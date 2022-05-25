نمو الميزانية العمومية بنسبة 1.3% على أساس سنوي خلال العام 2021 لتصل إلى 8 مليار دولار أمريكي

سجلت أصول تمويل المشاريع نموًا بنسبة 19% لتصل إلى 4.6 مليار دولار أمريكي

نمو إجمالي صافي الدخل خلال العام الماضي إلى ما يقرب من 112.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو 90.6 مليون دولار في العام 2020

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف، عن توصية مجلس إدارتها للجمعية العمومية باعتماد النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وكانت ابيكورب قد سجلت أداءً قويًا خلال العام تكلل بالعديد من الإنجازات المهمة على المستويين المالي والتشغيلي، وذلك على الرغم من انخفاض الأسعار المرجعية وحالة عدم الاستقرار التي سادت أسواق المال طوال العام الماضي.

وبحلول نهاية العام 2021، بلغ صافي دخل ابيكورب 99.6 مليون دولار أمريكي، ونمت ميزانيتها العمومية بنسبة 1.3% على أساس سنوي لتصل إلى 8 مليار دولار أمريكي. كما وصل إجمالي الدخل خلال العام ذاته إلى ما يقارب 112.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو 90.6 ميار دولار أمريكي في العام 2020.

نمو محفظة تمويل المشاريع

سجلت محفظة تمويل المشاريع نموًا بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 4.6 مليار دولار أمريكي، ويعزى هذا الأمر جزئيًا إلى قيام الشركة بتخصيص 500 مليون دولار أمريكي كحزم دعم لشركائها الاستراتيجيين وعملائها في الدول الأعضاء لمواجهة التقلبات في السوق، والتي أطلقتها سنة 2020 للمساعدة في التخفيف من تأثيرات تفشي جائحة كوفيد-19 والتقلبات المستمرة في أسعار النفط.

من جهة أخرى، تحسّنت معدّلات كفاية رأس المال من 31% سنة 2020 إلى 32% خلال العام الماضي، كما انخفضت نسبة الرافعة المالية من 2.2× إلى 2.1× في عام 2021. وبنهاية العام، بلغت العوائد على الأصول 1.3% والعوائد على الأسهم 3.9%، وانخفض معدل القروض المتعثرة من 0.59% إلى 0.55% خلال الفترة نفسها. وبالتوازي مع ذلك، حافظت ابيكورب على تصنيف ائتماني (Aa2) من قبل وكالة موديز و(AA) من قبل وكالة فيتش خلال العام الماضي.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال الدكتور عابد السعدون، رئيس مجلس إدارة ابيكورب: "سجلت ابيكورب تحسنًا ملموسًا في ميزانيتها العمومية خلال السنوات القليلة الماضية، وقد استمر هذا التوجه خلال العام 2021. وهذا دليل دامغ على تمتع استراتيجية وهيكلية الشركة بمرونة عالية مكّنتها من تحقيق نمو استثنائي في مجال تمويل المشاريع على الرغم من التقلبات الاقتصادية الكبيرة التي شهدها العالم خلال هذه الفترة. وخلال العام الماضي أيضًا تبوأت ابيكورب مكانة قيادية في مجال التحول في قطاع الطاقة من خلال إصدار السندات الخضراء وإطلاقها للإطار العام للسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ما من شأنه تغيير طبيعة مشهد الطاقة في المنطقة".

وكان الإصدار الناجح لأول سندات خضراء تطلقها الشركة في شهر سبتمبر 2021 من أبرز إنجازات ابيكورب خلال العام المنصرم، والذي جاء في أعقاب النمو الكبير في محفظة المشاريع الخضراء، التي سجلت زيادة بمعدل خمسة أضعاف على مدار السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى ما يقارب 600 مليون دولار أمريكي. وقد سجل إصدار السندات الخضراء البالغة قيمته 750 مليون دولار أمريكي، إقبالًا كبيرًا حيث تمت تغطيته بحوالي ثلاث مرات، لتتخطى طلبات الشراء 2.2 مليار دولار أمريكي من أكثر من 80 مستثمراً مؤسسياً وسيادياً، 63% منهم من المستثمرين الذين يركزون بشكل حصري على الاستثمارات المستدامة. وعلاوة على ذلك، سجّل إصدار السندات الخضراء أقل معدل فائدة مقارنة مع إصدار السندات التقليدية من ابيكورب.

وأضاف الدكتور عابد السعدون: "نحن فخورون باختتام عام آخر مكلل بالنجاح، فعلى الرغم حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الأسواق العالمية، تمكنت ابيكورب من تحقيق نمو استثنائي في أصول تمويل المشاريع، وقادت عملية إصدار غير مسبوقة للسندات الخضراء التي بلغت نسبة تغطيتها ثلاثة أضعاف. وقد تمكّنت الدول الأعضاء من تخطي هذه المرحلة الصعبة من خلال تجديد التزامها بالتحول في قطاع الطاقة بطريقة تعزز الابتكار والمشاريع عبر القطاع، وتتيح لمجتمع المستثمرين الأشمل فرصة هائلة للمشاركة في بناء المشهد الاستثماري المستدام في المستقبل".

أبرز الإنجازات في خطوط الأعمال

تمويل المشاريع

سجلت محفظة أصول تمويل المشاريع نموًا بنسبة 19% على أساس سنوي في عام 2021 لتصل إلى 4.6 مليار دولار أمريكي، مع تسجيل زيادة لافتة في قيمة التمويل وصلت إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، مع ارتفاع الطلب على تمويل المشاريع، لا سيما بعد التراجع اللافت في العام 2020.

الاستثمارات

سجّلت محفظة استثمارات الأسهم في ابيكورب أداءً أفضل من المتوقع في صافي الدخل بعد نجاحها في عدد من عمليات التخارج.

الخزانة والأوراق المالية

جرى تخفيض حجم محفظة الخزانة والأوراق المالية خلال العام 2021 للتخفيف من تأثيرات تقلب الأسواق المالية، والاستفادة من تحسن الوضع الائتماني للشركة. وحافظت محفظة استثمارات الأسهم على المستوى نفسه تقريبًا كالعام الماضي، مع استكمال بعض فرص التخارج خلال العام 2021.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن ابيكورب:

الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة تأسست عام 1975 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. وتسعى ابيكورب من خلال رسالتها إلى دعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والبحوث والاستشارات ذات الصلة بالقطاع. وتطبق ابيكورب أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياتها، وتشكل الطاقة الخضراء والمتجددة نحو 13% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها نحو 4 مليار دولار والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص من أكثر من 25 دولة. كما تعدّ ابيكورب المؤسسة المالية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة موديز وتصنيف (AA) من وكالة فيتش.

يمكنكم الاطلاع على الإطار العام للسياسات البيئية والاجتماعي والحوكمة لـ ابيكورب عبر هذا الرابط

للمزيد عن ابيكورب يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.apicorp.org