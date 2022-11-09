عودة الشركة إلى تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث في ظلّ النمو القوي للإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية وإنجاز صفقة تحويل الديون المستحقة لصندوق الإنماء مكة العقاري إلى أسهم في الشركة

اقتراب نسب الإشغال في محفظة الشركة من أصول الضيافة منذ بداية العام حتى تاريخه من مستويات ما قبل الجائحة، تزامناً مع استئناف الأعمال، والجهود الحكومية لتطوير وتنمية قطاع الحج والعمرة

شهد صافي الدخل التشغيلي تحسّناً كبيراً نتيجة إرتفاع الإيرادات وتعزيز الكفاءة ومبادرات خفض التكاليف في إطار استراتيجية التحول الشاملة للشركة

إحراز تقدّم ملحوظ في المراحل القائمة من المشروع أي المراحل الثانية والثالثة والرابعة، ومن المتوقع بدء تشغيل الفنادق الجديدة خلال موسم رمضان المبارك 1444 ه

مكة المكرّمة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة جبل عمر للتطوير ("الشركة") (المُدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" تحت الرمز 4250)، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية والمطوّر الرائد لمشروع "جبل عمر" المجاوِر للحرم المكي والمتعدّد الاستخدامات، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث 2022.

أبرز النتائج المالية

مليون ريال سعودي الربع الثالث 2022 الربع الثالث 2021 نسبة التغيير (%) الأشهر التسعة الأولى 2022 الأشهر التسعة الأولى 2021 نسبة التغيير (%) الإيرادات 219 43 407% 610 142 330% إجمالي الربح / الخسائر 8 (65) 112% 79 (200) 133% التكاليف المالية (15) (177) 92% (298) (550) 46% صافي الربح / الخسائر 153 (270) 157% (158) (345) 48%

أبرز نتائج الربع الثالث من عام 2022

· ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من عام 2022 بواقع 407٪ مقارنة بالربع الثالث لعام 2021 لتصل إلى 219 مليون ريال سعودي، مدفوعةً بارتفاع نسب الإشغال عبر محفظتها من أصول الضيافة والمراكز التجارية.

· شهدت الشركة خلال الربع الثالث تحسُّناً في إجمالي الربح الذي ارتفع إلى 8 ملايين ريال سعودي مقارنة مع إجمالي خسائر بلغت 65 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها من العام الماضي. ويُعود ذلك بشكل رئيسي إلى التعافي القوي للإيرادات بالإضافة إلى الإجراءات الفعالة التي نفّذتها الشركة لضبط التكاليف في إطار استراتيجية التحوّل الشاملة.

· بلغت التكاليف المالية خلال الربع الثالث 15 مليون ريال، أي ما يشكّل انخفاضاً بواقع 92٪ مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك بعد النتائج الإيجابية للمبادرات التي أطلقتها الشركة ضمن استراتيجية تحسين هيكل رأس مالها، وهي جزء من خطة التحوّل الشاملة للشركة.

بلغ صافي الخسارة 153 مليون ريال سعودي، في تحسن ملحوظ مقارنة بالربع الثالث من عام 2021 حيث سجّلت الشركة صافي خسائر بلغ 270 مليون ريال سعودي. وجاء هذا التحسن نتيجة عودة قطاع الحج والعمرة إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا تقريباً، فضلاً عن تسجيل الشركة مكاسب لمرة واحدة بعد استكمال صفقة تحويل جميع الديون المستحقة لصندوق الإنماء مكة العقاري إلى أسهم في الشركة.

