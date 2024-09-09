• يعد التوسع جزءاً من استراتيجية النمو لشركة أستر دي إم للرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول قطاع الرعاية الصحية

• سيعمل مرفق جراند وينج الجديد على الارتقاء برعاية المرضى وتجربتهم، بناءً على معيار تجربة الخدمة العالمية لشركة أستر دي إم للرعاية الصحية

الرياض: قام مستشفى أستر سند، أحد المستشفيات الرائدة في الرياض والذي يشكل جزءاً من مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية، كأحد أكبر مقدمي الرعاية الصحية المتكاملة في المنطقة، بتوسيع مرافقه إلى مستشفى متعدد التخصصات يضم 200 سريراً للرعاية الشاملة، حيث يوفر هذا التوسع خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية ذات المستوى العالمي لشعب المملكة العربية السعودية.

تعتبر الرياض واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم، مما يجعل الحاجة إلى مرافق رعاية صحية موسعة وقادرة على تقديم رعاية عالية الجودة أمراً بالغ الأهمية. ويأتي هذا التوسع استجابةً للطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة العالية نتيجة النمو السكاني في المدينة. ويتماشى هذا التوسع مع استراتيجية النمو الشاملة لمجموعة أستر دي إم في المملكة، ويهدف إلى تطبيق النموذج الناجح للرعاية الصحية المتكاملة في المملكة قريباً، بالإضافة إلى دعم رؤية السعودية 2030 وبرنامج تحول قطاع الرعاية الصحية، الذي يسعى إلى تمكين الوصول الأوسع إلى خدمات الرعاية الصحية وتحسين تجربة الخدمة الصحية الشاملة لسكان المملكة.

تم تصميم الجناح ليقدم تجربة رعاية صحية راقية وفريدة، مما يضع معايير جديدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بالمملكة، حيث يتميز الجناح بغرف كبار الشخصيات مرتبة بعناية، وغرف فردية مصممة بأناقة، تهدف جميعها إلى توفير أقصى درجات الراحة والهدوء خلال فترة الاستشفاء.

ومع افتتاح الجناح بات مستشفى أستر سند الآن يمتلك سعة إجمالية تبلغ 200 سريراً، مدعومةً بـ 8 مراكز تميز متخصصة تشمل: جراحة السمنة، وأمراض القلب، وأمراض الجهاز الهضمي، والجراحة العامة، وجراحة الأعصاب والعمود الفقري ، وأمراض النساء والتوليد، وجراحة العظام والطب الرياضي، وجراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة. كل مركز مجهز بأحدث مرافق التصوير والمختبرات والعلاج الطبيعي، مما يعزز التزام المستشفى بتقديم رعاية صحية شاملة وعلى مستوى عالمي كما افتتح المستشفى مؤخرًا مركزًا للتجميل يهدف إلى تقديم خدمات متقدمة في الطب التجميلي والعناية بالأمراض الجلدية.

وفي معرض حديثها علّقت السيدة أليشا موبين، المدير العام والرئيس التنفيذي لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية على التوسع بقولها : - "يجلب هذا التوسع إرث أستر الممتد على مدار 37 عاماً من التميز الطبي والخدمي إلى المملكة، معتمدين على خبراتنا العالمية وأفضل الأطباء والمهنيين الطبيين، نحن متحمسون لتعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات المجتمع المتغيرة من خلال الرعاية والابتكار على مستوى عالمي."

وأضاف الدكتور عصام بن سعد الغامدي: - الرئيس التنفيذي لمستشفى أستر سند- : "يمثل هذا التوسع استجابتنا للاحتياجات الصحية المتطورة لمجتمعنا .فهو لا يقتصر على تعزيز قدرتنا في تقديم خدمات طبية أفضل لعدد أكبر من المرضى، بل يرفع أيضًا مستوى تجربة المريض بشكل شامل، مما يضمن استمرارنا في تقديم رعاية مميزة في كل مرحلة من مراحل التواصل ."

افتتح المستشفى مؤخراً وحدة غسيل الكلى الحديثة لتلبية احتياجات المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى، حيث تتوفر 10 أجهزة غسيل كلى حديثة، جاهزة لتقديم الرعاية لـ 30 مريضاً يومياً، كما اكتسب مستشفى أستر سند سمعة طيبة في تقديم رعاية ممتازة للامومة من خلال أطبائه وفريقه المتميز، كما حاز المستشفى على شهرة قوية في خدمة العملاء من الشركات والجهات الحكومية من خلال الشراكات العديدة.

يقع مستشفى أستر سند في موقع استراتيجي في الرياض، بالقرب من المطار ومركز الهلال الأحمر السعودي، مما يتيح للجناح الجديد تقديم رعاية سريعة للحالات الطارئة والحوادث من قبل فريق متعدد التخصصات. كما يوفر المستشفى 45 تخصصاً طبياً أساسياً وفرعياً، ويضم فريقاً من 160 طبيباً و410 ممرضات و350 محترفاً متخصصاً لخدمة المرضى من أكثر من 30 جنسية.

يتمتع مستشفى أستر سند باعتماد من المركز السعودي لاعتماد المؤسسات الصحية (CBAHI)، ويلتزم بأعلى معايير الرعاية الطبية، ويخدم العديد من شركات التأمين والمؤسسات الحكومية. كما يقدم المستشفى وحدة رعاية منزلية شاملة لتقديم خدمات طبية عالية الجودة في المنزل.

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