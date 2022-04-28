● استعرضت المنصة الرائدة أحدث حلولها التكنولوجية خلال إكسبو 2020 دبي بما ينسجم مع مكانة الحدث كوجهةٍ بارزة لاستكشاف مستقبل قطاع توصيل الطعام

● أكمل سائقو التوصيل وروبوتات طلبات 'talabot' لتوصيل الطلبات، مسافة مذهلة تبلغ 42,500 كم خلال الأشهر الستة من الحدث، أي ما يُعادل السفر حول مُحيط الأرض!

● طلبات تكشف عن أكثر المأكولات رواجاً خلال إكسبو 2020 دبي وعن أضخم طلبية تلقاها مطبخ طلبات التي تضمنت 290 قطعة بيتزا

دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت طلبات، المنصة التكنولوجية المحلية الرائدة في المنطقة، عن ملخص مُشاركتها في إكسبو 2020 دبي، الحدث الأروع في العالم، حيث سلّطت الضوء على أبرز الإنجازات والتوجهات المُسجّلة على مدى ستة أشهر من عُمر الحدث الذي اختتم فعالياته مؤخراً. واستقبل مطبخ طلبات السحابي المبتكر والمستدام والمكوّن من طابقين، مئات آلاف الزوار أثناء الحدث، حيث جرى استعراض مستقبل تجارب توصيل الطعام، إلى جانب تحضير آلاف الوجبات في موقع الحدث يومياً.

ومن جانبهم، بذل سائقو طلبات وروبوتات التوصيل وموظفو توصيل الطلبات مجهودات كبيرة قطعوا خلالها مسافة تجاوزت 42,500 كم خلال مهمتهم لتوصيل مجموعة واسعة أطايب المأكولات لزوار الحدث، علماً أنّ هذه المسافة تُعادل السفر حول مُحيط الأرض!

وتعليقاً على ذلك، قال توماسو رودريغيز، الرئيس التنفيذي لشركة طلبات: "شكّل إكسبو 2020 دبي منصةً مثالية لشركتنا. ونحن فخورون بمشاركتنا في الحدث الأروع في العالم، وبمساهمتنا في خدمة زواره، حيث سنحت لنا الفرصة لاستعراض حلولنا القائمة على التكنولوجيا. وقدّمنا للزوار فرصة انتقاء المأكولات من أكثر من 40 مطعماً شهيراً و15 مطبخاً من جميع أنحاء العالم - كل ذلك تحت سقف واحد. وقد كان من الرائع معرفة أكثر ما طلبه زوارنا خلال الحدث".

وأضاف رودريغيز: "أتاحت لنا الأشهر الستة الماضية الفرصة لتطوير عدد من الشراكات الجديدة واختبار التقنيات والحلول المبتكرة، واعتماد بعض الإضافات التي نعتزم طرحها بشكل فعلي بعد إكسبو 2020 دبي، ولذا فنحن متحمسون للغاية بشأن ما يحمله

المستقبل. نأمل أن يكون الجميع قد استمتعوا بتجربة توصيل الطعام المستقبلية التي قدمناها، ونُشجّعهم لترقب المزيد من ابتكاراتنا في القادمة. وإلى جانب ذلك، كان من الرائع أن نكون جزءاً من الصورة المُشرقة والطموحة التي رسمها في إكسبو 2020 دبي".

تجربة معززة بأحدث الحلول التكنولوجية

نظرًا لكون إكسبو 2020 دبي وجهة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات وتجربتها، لتتصدر "طلبات" هذه المساعي من خلال طرح أول تجربةٍ من نوعها لتناول الطعام في مطبخها السحابي المكون من طابقين، حيث أتاحت للزوار فرصة طلب المأكولات من مطاعم مختلفة والاستمتاع بتناولها في مكان واحد أو في جميع أنحاء موقع إكسبو 2020 دبي من خلال خدمة التوصيل إلى نقاط محددة مسبقاً. ومن جانب آخر، حظي الزوار بلمحةٍ حول مستقبل خدمات وتكنولوجيا توصيل الطعام من خلال روبوتات متخصصة في صُنع المثلجات وتقديم المشروبات.

بالإضافة إلى ذلك، نجحت طلبات بتوفير طُرقٍ مبتكرة لإدارة مهام توصيل الطعام طوال فترة الحدث العالمي من خلال طرح أنظمة الخزانة الذكية ثلاثية الأبعاد، والتي أتاحت خيار توصيل الطعام للعملاء دون تلامس للمرة الأولى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن توفير روبوتات التوصيل ذاتية التشغيل والتي تختص بتوصيل الطعام بين مُختلف النقاط المنتشرة في مختلف أنحاء موقع إكسبو 2020 دبي.

أبرز توجهات المأكولات خلال إكسبو 2020 دبي

ظهرت توجهات لافتة فيما يتعلق بتفضيلات الطعام، لا سيما في ضوء تحضير جميع المأكولات الطازجة في مطبخ "طلبات". وتجدر الإشارة إلى أنّ أكبر طلبية سُجّلت في مطبخ "طلبات" كانت لـ 290 بيتزا بقيمة 8 آلاف درهم إماراتي! بالإضافة إلى ذلك، كشف إكسبو 2020 دبي عن مدى عشق سُكان الدولة للقهوة. حيث سجّل الروبوت الشهير المختص في تحضير القهوة ما يزيد عن 8 آلاف طلب، يتميز كوب القهوة لكلٍّ منها بتصميمٍ فني خاص على الرغوة في أعلى الكوب.

