم [247 مليون دولار] لتقديم خدمات مدارة محسنة للاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية لحكومة دولة الإمارات اعتباراً من يناير 2022. وخلال النصف الأول من العام 2022، حصلت الشركة على 86 مليون درهم [23 مليون دولار] من قيمة العقد. وفي الربع الثاني من العام 2022، واصل هذا القطاع زيادة إيراداته المستقبلية المتعاقد عليها مع حصوله على عقود أخرى تتضمن أمر تكليف لتصميم وتقديم اتصالات فضائية متطورة لمنصات حكومة دولة الإمارات بقيمة 28 مليون درهم [8 مليون دولار]. وتتوقع الإدارة استمرار الزخم القوي في قطاع الحلول المدارة في النصف الثاني من العام 2022.

حلول الاتصالات المتنقلة

سجل قطاع حلول الاتصالات المتنقلة، الذي يشكل ما يقارب 17% من إجمالي إيرادات المجموعة، نمواً قوياً في الربع الثاني من العام 2022 بارتفاع إيراداته بنسبة 7.8% على أساس سنوي، في حين تجاوزت إيرادات النصف الأول من العام 2022 إيرادات العام الماضي بنسبة 24.1% بفضل النمو في إيرادات كل من المعدات والخدمات، حيث ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 6.5% مع تحقيق نمو عُشري في العديد من قطاعات الأعمال بما في ذلك الاتصالات الصوتية والبيانات والاتصالات بين المشغلين، بينما ارتفعت إيرادات المعدات بنسبة 95%، ويعود ذلك إلى اتفاقية التوزيع التي أبرمتها الشركة في العام 2021 بقيمة 316 مليون درهم [86 مليون دولار] ومدتها ثلاث سنوات.

حلول البيانات

سجلت "ياه كليك"، التي تشكل ما يقارب 5% من إجمالي إيرادات المجموعة، انخفاضاً طفيفاً في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 4.4% في النصف الأول من العام 2022، وذلك بسبب التراجع التدريجي في يوليو 2021 لصفقة توفير سعات فضائية والتي ساهمت بمبلغ 8 مليون درهم [2 مليون دولار] في إيرادات النصف الأول من العام 2021. وواصل هذا القطاع بناء أسس قوية للنمو المستقبلي مع زيادة عدد مشتركي خدمات الإنترنت الفضائي للأفراد بنسبة 11% منذ بداية العام وحتى تاريخه وبنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب توسع الخدمات في إفريقيا. كما تم إبرام اتفاقية لتوفير خدمات الاتصال للمدارس في زيمبابوي، وطرح عدة مشاريع للاتصالات الخلوية مع التوقيع على عدد من أوامر خدمات الشبكات المدارة الجديدة.

الميزانية العمومية والتدفقات النقدية

حافظت الياه سات على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغ صافي دين المجموعة 812 مليون درهم [221 مليون دولار] بتاريخ 30 يونيو 2022، مع تحقيق معدل رافعة مالية عند 0.9 ضعف (صافي الدين من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك). ومع تسجيلها تدفقات نقدية حرة تقديرية تبلغ 224 مليون درهم [61 مليون دولار] ومعدل تحويلات نقدية بنسبة 93.1%، تتمتع المجموعة بوضع جيد يؤهلها لتلبية التزاماتها المستقبلية فيما يخص توزيعات الأرباح والنمو والنفقات الرأسمالية.

تحديث النطاق الإرشادي

مؤشرات الأداء المالي الرئيسية النطاق الارشادي لعام 2022 السابق – 1 مارس 2022 المحدّث – 9 أغسطس 2022 إجمالي الإيرادات 1,524 – 1,616 مليون درهم [415 – 440 مليون دولار] 1,542 – 1,616 مليون درهم [420 – 440 مليون دولار] (تضييق النطاق) الربح المعدّل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مستقر مستقر (بدون تغيير) التدفقات النقدية الحرة التقديرية 771 – 881 مليون درهم [210- 240 مليون دولار] 771 – 881 مليون درهم [210 - 240 مليون دولار] (بدون تغيير) النفقات الرأسمالية والاستثمارات[2] 771 – 845 مليون درهم [210- 230 مليون دولار] 771 – 845 مليون درهم [210 - 230 مليون دولار] (بدون تغيير)

ومن المتوقع أن يستحوذ برنامج القمر الصناعي من الجيل القادم "الثريا 4"على نحو 90% من النفقات الرأسمالية والاستثمارات المتوقعة للعام 2022، والتي تقدّر بنحو 735 مليون درهم [200 مليون دولار]، وقد تم تمويل هذه الاستثمارات بالكامل.

دعوة لحضور اجتماع عبر الهاتف:

يمكن الاطلاع على إعلان أرباح الربع الثاني من العام 2022 عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2022 عبر الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط https://www.yahsat.com/.

