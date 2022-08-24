جدة، المملكة العربية السعودية: شركة بن داود القابضة (المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" بالرقم 4161 "الشركة")، والتي تعدّ من المشغلين الرائدين لمتاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت في المملكة العربية السعودية في مجال البيع بالتجزئة للمواد الغذائية والكماليات، أعلنت اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2022م.

أبرز النتائج المالية

مليون ريال سعودي النصف الأول 2022م النصف الأول 2021م % ارتفاع/ (انخفاض) النصف الثاني 2021م % ارتفاع/ (انخفاض) الإيرادات 2,396.1 2,247.2 6.6% 2,134.9 12.2% الربح الإجمالي 761.8 772.8 (1.4%) 666.1 14.4% صافي الأرباح 107.8 157.1 (31.4%) 83.5 29.1%

مليون ريال سعودي الربع الثاني 2022م الربع الثاني 2021م % ارتفاع/ (انخفاض) الربع الأول 2022م % ارتفاع/ (انخفاض) الإيرادات 1,220.9 1,122.8 8.7% 1,175.2 3.9% الربح الإجمالي 378.1 399.4 (5.3%) 383.7 (1.5%) صافي الأرباح 42.3 95 (55.5%) 65.5 (35.4%)

صرّح الأستاذ / أحمد عبدالرزاق بن داود، الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة قائلاً:

"سجلت بن داود القابضة بدايةً قويةً هذا العام على صعيد المبيعات نتيجة لعودة توافد الحجاج والمعتمرين إلى الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى أنشطة التسويق والترويج خلال شهر رمضان المبارك وموسم العودة إلى المدارس. ويُعزى الانخفاض الطفيف في هامش الربح الإجمالي إلى تأثير الأنشطة الترويجية وبرنامج الولاء، بالإضافة إلى قرارات الإدارة المدروسة بتقليل هوامش ربح منتجات بعض الفئات المحددة لتحفيز المبيعات. وقد أدى الانخفاض في هامش الربح الإجمالي، إلى جانب المصاريف التشغيلية المرتفعة بسبب افتتاح متاجر جديدة والتكاليف المرافقة لذلك، إلى انخفاض صافي الأرباح في الربع الثاني والنصف الأول من العام 2022م. وعلى الرغم من ذلك، كنا نتوقع أن تظهر هذه التكاليف بالنظر إلى آفاق النمو المستقبلية التي نسعى إلى تحقيقها. تواصل بن داود القابضة تسجيل نمو مطرد في عدد المتاجر، وبدأنا نشهد عودة إيراداتنا تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية، كما أنهينا خلال شهر يوليو 2022م عمليتي استحواذ ستسهمان في دعم أعمالنا بشكل كبير على المدى الطويل، وفوق ذلك كله، لقد نجحنا في تحقيق تدفقات نقدية حرة قوية ومن دون ديون بنكية. ومن الجدير بالذكر أننا نشعر بالارتياح لوضع الشركة الحالي في ظل ظروف الاقتصاد الكلي الحالية."

النتائج المالية: النصف الأول من العام 2022م

ارتفعت الإيرادات بنسبة 6.6% على أساس سنوي لتصل إلى 2,396.1 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2022م، مقارنةً مع 2,247.2 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2021م. ويُعزى ارتفاع المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي إلى زيادة مبيعات متاجر بن داود، التي بلغت 779.8 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 145.6 مليون ريال سعودي عن نفس الفترة من العام الماضي، و204.8 مليون ريال سعودي عن الربع السابق. كما كان لزيادة المبيعات خلال شهر رمضان المبارك وموسم العودة إلى المدارس دورٌ في ارتفاع المبيعات.

وباستعراض أداء المتاجر، شهدت متاجر بن داود في مكة المكرمة والمدينة المنورة زيادة ملحوظة في المبيعات بلغت 154.2 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2022م، مقارنةً مع 39.1 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2021م. ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل تنوعت بين تخفيف بعض القيود المفروضة على المستهلكين وعودة الحجاج والمعتمرين. وعلاوة على ذلك، حققت المتاجر التي لا تركز على الحجاج مبيعات بقيمة 494 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 4.4%، مما يشير إلى الأداء القوي لمتاجر بن داود في جميع المجالات.

