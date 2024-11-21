دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت الفطيم للسيارات، الموزع الحصري لمركبات تويوتا في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية تاريخية مع إدارة النقل والإنقاذ بشرطة دبي لإضافة 200 سيارة تويوتا لاند كروزر من الفئة الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV) إلى أسطول السلامة العامة.

وأُقيمت مراسم كبيرة لاستلام الأسطول الجديد، بحضور ممثلين بارزين من شرطة دبي، من بينهم اللواء عبدالله علي عبدالله الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد نبيل عبدالله الرضا، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والمقدم أنور صالح النمر، مدير إدارة مركبات القوة.

ومن الفطيم للسيارات، حضر كلٌّ من أنطوان بارتس، نائب رئيس شركة الفطيم للسيارات، ويوسف الرئيسي، المدير التنفيذي للشؤون الحكومية والصحة والسلامة والأمن والبيئة في شركة الفطيم للسيارات، وجاك برنت، المدير الإداري لعلامتي تويوتا ولكزس في الإمارات، وشريف عطوة، مدير مبيعات الشركات لعلامتي تويوتا ولكزس في الإمارات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال يوسف الرئيسي، المدير التنفيذي للشؤون الحكومية والصحة والسلامة والأمن والبيئة في شركة الفطيم للسيارات: "تلتزم الفطيم للسيارات، بصفتها إحدى أضخم شركات السيارات في دولة الإمارات، بخدمة المجتمع ودعم شرطة دبي في مهمتها لضمان السلامة العامة. ويشكل توسيع الأسطول فصلاً جديداً ومشوقاً في إطار تعاوننا المستمر مع هذه الجهة الرسمية. وسررت بالوقوف إلى جانب ممثلين بارزين من شرطة دبي والفطيم للسيارات وتويوتا للاحتفال بتسليم 200 وحدة من السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات الشهيرة للخدمة العامة، في خطوة تؤكد التزامنا المشترك بالتميز في المنتج وتعزز مستقبل التنقل في دولة الإمارات".

وتتبع مركبات لاند كروزر إل سي 300 بكل فخر خُطى سابقاتها من مركبات تويوتا الرياضية متعددة الاستعمالات، والتي بدأت خدمتها مع أسطول شرطة دبي منذ عقود، بما فيها تويوتا لاند كروزر برادو، ولاند كروزر من السلسلة 70، وتويوتا إف جيه كروزر.

وتشتهر إل سي 300 بمتانة لا تُضاهى والموثوقية وقدرات كبيرة على الطرق الوعرة، حيث صُممت للتعامل مع مختلف البيئات، مما يجعلها المركبة المثالية لدوريات الأمن العام على أرض الدولة متنوعة التضاريس.

وتَصدّر الطراز مشهد تطور المركبات مع دمج أحدث التقنيات، تماماً مثل الأجيال السابقة من السلسلة. وأُضيف إليه عدد من التحسينات والتقنيات الجديدة للارتقاء بالأداء على الطرق الوعرة إلى مستويات أفضل، من بينها تحسينات على الأداء الأساسي لنظام التعليق ومرونة الحركة العامودية للعجلات، وتحسين الثبات على الطرقات من خلال اعتماد أول نظام تعليق ديناميكي حركي إلكتروني (E-KDSS) في العالم، واستخدام نظام مراقبة التضاريس المتعددة ونظام تحديد التضاريس المتعددة، الذي يحدد نوع الطريق ويختار أفضل وضع قيادة تلقائياً.

وتقدم السيارة مستوى أداء رائد ضمن فئتها وتجربة قيادة تتفوق على المحركات ثمانية الأسطوانات التقليدية، بالاستفادة من محرك مُطور حديثاً سعة 3.5 لتر ومزود بست أسطوانات على شكل حرف V وشاحن توربيني مزدوج. وعند دمج هذه القدرات مع ناقل حركة مباشر أوتوماتيكي بعشر سرعات، وهيكل بوزن أخف، سيحقق المحرك الجديد مستوى أفضل بكثير من حيث الأداء البيئي أيضاً.

لمزيد من المعلومات حول تويوتا لاند كروزر، يرجى زيارة www.toyota.ae.

