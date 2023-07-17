مشروع LVLS مصمم على 6 مستويات بثلاث أنماط مختلفة

القاهرة، استكمالًا لنجاحاتها في منطقة الساحل الشمالي، أعلنت "ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري" عن التعاقد علي تطوير أرض جديدة بمساحة 200 فدان في الكيلو 179 على ساحل البحر المتوسط، لإقامة مشروع بمفهوم جديد للسكن الثاني تحت اسمLVLS . ويأتي هذا التوسع انطلاقًا من استراتيجية الشركة في تطوير مشروعات مبتكرة ذات قيمة بما يتماشى مع توجهات الدولة في إنشاء مشروعات تجذب السكان للإقامة طوال العام، بالإضافة الي تحقيق رؤية "ماونتن فيو" إعمار الأرض وإسعاد من حولها يأتي ذلك في إطار التوسع في حجم استثماراتها محليًا وإقليميًا.

ويُعد المشروع الجديد امتدادًا لما حققه مشروع ماونتن فيو رأس الحكمة من نجاح استثنائي ومبيعات ضخمة في وقت قياسي لما يقدمه من مستوى غير مسبوق بالساحل الشمالي. يضم ماونتن فيو رأس الحكمة أكثر من 1500 عائلة، وقد تم إطلاقه لأول مرة عام 2007 ويتضمن أيضًا منطقة مخصصة للقطاع التجاري، وعدد من المنشآت التنموية الأخرى، يتضمن ماونتن فيو رأس الحكمة عدة مراحل تم إطلاق آخرها للبيع عام 2022 تحت اسم EVIA وحققت تلك المرحلة نجاحًا كبيرًا حيث تمكنت الشركة من تحقيق مبيعات 3.6 مليار جنيه خلال يومين فقط من إطلاق تلك المرحلة، بإجمالي مبيعات بلغت 4.9 مليار جنيه خلال موسم الصيف 2022.

يتميز مشروعLVLS بارتفاع الوحدات 40 متر عن سطح البحر حيث يتم تصميمه على 6 مستويات لضمان رؤية كل الوحدات للبحر من خلال ثلاث أنماط متنوعة تلبي احتياجات العملاء المختلفة، هذا بالإضافة إلى الطراز اليوناني المميز للوحدات باللونين الأبيض والأزرق الذي تميزت به ماونتن فيو بالإضافة الي فندق فاخر، كما سيضم المشروع مساحات خضراء واسعة تتيح للعملاء الاستمتاع بالطبيعة والأجواء الهادئة، وتضيف لهم تجربة ساحلية غير مسبوقة.

وتعليقًا على ذلك، قال المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري: "إن استمرار نمو المبيعات وتحقيق أداء مالي قوي ساعدنا على ضخ استثمارات جديدة لتلبية احتياجات العملاء، مشيرًا إلى أن اختيار رأس الحكمة في الساحل الشمالي جاء في إطار رؤية الشركة في توفير مواقع مميزة لعملائها نظرًا لما تتفرد به هذه المنطقة من أجواء معتدلة على مدار معظم شهور العام إضافة إلى شاطئها الفريد".

وأضاف "سليمان" "تتميز ماونتن فيو بتطوير مشروعات تحقق قيمة مضافة عالية للراغبين في شراء وحدات البيت الثاني، بما في ذلك توفير الخدمات التي تساعد السكان على الإقامة طوال العام وليس خلال شهور الصيف فقط، ومن بينها منطقة تجارية ومطاعم تديرها علامات تجارية عالمية لضمان تقديم أفضل خدمة لعملائنا، أو تنظيم برامج وورش عمل لتنمية مهارات ومواهب العائلة بأكملها لتحقيق أقصى استفادة خلال إجازة الصيف"

تضم محفظة مشروعات شركة ماونتن فيو 16 مشروعًا، من بينها 4 مشروعات للسكن الثاني مقسمة منهم مشروعين في الساحل الشمالي على ساحل البحر المتوسط، ومشروعين على ساحل البحر الأحمر وهم ماونتن فيو السخنة I وماونتن فيو السخنة II.

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نبذة عن شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري:

أُنشأت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري عام 2005، بهدف تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة. وتبنت الشركة رؤية فريدة وهي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا" من خلال تطبيق "علم السعادة والابتكار" في مشاريعها وتنفيذها وفقًا للمعايير الدولية.

واستطاعت "ماونتن فيو" على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية طوال 18 عامًا وفي إطار مهمتها " نعمل معًا لبناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى" أن تطور الشركة 16 مشروعًا مميزًا، في ثلاث وجهات رئيسية: غرب وشرق القاهرة والمشروعات الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة. كما حرصت الشركة على تقديم أحدث التصميمات الهندسة المعمارية من خلال مشروعتها المتميزة مما يتيح للعملاء "عيش السعادة".