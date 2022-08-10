دبي: أعلنت شركة الرمز للاستثمار والتطوير ش.م.ع ، وهي شركة مدرجة في سوق دبي المالي تقدم مجموعة متنوعة من الحلول المالية بما في ذلك إدارة الأصول وتمويل الشركات وصنع السوق والوساطة الرئيسية وإدارة الاكتتاب العام وأبحاث، عن ارتفاع صافي ربحها بنسبة ٪11 للنصف الأول من عام 2022 مقارنة بذات الفترة من العام 2021

تماشيا مع إسترتجيتها

تواصل "الرمز" تحقيق تقدم ملحوظ في تطبيق استراتيجيتها المعتمدة والتي ترتكز على ظبط الميزانية العمومية ، وتنويع مصادر الإيرادات ، وتطوير الخدمات الرقمية. في عام 2022 ، احرزنا تقدم ملحوظ في في تحسين الميزانية العمومية عبر التخارج من بعض الاستثمارات

وتوجيه العوائد نحو أنشطة الإقراض.

تعليق العضو المنتدب

وتعليقًا على النتائج، قال السيد محمد مرتضى الدندشي – العضو المنتدب:"حققت شركة الرمز انجازات كبيرة خلال الفترة الحالية من حيث تحسين ميزانيتها العمومية مما أدى إلى ارتفاع في إيرادات الفوائد خلال الفترة. لقد حافظنا أيضًا على الزخم بخصوص أهدافنا لتطوير الأعمال عبر تحسين مصادر الإيرادات. كما أننا سعيدون بالتقدم الذي احرزناه في خطة التحول الرقمي مع الحفاظ على مستويات التكلفة ونسبة التكلفة إلى الدخل ".

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نبذة عن الشركة

تأسست في عام 1998 ، الرمز شركة مساهمة عامة مقرها الإمارات العربية المتحدة ومدرجة في سوق دبي المالي وتخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة وسلطة دبي للخدمات المالية.

للمزيد من المعلومات:

يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين، هاتف: 97126262626+ ، البريد الإلكتروني IR@alramz.ae، الموقع الالكتروني للشركة www.alramz.ae