لمحة عن "الفطيم - تويوتا"

"تويوتا"، شركة يابانية لتصنيع السيارات تأسست في العام 1937، هي الشركة الرائدة في العالم في مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة. توزع شركة "الفطيم للسيارات" مركبات "تويوتا" حصريًا في الإمارات العربية المتحدة وهي شركة تابعة لمجموعة الفطيم منذ أكثر من ستة عقود، وهي تقود حركة التنقل المستدام منذ العام 2008.

توفر شركة "الفطيم - تويوتا" مجموعة كبيرة من المحركات التي تتراوح بين سيارات الدفع الرباعي، والسيارات المدمجة، والسيدان، والكوبيه، وMPV، وLCV، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الخيارات الهجينة. تضع "الفطيم - تويوتا" معايير جديدة للسيارات الصديقة للبيئة في محاولة للمساهمة بفعالية في خفض انبعاثات الكربون في الإمارات العربية المتحدة. إذ أدخلت في العام 2017 السيارة الكهربائية "تويوتا ميراي" التي تعمل بتقنية خلية وقود الهيدروجين عديمة الانبعاثات، في إطار تجريبي يهدف إلى دراسة إمكانيات إنشاء مجتمع خالٍ من الكربون يعتمد على الهيدروجين.

وتقدم مجموعة "تويوتا" العديد من السيارات الهجينة بما في ذلك RAV4 الرياضية والعملية والصديقة للبيئة، وC-HR، وSUV المدمجة المبتكرة، وHighlander ذات السبعة مقاعد وهي أكبر العلامات التجارية HEV حتى الآن، وكورولا القوية والفعالة والأنيقة وكامري المتطورة.

في سبتمبر 2019، وبعد انتظار دام 17 عامًا، أطلقت "الفطيم - تويوتا" سيارة "تويوتا جي آر سوبرا" 2020 الجديدة في الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي أثار إعجاب محبي هذه السيارات في جميع أنحاء الدولة. مع موديل الجيل الخامس الجديد، عاد الاسم الأسطوري "تويوتا سوبرا" إلى الطرقات مع إطلاق إصدار 2021 بعد عام في أكتوبر 2020.

في أغسطس 2020، أحدثت "الفطيم - تويوتا" ثورة في قطاع سيارات البيك أب العصرية من خلال طرح الجيل الثامن الجديد من تويوتا Hilux Adventure، وكانت المرة الأولى التي يتوفر فيها كنموذج للبيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة الإضافة إلى الاستخدام التجاري.

لمزيد من المعلومات ولحجز تجربة قيادة لأحدث موديلات تويوتا، يرجى زيارة www.toyota.ae

لمحة عن شركة "الفطيم للسيارات"

تعدّ "الفطيم للسيارات"، واحدة من الأقسام الخمسة الرئيسية ضمن "مجموعة الفطيم" التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتملك تراخيص الامتياز لبعض العلامات التجارية وخدمات السيارات الأكثر شهرة في العالم.

تعمل الشركة في 10 دول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وتوظف نحو 9000 شخص، وتتركز خدماتها في مجال توزيع سيارات جديدة ومستعملة فضلًا عن خدمات التصنيع والتأجير وما بعد البيع.

توفر شركة "الفطيم للسيارات" مجموعة من أبرز وأشهر العلامات التجارية من سيارات الركاب إلى سيارات الدفع الرباعي والمركبات التجارية والمعدات الصناعية ومعدات البناء بالإضافة إلى الدراجات النارية والرباعية، وتقدم تجربة متكاملة تركز على الزبائن لسائقي السيارات ومشغلي الأساطيل والمقاولين على حد سواء، وتسعى جاهدة لتصبح الشركة الرائدة في توفير حلول التنقل المصنعة.

لمحة عن "مجموعة الفطيم":

تعد "مجموعة الفطيم" التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، إحدى أكثر شركات الأعمال العائلية الإقليمية تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل في "مجموعة الفطيم" أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، هي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً.

إن نهج ريادة الأعمال في "مجموعة الفطيم" والتركيز على احتياجات الزبائن وخدمتهم بشكل أفضل، يسهم في نمو أعمال المجموعة وتوسعها. كما تواصل "مجموعة الفطيم" تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، لإثراء حياة وتطلعات زبائنها يوميًا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.alfuttaim.com

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