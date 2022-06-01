· يعد برنامج «مدارس واجهة مايكروسوفت» مشروعاً عالمياً يتم فيه اختيار أفضل المدارس في العالم من خلال شروط ومعايير محددة.

الدوحة، قطر - حصلت إحدى عشر مدرسة حكومية وخاصة على لقب "مدرسة واجهة مايكروسوفت" للعام الدراسي 2021-2022 إثر مشاركتها في برنامج مايكروسوفت الهادف إلى رفع كفاءة المنظومة التعليمية وتحسين مستوى الطلبة عبر تطبيق استراتيجيات تعليمية معاصرة وحديثة تدفع بعجلة التحول الرقمي والتطوير المستمر والإبداع والابتكار بما يواكب مهارات القرن الواحد والعشرين.

ويعد برنامج «المدارس واجهة مايكروسوفت» مشروعاً عالمياً يتم فيه سنويًا اختيار أفضل المدارس النموذجية التي تستوفي شروط ومعايير محددة في تبنيها للتكنولوجيا في عملية التعليم.

والمدارس الحاصلة على لقب "مدرسة واجهة مايكروسوفت" - من المدارس التي حافظت على اللقب والمدارس التي حصلت على اللقب للمرة الأولى - هي أكاديمية المها للبنين، مدرسة الخور الإعدادية للبنات، مدرسة هند بنت أب سفيان الثانوية للبنات، مدرسة فطر الابتدائية للبنات، مدرسة الشفاء بنت عبدالرحمن الأنصارية الإبتدائية للبنات، أكاديمية المها للبنات، مدرسة درم للبنات، أكاديمية الجزيرة – مجموعة تعلُّم للتدريب والتعليم، مدرسة أبو عبيده الاعدادية للبنين، مدرسة سيك الدولية قطر، مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين، حيث مرّت هذه المدارس بعدة مراحل وتقييمات من قبل خبراء ومختصين تربويين وتقنيين عالميين من شركة مايكروسوفت قبل حصولها على اللقب.

وخلال حفل التكريم، قامت لانا خلف، المدير العام لمايكروسوفت قطر، بتوزيع الشهادات على ممثلي المدارس النموذجية وباركت لهم حصولها على لقب "مدرسة واجهة مايكروسوفت"، وذلك بحضور ممثلون عن قسم التعلم الإلكتروني في وزارة التعليم والتعليم العالي.

كما قام ممثلون من 7 مدارس بتقديم تجاربهم مع البرنامج والذي ساعدهم على تطوير نظام التعليم والتعلّم في مؤسساتهم التربوية.

كلمات من بعض المدارس:

· مديرة مدرسة قطر الابتدائية للبنات - الأستاذة نوال الخلف

في إطار خطة مدرسة قطر الابتدائية للبنات للتحول الرقمي بشكل كامل ، تم حصول المدرسة على لقب واجهة مايكروسوفت وكذلك حصول جميع الكادر الأكاديمي على شهادة المعلم المبدع وعدد كبير على شهادة المعلم الخبير وأيضاً حصول 60 معلمة على شهادة المعلم المعتمد MCE ، كما شجعت إدارة المدرسة الطالبات على استخدام تطبيقات مايكروسوفت وتنمية مهاراتهم لتتماشى مع مهارات القرن الواحد والعشرين ومن هذه التطبيقات FlipGrid ، Minecraft ، Hour of code وكذلك تم تحويل معظم الملفات الإدارية لملفات إلكترونية باستخدام Microsoft Teams ، onedrive and OneNote.

وقد ساهم الاهتمام بالجانب التكنولوجي بشكل مباشر أثناء التعلم عن بعد كما كان له الأثر الواضح في ممارسة وتنمية مهارات الطلبة التكنولوجية.و نأمل كذلك حصول المدرسة على جائزة التمييز العلمي الذي يعد من أهم معاييره الاهتمام بالجانب التكنولوجي والمهاري للطلبة بشكل خاص وللكادر الإداري والتدريسي بشكل عام.

· رئيسة قسم تكنولوجيا المعلومات في مدرسة درم الدوحة للبنات – الأستاذة شيلجي هاريس

بدأت مدرسة درم الدوحة للبنات رحلتها على "نموذج مايكروسوفت الرقمي" منذ إنشائها في عام 2019. بعد مرور 3 سنوات على عملياتنا الآن، نحن فخورون بشراكتنا مع Microsoft في تحوّلنا الرقمي لتوفير أفضل تجربة تعليمية لطلابنا. يستخدم جميع الموظفين في المدرسة أجهزة Microsoft Surface Pro ويستخدم معظم الطلاب أجهزة MS Surface Go لأنشطتهم الروتينية، سواء كانت الإدارة أو التعليم أو التعلم.