وشهدت الوجبات الشهية إقبالاً كبيراً، حيث كان طبق برياني الدجاج أكثر الوجبات طلباً أثناء إكسبو 2020 دبي، وتليه وجبة شاورما الدجاج الأشهر في المنطقة. وحلّت المأكولات الأمريكية في الصدارة كأكثر الوجبات رواجاً وتفضيلاً بين الزوار، وتلاها المطبخ العربي، الذي أثبت مدى حبنا للمنطقة، و جاءت خيارات الطعام الصحي، مثل السلطات واللفافات في المرتبة الثالثة.

الحد من هدر الطعام وتعزيز جهود الاستدامة

استضافت طلبات خلال إكسبو 2020 دبي عدداً من الفعاليات المصممة لتسليط الضوء على المبادرات الهامة في مجالات الحد من هدر الطعام والممارسات المستدامة في قطاع المأكولات، مثل مبادرة #أوقفوا_الهدر لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP)، والتي طرحت مجموعةً من الطرق العملية للتسوق والتخزين والاستهلاك بصورة مستدامة بهدف الحدّ من هدر الطعام. وبالإضافة إلى ذلك، قدّمت طلبات 450 كيلوجرام من فائض المأكولات المتوفرة من مطبخها السحابي لصالح برنامج الحفاظ على الطعام الخاص بإكسبو 2020 دبي بالشراكة مع سيسكو، ليتم توزيعها على الجمعيات الخيرية المحلية بدعم لوجستي من بنك الإمارات للطعام.

وفي إطار جهودها لتعزيز الاستدامة، ، قامت طلبات بتجربة منتجات التغليف المستدامة الخاصة بها، وتحوّلت نحو استخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلّل في متاجر طلبات مارت، ، فضلاً عن اعتمادها روبوتات التوصيل و السكوترات الكهربائية لتعزيز كفاءة عمليات التوصيل.

الاحتفال باللحظات المهمة والطعام!

على مدار إكسبو 2020 دبي الذي استمر 6 أشهر، احتفلت طلبات أيضًا بالعديد من المناسبات المحلية والإقليمية والعالمية خلال الحدث الأروع في العالم، من خلال خلق لحظات وذكريات لا تُنسى لزوارها. ومن ضمن هذه الاحتفالات، الذكرى الـ50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفاءً بالرّحلة الفريدة للخمسين عاماً الأولى من تاريخ دولة الإمارات. بالإضافة الى تكريم التقاليد المتبعة خلال العام الصيني الجديد، والاحتفال بحب الناس للطعام خلال عيد الحب.

كما شكّلت التجارب المتمحورة حول ابتكار المأكولات وإبداعها جزءاً أساسياً من تجربة زوار إكسبو 2020 دبي، بدءاً من الدروس التفاعلية مع الطهاة في مطبخ طلبات، ووصولاً إلى حضور المعرض الفني الخاص بالفنانين المحليين الذين تولوا مهمة تزيين خوذات سائقي التوصيل لدى "طلبات" بإبداعاتهم الفنية المتعلقة بفنون عالم الطهي وابتكاراته. وحظي جميع الزوار بأفضل المأكولات والتجارب الثقافية خلال تواجدهم في إكسبو 2020 دبي.

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نُبذة عن «طلبات»

منذ بدأنا بتوصيل أول وجبةٍ لنا في الكويت عام 2004 وعلى مدى 18 عامًا تطوّرنا كثيرًا وتضاعف حجم الشركة مراتٍ عديدة. اليوم، نفتخر بتوصيل مئات الملايين من طلبات الطعام والبقالة وغيرها من المنتجات إلى عملائنا في 9 بلادٍ من بلدان المنطقة.

في وقتنا الحاضر، يعمل تطبيق «طلبات» مع أكثر من 25000 علامةٍ تجارية من المطاعم والمتاجر وما يقرب من 50 ألف فرع، بينما بدأت خدمة «طلبات مارت»؛ مَنفَذ التجارة السريعة، بتوصيل البقالة للعملاء في البحرين، ومِصر، والأردن، والكويت، وعمان، وقطر، بالإضافة إلى الإمارات في 20 دقيقة أو أقل!

عملاؤنا وشركاؤنا، وموظّفونا وسائقونا، والمجتمعات التي نعمل بها هُم قلب اهتمامنا، ومحور جميع خططنا وأهدافنا. ففي عام 2021 فقط، ساهمت «طلبات» في توصيل وجباتٍ تزيد عن 900 ألف وجبة طعام للمحتاجين، بالإضافة إلى التبرع بأكثر من 2.2 مليون دولار للجمعيات الخيرية بمساعدة شركائنا وعملائنا. «طلبات» هي شركةٌ تابعة لـ «دليفري هيرو»؛ الشركة الرائدة في قطاع توصيل الطعام والتجارة السريعة عالميًّا.