من التطوّرات البارزة التي شهدتها الشركة خلال الربع الثالث إغلاق صفقة تحويل جميع الديون المستحقة لصندوق الإنماء مكة العقاري إلى أسهم عادية في الشركة بنجاح، حيث أعلنت الشركة عن زيادة رأس مالها في 1 سبتمبر 2022 إلى 11,545,341,620 ريال سعودي عبر إصدار 225,134,162 سهماً عادياً جديداً، لصالح مالكي وحدات الصندوق، مقابل تسوية ديون مستحقة للصندوق بقيمة 5.3 مليار ريال سعودي. وبموجب الصفقة، تمكنّت الشركة أيضاً من تحرير مبلغ نقدي بقيمة 540 مليون ريال سعودي مخصص لدفع الإيجار السنوي للصندوق. وقد بلغت ملكية شركة جبل عمر للتطوير في الصندوق 16.42٪ مما أثمر عن توفير نقدي قدره 451 مليون ريال سعودي تم تخصيصها لاستخدامات مُجزية تحقق قيمة أفضل للشركة.

أبرز النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2022

ارتفعت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بواقع 330٪ مقارنة بالعام 2021 لتصل إلى 610 مليون ريال سعودي، وذلك بعد الانتعاش القوي في قطاع الحج والعمرة واستئناف أنشطة الأعمال وعودة الحياة إلى طبيعتها في مكة المكرمة وجميع أنحاء المملكة.

حقّقت الشركة إجمالي أرباح بقيمة 79 مليون ريال سعودي، مما شكّل تحسّناً ملحوظاً مقارنة بإجمالي الخسائر البالغة 200 مليون ريال سعودي في نفس الفترة من العام الماضي.

بلغت التكاليف المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى 298 مليون ريال سعودي، ما يشكل إنخفاضاً بواقع 46٪ بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021. ويعزى ذلك الإنخفاض إلى استكمال صفقة تحويل جميع الديون المستحقة لصندوق الإنماء مكة العقاري إلى أسهم في الشركة.

بلغ صافي الخسائر 158 مليون ريال سعودي، ما يشكل تراجعاً في صافي الخسائر البالغة 345 مليون ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال خالد العمودي، الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير:"تمكنّا خلال الربع الثالث من تعزيز وتيرة تعافي الإيرادات ، وذلك بفضل رفع القيود المفروضة على المسافرين القادمين إلى المملكة و إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام. وساهمت عودة زوّار مكة المكرمة من حجاج ومعتمرين في رفع مستويات الإشغال في فنادقنا. ونتيجة لانتعاش قطاعات الأعمال والمستهلكين، شهدنا تحسُّناً لافتاً في أداء محفظتنا من المراكز التجارية. وعلى مستوى العمليات التشغيلية، سجّلنا الأداء الأكثر كفاءة مع اعتماد هيكل تكاليف أكثر مرونة وفعالية، مما أسهم في تحسين هوامش التشغيل إلى حد كبير. ويرجع ذلك إلى نجاحنا في طرح وتنفيذ استراتيجية التحوّل الشاملة للشركة والجهود الاستباقية التي تبذلها إدارة الأصول".

وأضاف: سنركز جهودنا على استكمال المراحل القائمة من المشروع، ومن المتوقع إستكمال التطوير والتشغيل الجزئي من إجمالي 2613 غرفة فندقية جديدة، إلى جانب إضافة 5000+ ألف متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير إلى أصولنا من المراكز التجارية بحلول الشهر الفضيل مما سيسهم في دعم وتنمية محفظتنا التشغيلية".

أداء محفظة أصول الشركة

أداء أصول الضيافة

مليون ريال سعودي الربع الثالث 2022 الربع الثالث 2021 نسبة التغيير (%) الأشهر التسعة الأولى 2022 الأشهر التسعة الأولى 2021 نسبة التغيير (%) الإيرادات 156 25 524 % 499 114 338 % صافي الدخل التشغيلي[1] 60 (16) 475 % 193 (24) 904 % نسبة الإشغال 63 % عدد الفنادق العاملة 6

· ارتفعت إيرادات الفنادق خلال الأشهر التسعة من عام 2022 بنسبة 338٪ مقارنة بالعام 2021 لتصل إلى 499 مليون ريال سعودي، مدفوعةً بارتفاع نسب إشغال الفنادق، فيما ارتفعت إيرادات الفنادق للربع الثالث بنسبة 524٪ مقارنة بالعام 2021 لتصل إلى 156 مليون ريال سعودي بعد الانتعاش القوي في قطاع الحج والعمرة.