وتماثلت إيرادات متاجر الدانوب خلال النصف الأول من العام الجاري مع إيراداتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 1,616.3 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2022م، مقارنةً مع 1,613.1 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2021م. وارتفعت إيرادات متاجر الدانوب بنسبة 3.6% مقارنةً بالربع السابق، ويعود ذلك إلى زيادة مبيعات المتاجر الجديدة التي تم افتتاحها في النصف الثاني من عام 2021م.

وبلغ الربح الإجمالي 761.8 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2022م أو 31.8% من المبيعات، بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2021م، حيث بلغ الربح الإجمالي 772.8 مليون ريال سعودي أو 34.4% من المبيعات، ومع النصف الثاني من عام 2021م، والذي بلغ 666.1 مليون ريال سعودي أو 31.2% من المبيعات. وانخفض الربح الإجمالي وهامش الربح الإجمالي نتيجة تأثير الأنشطة الترويجية وبرنامج الولاء، بالإضافة إلى قرارات الإدارة المدروسة بتقليل هوامش ربح منتجات بعض الفئات المحددة لتحفيز المبيعات.

وبلغت المصاريف التشغيلية 628.1 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2022م مقارنةً مع 573 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2021م، و601 مليون ريال سعودي في النصف الثاني من عام 2021م. ويعود ارتفاع التكاليف الثابتة والمتغيرة للمصاريف التشغيلية إلى افتتاح المتاجر الجديدة والأخرى قيد الافتتاح، بالإضافة إلى تكاليف عملية استحواذ شركة "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات" على شركة "التطبيقات الدولية التجارية"، وزيادة الرواتب العامة والإدارية. وكانت بعض الزيادات ذات طبيعة غير متكررة.

وسجّلت الشركة صافي أرباح عند 107.8 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2022م، مقارنةً مع 157.1 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2021م و83.5 مليون ريال سعودي في النصف الثاني من عام 2021م، وهو ما يمثل هامش صافي أرباح بنسبة 4.5% و7% و3.9% على التوالي. ويعكس الانخفاض في صافي الأرباح التأثير التراكمي لانخفاض الربح الإجمالي وارتفاع المصاريف التشغيلية.

واستمرت الشركة في تحقيق مركز مالي قوي من دون تسجيل أي ديون بنكية. وبلغ الرصيد النقدي للشركة الناتج من العمليات في النصف الأول من عام 2022م 564.9 مليون ريال سعودي، مقارنةً مع 479.2 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2021م. وتعزى الزيادة بنسبة 17.9% في النصف الأول من عام 2022م إلى تحسن كفاءة رأس المال العامل. وبلغ صافي رأس المال العامل 479.1 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م، مقارنةً مع 582 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، و600.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م.

وبلغ الرصيد النقدي للشركة في 30 يونيو 2022م، 722.6 مليون ريال سعودي يشمل الودائع قصيرة الأجل، أي ما يمثل انخفاضاً قدره 7.2% مقارنةً مع الرصيد المسجل في 31 مارس 2022م، ويعزى ذلك الانخفاض إلى توزيعات الأرباح على المساهمين في مايو 2022م. ووافق مجلس الإدارة على توزيعات أرباح نصف سنوية بقيمة 0.90 ريال سعودي للسهم الواحد، أو 102.9 مليون ريال سعودي. وتُدفع الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين عند انتهاء ساعات العمل الرسمية في غضون أسبوعين بعد 11 سبتمبر 2022م.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، أعلنت شركة بن داود القابضة عن توقيع اتفاق نهائي عبر شركة "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات" التابعة لها للاستحواذ على نسبة 62% من أسهم شركة "التطبيقات الدولية التجارية" التي قامت بتطوير وتقوم بتشغيل منصة الدانوب أونلاين للتسوق عبر الإنترنت وتطبيقي الهواتف الذكية لكل من علامتي بن داود والدانوب، بالإضافة إلى إدارة كافة خدمات منصة التسوق عبر الإنترنت وتطبيقي الهواتف الذكية، وتم إتمام الصفقة في يوليو 2022م. وتُعد عملية الاستحواذ متوافقة مع أهداف شركة بن داود القابضة في تعزيز عملياتها ومكانتها في التجارة الإلكترونية وترسيخ وجودها متعدد القنوات، مما يهيئ الشركة لمزيد من النمو المستقبلي.