ومن المقرر عقد اجتماع عبر الهاتف يليه جلسة أسئلة وأجوبة لمناقشة أرباح الربع الثاني من العام 2022 يوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022، وذلك في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت أبوظبي (الساعة 1:00 ظهراً بالتوقيت البريطاني الصيفي والساعة 8:00 صباحاً بالتوقيت الصيفي الشرقي) وسيستضيف هذا الاجتماع كلٌ من علي الهاشمي (الرئيس التنفيذي)، وأندرو كول (الرئيس التنفيذي للشؤون المالية)، ويوغيش سونيجا (مساعد نائب الرئيس لقسم علاقات المستثمرين). وتدعو الياه سات جميع الأطراف المهتمة للمشاركة عبر الرابط التالي.

ملحق

أبرز النتائج المالية بالدولار الأمريكي

يوضح الجدول أدناه الإيرادات حسب القطاعات التشغيلية إلى جانب المقارنات ونسبة التغيير على أساس سنوي:

مليون دولار أمريكي الربع الثاني 2022 الربع الثاني 2021 نسبة التغيير النصف الأول 2022 النصف الأول 2021 نسبة التغيير البنية التحتية 59 60 -1.1% 119 120 -1.1% الحلول المدارة 24 17 41.4% 39 29 35.1% حلول الاتصالات المتنقلة 18 17 7.8% 36 29 24.1% حلول البيانات 6 6 -12.0% 11 12 -4.4% إجمالي الإيرادات 107 100 6.9% 206 190 8.1%

يوضح الجدول أدناه أبرز النتائج المالية لفترتي الأشهر الثلاثة والأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022، إلى جانب المقارنات ونسبة التغيير على أساس سنوي:

مليون دولار أمريكي الربع الثاني 2022 الربع الثاني 2021 نسبة التغيير النصف الأول 2022 النصف الأول 2021 نسبة التغيير الإيرادات 107 100 6.9% 206 190 8.1% تكاليف الإيرادات (12) (9) -37.6% (22) (13) -62.2% تكاليف الموظفين (21) (21) 0.0% (42) (41) -2.6% النفقات التشغيلية الأخرى (11) (10) -11.4% (21) (21) 0.9% مصادر دخل أخرى 1 1 -24.9% 1 1 -6.1% الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 64 61 3.9% 122 116 5.3% هامش الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك % 59.8% 61.5% 59.3% 60.9% صافي الأرباح (الأرباح المنسوبة إلى المساهمين) 25 14 77.9% 45 30 50.7% صافي الربح المطبّع (الأرباح المنسوبة إلى المساهمين) 25 21 19.2% 45 37 22.3% التدفقات النقدية الحرة التقديرية (30) (34) 11.8% 61 52 16.6% التدفقات النقدية والودائع قصيرة الأجل 373 400* -6.8%

* (حتى 31 ديسمبر 2021)

مقاييس الأداء البديلة

تستخدم الياه سات بانتظام مقاييس الأداء البديلة ذات الصلة لتحسين فهم الأداء المالي والمركز المالي للمجموعة. وقد لا تكون هذه المقاييس قابلة للمقارنة مع مقاييس مماثلة تستخدمها شركات أخرى، فهي ليست مقاييس تندرج تحت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ولا تستخدمها أية هيئة أخرى للمبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام، وبالتالي لا يجوز اعتبارها بديلاً عن المعلومات الواردة في البيانات المالية للشركة.

. التعريف الربح المعدّل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الأرباح من العمليات المستمرة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والانخفاض في القيمة وتعديلات القيمة العادلة على الأصول الاستثمارية والحصة في نتائج الاستثمارات المحتسبة كحقوق الملكية هامش الربح المعدّل قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك الربح المعدّل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقسوماً على الإيرادات التدفّقات النقدية الحرة التشغيلية الربح المعدّل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مخصوماً منه الإضافات إلى الموجودات غير الملموسة والنفقات الرأسمالية المتعلقة بالتطوير والصيانة، باستثناء الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ معدل التحويلات النقدية التدفقات النقدية الحرة التشغيلية مقسومة على الربح المُطبَّع المعدّل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك التدفقات النقدية الحرة التقديرية صافي التدفقات النقدية المتأتية من العمليات مخصوماً منها نفقات الصيانة والتطوير، والاستثمارات، وصافي تكاليف التمويل. وتُستثنى منها الدفعات المقدمة لعقود السعة طويلة الأجل (مثل القمر الصناعي من الجيل القادم "الثريا 4"). صافي الأرباح الأرباح المنسوبة إلى المساهمين صافي الربح المطبّع الربح المنسوب إلى المساهمين باستبعاد البنود غير المتكررة. جاء صافي الدخل في النصف الأول من العام 2021 بما يعادل 136 مليون درهم [37 مليون دولار] المعدل حسب التكاليف غير المتكررة لمرة واحدة من عملية إعادة التمويل التي انتهت في يونيو 2021، ولا سيما إنهاء تحوطات أسعار الفائدة (+19 مليون درهم [+5 مليون دولار]) والإقرار المعجل بتكاليف التمويل غير المطفأة (+7 مليون درهم [+2 مليون دولار]). هامش صافي الأرباح صافي الأرباح (الأرباح المنسوبة إلى المساهمين) مقسوماً على الإيرادات هامش صافي الربح المطبّع صافي الأرباح المطبّعة مقسومة على الإيرادات