· بلغ صافي الدخل التشغيلي للفنادق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة 904٪ مقارنة بالعام 2021 ليصل إلى 193 مليون ريال سعودي نتيجة للإجراءات الفعالة التي اتخذتها الشركة لضبط التكاليف وتعزيز الكفاءة في محفظة أصول الضيافة، وخلال الربع الثالث وصل صافي الدخل التشغيلي إلى 60 مليون ريال سعودي، أي ما يشكل زيادة بواقع 475٪ مقارنة بالعام 2021.

أداء المراكز التجارية

مليون ريال سعودي الربع الثالث 2022 الربع الثالث 2021 نسبة التغيير (%) الأشهر التسعة الأولى 2022 الأشهر التسعة الأولى 2021 نسبة التغيير (%) الإيرادات 40 10 300% 69 20 245% صافي الدخل التشغيلي 33 4 725% 54 7 671% المساحة المؤجرة 22 ألف متر مربع المساحة الإجمالية القابلة للتأجير 47 ألف متر مربع

· ارتفعت إيرادات المراكز التجارية الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة 245٪ مقارنة بالعام 2021 لتصل إلى 69 مليون ريال سعودي، مدفوعةً بارتفاع نسب الإشغال وزيادة المساحة الإجمالية القابلة للتأجير، في حين نمت ايرادات المراكز التجارية خلال الربع الثالث بنسبة 300٪ مقارنة بالعام 2021 لتصل إلى 40 مليون ريال سعودي.

· ارتفع صافي الدخل التشغيلي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة 671٪ مقارنة بالعام 2021 ليصل إلى 54 مليون ريال، مدفوعاً بالإجراءات الفعالة التي اتخذتها الشركة لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية ومبادرات ضبط التكاليف. وخلال الربع الثالث، نما صافي الدخل التشغيلي بنسبة 725٪ مقارنة بالعام 2021 لتصل إلى 33 مليون ريال سعودي.

أبرز تطوّرات الشركة

استكمال المراحل 2، و3، و4 من المشروع أولوية أساسية لشركة جبل عمر للتطوير

تركّز شركة جبل عمر للتطوير على تسريع إنجاز المراحل الثانية والثالثة والرابعة من المشروع كأولوية أساسية. ولضمان استكمال أعمال البناء في المراحل القائمة بنجاح ووفق الجدول الزمني المحدد والميزانية المحددة، وقّعت شركة جبل عمر للتطوير اتفاقيات شراكة استراتيجية مع مجموعة من أهم شركات الإنشاءات وإدارة المشاريع. وأحرزت الشركة تقدماً في جميع تلك المراحل.

مستجدات أعمال البناء حتى تاريخ اكتوبر:

اكتملت المرحلة الثانية بنسبة 89.54٪ ومن المتوقع الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بنهاية الربع الأول من عام 2023

اكتملت المرحلة الثالثة بنسبة 94.63٪ ومن المتوقع الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بنهاية الربع الأول من عام 2023

اكتملت المرحلة الرابعة بنسبة 63.31٪ ومن المتوقع الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بنهاية الربع الثالث من عام 2024

محفظة متنامية من الأصول عالية الجودة

تتكون محفظة الأصول الفندقية الفاخرة لشركة جبل عمر للتطوير من 6 فنادق مكتملة تحتوي على 3444 غرفة فندقية، أما محفظة أصول المراكز التجارية فتحتوي على مساحة قابلة للتأجير تبلغ 47+ ألف متر مربع. ومن المتوقع أن تضيف الشركة فندقين جديدين إلى محفظة أصول الضيافة تحتوي على 2613 غرفة فندقية وأكثر من 29+ ألف متر مربع إلى محفظتها من المراكز التجارية في عام 2023 و 2024.

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