وفي 27 يوليو 2022م، أعلنت "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات" عن استحواذها الثاني، المتمثل في حصة 80.5% في "إيكون"، الشركة التابعة لمجموعة "تي إف 1" الفرنسية الرائدة في إنتاج المحتوى والنشر والتوزيع، ونُفّذ الاستحواذ من خلال شركة فرنسية تأسست مؤخراً تابعة لشركة "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات". وتُعد "إيكون" شركة دولية رائدة تتخصص في خدمات التسويق عبر المؤثرين المدعومة بمحفظة من الحلول التكنولوجية المبتكرة، وتركز أنشطتها على قطاعات السفر ومستحضرات التجميل والمنتجات الفاخرة. وتحظى "إيكون" بحضور قوي في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط، وهي تزوّد عملائها بخدمات متكاملة في تطوير الإستراتيجيات وإدارة المواهب وإنتاج المحتوى ورصد أحدث التوجهات، وتضمّ قاعدة عملائها أكثر من 200 علامة تجارية مرموقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من المتوقع أن تزداد قيمة هذا الاستثمار بشكل ملحوظ بما يساعد بن داود القابضة على توثيق أواصر العلاقات مع الأطراف المعنية الذين سيستفيدون بدورهم من خدمات "إيكون" ويزودونها أيضاً بالخبرة الدولية لاستهداف العملاء عبر الإنترنت.

النتائج المالية: الربع الثاني من العام 2022م

بلغت إيرادات الربع الثاني 1,220.9 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 8.7%، مقارنةً مع 1,122.8 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2021م، وارتفعت بنسبة 3.9% عن الربع الأول من عام 2022م. ويُعزى ذلك، كما ذُكر سابقاً، إلى تحسن المبيعات مدفوعاً بموسم رمضان المنصرم.

وبلغ الربح الإجمالي للمجموعة 378.1 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2022م أو 31% من المبيعات، بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2021م، حيث بلغ 399.4 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2021م أو 35.6% من المبيعات. وبلغ الربح الإجمالي 383.7 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2022م أو 32.6% من المبيعات. وارتبط الانخفاض السنوي في الربح الإجمالي وهامش الأرباح بشكل أساسي بحملات الترويج والولاء الخاصة بشهر رمضان المبارك.

وبلغت المصاريف التشغيلية 315.3 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2022م بالمقارنة مع 284.4 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2021م. وجاءت الزيادة السنوية نتيجة افتتاح المتاجر الجديدة والمصاريف المتعلقة بعملية الاستحواذ على شركة "التطبيقات الدولية التجارية" والتكاليف والمصاريف المتعلقة بالموظفين.

بلغ صافي أرباح الشركة للربع الثاني من عام 2022م 42.3 مليون ريال سعودي مقارنةً مع 95 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2021م. وجاء ذلك انعكاساً مباشراً لارتفاع المصاريف التشغيلية وانخفاض هوامش الربح الإجمالية.

وبلغ التدفق النقدي من العمليات في الربع الثاني من عام 2022م 144.8 مليون ريال سعودي، مقارنةً مع 420.1 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2022م.

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نبذة عن "بن داود القابضة"

تُعتبر بن داود القابضة من أبرز مشغلي محلات الهايبرماركت والسوبرماركت لتجارة البيع بالتجزئة للمواد الغذائية والكماليات في المملكة العربية السعودية. بلغ عدد متاجر الشركة 80 متجراً، منها 52 هايبرماركت و26 سوبرماركت و2 متاجر إكسبرس، وجميعها تقع بمواقع إستراتيجية في المملكة العربية السعودية، وتدير الشركة علامتين تجاريتين متكاملتين: "بن داود" و "الدانوب".

لاستفسارات المستثمرين

حسن جاويد، رئيس قسم علاقات المستثمرين [المكلَّف]

hassan.javaid@danubeco.com