وتم استخدام محولات Microsoft Display المستخدمة في الفصول الدراسية للاتصال اللاسلكي مما نفى الحاجة إلى استخدام الكابلات للاتصال في الفصول الدراسية. تعدّ أجهزة Surface الأفضل في الأداء عند مقارنتها بالعديد من أجهزة الكمبيوتر الأخرى التي تعمل بنظامWindows ، وقد شهدنا ذلك على مدار سنوات 3 الماضية. جعلت المرونة وسهولة الاتصال في الفصول الدراسية والتوافق في الاستخدام مع جميع الأدوات التعليمية الرئيسية مثل Office 365و Teams و OneNote و Flipgrid و Jira خيارا مثاليا للتعليم في مدرستنا.

مع تطور التكنولوجيا باستمرار ، أصبح من الأسهل على المعلمين تقديم ابتكارات في التدريس، وفي الوقت نفسه يجد الطلاب التعلم أكثر إثارة حيث يحصلون باستمرار على تجربة أدوات جديدة تحافظ على حماسهم.

· مديرة مدرسة الخور الإعداديّة للبنات – الأستاذة بدرية محمد المسند

كانت قطرُ وما زالتْ تركّزُ على تطويرِ التّعليمِ - ولا سيّما التعليمِ الإلكترونيّ- وتعزيزِ التّحولِ الرّقمي للبيئةِ التّعليميةِ بالمدارسِ.

ونحنُ إذ نُشيدُ بجهودِ مدرستِنا في التّحولِ الرّقميِّ، وتنميةِ مهاراتِ القرنِ الواحدِ والعشرينَ لدى الطُّلابِ باستخدامِ التّكنولوجيا؛ فقد كُنّا نسيرُ في الرّكبِ الّذي خطّتْ مسيرَهُ وزارةُ التّربيةِ والتّعليمِ والتّعليمِ العالي بدولةِ قطر من خلال تعاونها مع شركة مايكروسوفت.

حيثُ كانَ لها شرفُ السّبقِ في تطبيقِ التّعليمِ الإلكترونيِّ في مدارسِ قطر منذ عام 2012، ثم في مشروعِ البدائلِ الإلكترونيَّة والتَّحوُّلِ الرَّقميٍّ في فبراير 2020، وتطويرِ بنىً تحتيةٍ لمنصّاتٍ إلكترونيّةٍ، واستخدامِ التّكنولوجيا في التّدريسِ، وتدريبِ المعلِّمينَ والطَّلبةِ على مهاراتِ التَّعامُلِ مع التّكنُولوجيا.

وعندما اجتاحَ فيروس كورونا العالمَ، وأغلقتِ المدارسُ أبوابَها، كانتْ قطرُ من الدُّول التي لم تتوقفْ فيها مسيرةُ التّعليم، بل انطلقتْ مُتسلِّحة بأدواتٍ تكنولوجيَّةٍ متميزةٍ، ساعدتْ على تعليمِ وتطويرِ الطُّلابِ فيِ ظلّ الجائحةِ الّتي امتدّت لسنواتٍ.

ويستمرُّ المسيرُ؛ لنواكبَ التّغييرَ والتّطويرَ ولنبنيَ جيلاً يحملُ الوطنَ على أكتافِه، متسلّحاً بكلِّ جديدٍ

· مديرة مدرسة الشفاء بنت عبدالرحمن الأنصارية الإبتدائية للبنات - الأستاذة خديجه بهزاد

مدرسة الشفاء متميزة في تطبيق التكنولوجيا وفي إطار تفعيل مشاريع التعليم الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع مايكروسوفت. تعمل مدرسة الشفاء على توظيف الأساليب والاستراتيجيات التعليمية الحديثة لتطوير مهارات الطلاب في التفكير النقدي والبحث والاستماع والانضباط إلى أقصى حد، من أجل تزويدهم بالدافع والرغبة في تحقيقها والمشاركة فيها عالمياً. لدينا في مدرسة الشفاء عدد من المعلمين الحاصلين على شهادات مايكروسوفت مثل شهادة معلم خبير مبدع Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE)، والمعلم المعتمد Microsoft Certified Educator. وقد استخدمت برامج المايكروسوفت كروتين مستمر لدمج التكنولوجيا في التدريس والتعلم مثل: Microsoft Forms و Teams و Sway و OneNote و Flipgridو Immersive Reader و Powerpointو Minecraft وغيرها .

ويتم دمج التكنولوجيا في التخطيط والتقييم، والتعليم، والتواصل، ومشاركة الملفات ، وفي الأنشطة التعاونية بين الطلاب. وقد حققنا تقدمًا كبيرًا في تحقيق التحول الرقمي في البيئة التعليمية بشكل ملموس في النظام التعليمي وعلى المستوى الإداري.

كما تم دعوتنا لحضور مؤتمر Microsoft Showcase School Summit و Microsoft E2 ، وتبادل التعليم والتدريب في مجتمع المعلمين الخبراء ، مما جعل خبرتنا التدريسية رائعة حقا.

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- انتهى -