تم تقريب الأرقام المالية المقدرة بالملايين إلى أرقام صحيحة، في حين تم تقريب الأرقام المالية المقدرة بالمليارات إلى أقرب خانة عشرية. تُعرض جميع النسب المئوية حسب أقرب خانة عشرية. اشتُقت الأرقام والنسب المئوية من الأرقام المالية الأساسية، واشتُقت الأرقام بالدرهم الإماراتي بتحويل الدولار الأمريكي باستخدام سعر الصرف القياسي 1 دولار أمريكي = 3.6725 درهم إماراتي. قد لا تتوافق الأرقام المعروضة مع المجموع المعروض بسبب التقريب، كما أن النسب المئوية لا تعكس الأرقام المطلقة بدقة.

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نبذة عن الياه سات

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. (الياه سات) - هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، توفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأسترالاسيا.

ويغطي أسطول الياه سات المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات أساسية تشمل الإنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. كما توفر الياه سات مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية C وKu وKa للمنصات الأرضية والبحرية والجوية لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز")، و"ياه لينك". كما إن شركة الياه سات شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه لايف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس".

في عام 2020، بدأت الياه سات في إنشاء قمر "الثريا 4- NGS"، وهو الجيل القادم من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر أن يبدأ خدماته بحلول عام 2024.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.yahsat.com أو تابعونا على تويتر: @YahsatOfficial

للاستفسارات:

علاقات المستثمرين: يوجيش سونيجا مساعد نائب الرئيس قسم علاقات المستثمرين – الياه سات الهاتف: +971 55 8897521 أدهم كامل محلل قسم علاقات المستثمرين – الياه سات الهاتف: +971 50 9400519 InvestorRelations@yahsat.ae الاتصال الإعلامي: أحمد الشامسي نائب رئيس تنفيذي بالإنابة للاتصالات المؤسسية والتسويق– الياه سات Aomran@yahsat.ae الهاتف: +971 55 9001954 تينيو: Yahsat@teneo.com الهاتف: +971 56 7077751

إشعار قانوني وبيان تحذيري مرتبط بالمعلومات الاستشرفية

يتضمن هذا الإعلان بيانات استشرافية ترتكز على التوقعات والتقديرات الحالية حول أحداث مستقبلية. وقد تتضمن هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، كلمات مثل "يحتمل"، "يتوقع"، "يقترح" وغيرها من التعابير المشابهة. وتخضع هذه البيانات الاستشرافية الى مخاطر وشكوك وافتراضات حول الشركة والشركات التابعة لها واستثماراتها، وتعد هذه البيانات صحيحة فقط حتى تاريخ نشر هذا الإعلان. وتستند البيانات الاستشرافية إلى تنبؤات بالأحداث المستقبلية والمعلومات المتاحة لدى الشركة في الوقت الراهن؛ والتي قد لا تثبت صحتها، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن دقتها أو عدالتها وتنفي التزامها بإجراء تحديث لأي من هذه البيانات الاستشرافية. ولا يوجد تعهد أو ضمان على أن هذه البيانات الاستشرافية ستحدث. لذلك، ننوه بعدم الاعتماد بشكل مفرط وغير مبرر على هذه البيانات الاستشرافية. لمزيد من المعلومات حول البيانات الإستشرافية، والعوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج والتطورات الفعلية عن تلك التي تعبر عنها أو تتضمنها هذه البيانات الإستشرافية، يرجى الرجوع الى التقرير السنوي للعام المالي 2021 على موقع الشركة https://www.yahsat.com/Reports/2021/index.html

تخضع توزيعات ارباح المجموعة لتقييم مجلس الإدارة لمتطلبات إدارة النقد للمجموعة بما يشمل مصروفات التشغيل، ومصروفات الفوائد، والنفقات الرأسمالية المتوقعة، وظروف السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواقها، ونظرة مجلس الإدارة لأعمال الشركة، بالإضافة إلى ذلك، ستعتمد قيمة وسداد أية توزيعات أرباح، من بين أمور أخرى، على الأرباح المستقبلية وخطة عمل الشركة، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة.

لا يشكل هذا الإعلان ولا أي معلومات واردة فيه عرضاً مالياً أو دعوة أو تحفيزاً للحصول على أو بيع الأوراق المالية في أي ولاية قضائية.

[1] يرجى الاطلاع على التعريف ضمن مقاييس الأداء البديلة في الملحق.

[2] تشير "الاستثمارات" إلى الاستثمارات في مجموعة من الشركات الشريكة، وصافي توزيع الأرباح، ورأس المال المُعاد.