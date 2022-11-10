القاهرة: أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لشركة بلنك (blnk) للتمويل الاستهلاكي، ويأتي الإصدار بقيمة 202 مليون جنيه ضمن البرنامج الأول والذي يستمر لثلاث سنوات بقيمة إجمالية ملياري جنيه.

ويأتي الإصدار بقيمة 202 مليون جنيه على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 62.2 مليون جنيه بفترة استحقاق ستة أشهر، والثانية بقيمة 64.8 مليون جنيه بفترة استحقاق اثني عشر شهرًا، والثالثة بقيمة 75 مليون جنيه بفترة استحقاق أربعة وثلاثون شهرًا. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت كل من الشريحة الأولى والثانية على تصنيف P1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، بينما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A.

وعبر عمرو سلطان العضو المنتدب لشركة بلنك أن نجاح الإصدار بعد عام فقط من بدأ نشاط الشركة يعد انجاز كبير يساعد على نمو وتنويع مصادر تمويل الشركة وهو ما سيساهم في تنفيذ خطة الشركة التوسعية، حيث تعمل الشركة على تنمية قاعدة العملاء والخدمات المقدمة وشبكة التجار المتعاقد معهم، وأضاف ان إقبال المكتتبين على الإصدار يعبر عن الرؤية الإيجابية تجاه الشركة ومركزها المالي ومنتجات التمويل الاستهلاكي المبتكرة المدعومة بالتكنولوجيا المالية التي تقدمها الشركة.

وفي هذا السياق، أكد عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال أن إتمام ثالث صفقات إصدار الدين من بنك الاستثمار بالشركة في خلال فترة زمنية قصيرة يؤكد سعي الشركة لترسيخ ريادتها في مجال ترتيب وإصدار الدين، ودورها الرائد في توفير فرص ومنتجات استثمارية متنوعة لكافة أطراف السوق.

ومن جانبه صرح خليل البواب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر كابيتال للوساطة في السندات التابعة لشركة سي آي كابيتال القابضة ان دخول لاعبين جدد في سوق أدوات الدين المصري وخاصة القطاعات المستحدثة مثل التكنولوجيا المالية بمثابة باكورة لبدء التوسع بالنشاط لقطاعات جديدة ومتنوعة ستسهم بدورها في تنشيط سوقي أدوات الدين في مصر سواء الأولي أو الثانوي، وأضاف أن التصنيفات الائتمانية المتميزة التي حصل عليها الإصدار تعزز من جاذبيته للمستثمرين المهتمين بسوق أدوات الدين.

وقال محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال أن ما يميز هذا الإصدار هو توجيه رسالة للسوق أن كافة الشركات التي تعمل بكفاءة في أي قطاع سواء كان متعارف عليه أو مستحدث، تستطيع استكشاف سوق أدوات الدين كأداة فعالة لإيجاد السيولة اللازمة لتنمية الأعمال واقتناص فرص التوسع، متوقعاً أن هذا الإصدار سيساهم في انتشار أوسع لإصدارات الدين.

يذكر أن شركة سي أي كابيتال قد أعلنت في بداية شهر أكتوبر عن إتمام صفقتي إصدار سندات توريق لصالح كل من شركة تمويل للتوريق، محيل ومنشئ محفظة شركة تمويل للتمويل العقاري، وشركة جلوبال كورب للتوريق محيل ومنشئ محفظة شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية 2.882 مليار جنيه مصري.

وقد قام كل من البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة بدور ضامني الاكتتاب للإصدار ومكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني ومكتب بيكر تيلي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات والشركة المصرية للتوريق بدور الشركة المصدرة وبنك مصر بدور امين الحفظ ومتلقي الاكتتاب.

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نبذة عن شركة بلنك للتمويل الاستهلاكي (blnk)

تأسست شركة بلنك للتمويل الاستهلاكي (blnk) في عام 2021 من قبل عمرو سلطان وطارق الشيخ، وحصلت على الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي في مصر. وتقوم الشركة بتقديم منتجات تمويل استهلاكي مبتكرة ومدعومة بالتكنولوجيا المالية وتسعى الى المساهمة في زيادة الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بدءًا من مصر، من خلال حلول تقنية مبتكرة تساهم في تقليل الفجوة التمويلية عن طريق اتاحة خدمة سريعة وسهلة وقريبة من المستهلك مباشرة عند نقاط البيع لدى شبكة واسعة من التجار، مما يتيح خدمات الشركة للمستهلك باستخدام الرقم القومي وفي 3 دقائق فقط بفترات سداد تصل إلى 36 شهرًا.

نبذة عن شركة سي أي كابيتال

شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيو يورك ودبي، توفر شركة سي أي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي أي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 2900 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري.