الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز اليوم اتفاقية مع دائرة التمكين الحكومي لتوفير فرص عمل لأكثر من 200 مواطن ومواطنة في برامج التدريب الصناعية ضمن أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم.

وقَّع الاتفاقية كل من سعادة إبراهيم ناصر، وكيل وزارة التمكين الحكومي، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، خلال حفل إطلاق أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم الذي أُقيم في مقر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بالطويلة.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بإلحاق المواطنين الإماراتيين المسجلين لدى دائرة التمكين الحكومي والحاصلين على شهادة الثانوية العامة، في برامج التدريب الوطنية الصناعية التي تقدمها أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم على مدى السنوات الخمس المقبلة.

تمثل أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم مبادرة استراتيجية تم إطلاقها في سبتمبر 2025 بهدف تعزيز الكفاءات والتطوير المهني في القطاع الصناعي لدعم النمو المستقبلي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم والقطاع الصناعي في الدولة.

ويتماشى إطلاق أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم مع الاستراتيجية الوطنية "مشروع 300 مليار"، ويعكس التزام الشركة الراسخ بدعم المواهب في قطاع الألمنيوم والمساهمة في رفع الإنتاجية وتوفير فرص العمل وتعزيز إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني.

وتعمل برامج التدريب الوطنية التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير مهارات خريجي المدارس الثانوية وتمكينهم من شغل وظائف فنية وتشغيلية في الشركة. وتخرّج من هذه البرامج أكثر من 5,000 مواطن منذ إطلاقها في عام 1982، حيث واصل الكثير منهم مسيرتهم المهنية في الشركة حتى تولوا مناصب قيادية.

وسيخضع الملتحقون الجدد لبرامج تدريبية تمتد على 12 شهراً لتشمل الجوانب النظرية والعملية في الأكاديمية، إضافةً إلى التدريب الميداني في مواقع العمليات التشغيلية، على أن يتم توظيفهم في الشركة بعد إتمام البرنامج بنجاح.

وتسجل الإمارات العالمية للألمنيوم أحد أعلى معدلات التوطين مقارنة بأي شركة صناعية كبرى، نظراً لعدد الوظائف التشغيلية التي توفرها.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تضع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم استقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها في صدارة أولوياتها الاستراتيجية منذ عقود، وذلك تأكيداً لدورها المحوري في دعم النمو المستدام للقطاع الصناعي وتعزيز مسيرة التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات. و تأتي شراكتنا مع دائرة التمكين الحكومي، امتداداً لهذا الالتزام، بما يسهم في رفع معدلات التوطين والتي تعتبر بالفعل من بين الأعلى على مستوى الشركات الصناعية الكبرى. كما نتطلع إلى ترحيب الكوادر الوطنية الجديدة إلى صفوف الشركة وتزويدهم بما يلزم من معارف ومهارات لتمكينهم من بناء مسيرة مهنية راسخة تواكب طموحاتهم وتدعم أهداف الدولة المستقبلية."

ومن جانبه، قال سعادة إبراهيم ناصر، وكيل دائرة التمكين الحكومي: "تلتزم دائرة التمكين الحكومي بتمكين الباحثين عن عمل من أبناء الوطن عبر مركز مواهب الذي يعمل على تنمية مهارتهم وتعزيز ثقتهم ودعمهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لبناء مسارات مهنية هادفة. وتُعد الشراكات مع مؤسسات رائدة مثل الإمارات العالمية للألمنيوم جزءًا أساسيًا من هذه الرسالة، إذ تتيح لنا بناء جسور تواصل فعالة بين الكفاءات الوطنية ومتطلبات سوق العمل، لنستمر في تمكين قوة عاملة جاهزة للمستقبل، وقادرة على تسريع النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي وتعزيز مكانتها التنافسية عالمياً."

في نهاية عام 2024، بلغ معدل التوطين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 44,5% وتهدف الشركة إلى زيادة معدلات التوطين للوصول إلى 50% بحلول نهاية عام 2027 وتوظيف ما يصل إلى 600 مواطن ومواطنة خلال هذه الفترة، تماشياً مع متطلبات نمو الشركة ومعدل دوران العمالة.

ويعمل حالياً حوالي 1,300 مواطن إماراتي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وتقل أعمار أكثر من 700 منهم عن 35 سنة. وفي العام الماضي، وظفت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حوالي 220 مواطناً إماراتياً، من بينهم 113 امرأة.

-انتهى-

