بتنظيم وإشراف بنك المشرق

يعتبر التسهيل المرتب من خلال بنك المشرق هو أول تسهيل ملزم غير مضمن لصالح الذراع التجاري الإستراتيجي لحكومة سلطنة عمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أو كيو للمتجارة، عن نجاحها في الحصول على تسهيل ائتماني بإجمالي 200 مليون دولار أمريكي، في صفقة تمويل مشترك – تحت إشراف - بنك المشرق، بصفة-المنسق والمسوق للتسهيل الأوحد ووكيل التسهيل.

وتمثل هذه الصفقة أول تسهيل مشترك - في منطقة الشرق الأوسط لشركة أو كيو للمتجارة -وتبلغ مدة التسهيل سنة واحدة، مع خيار التمديد، وذلك بغرض توفير سيولة نقدية بالهيكل التمويلي للمجموعة لدعم التسهيلات النقدية في مواجهة الاحتياج المتزايد والناتج عن التقلبات المستمرة في الأسعار العالمية للسلع الأساسية في الوقت الراهن.

واستهدفت هذه الصفقة إلى تغطية كامل مبلغ التسهيل من خلال بنوك دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز العلاقات المصرفية الراهنة لشركة أو كيو للمتجارة وتنويعها في المنطقة. وقد لاقت الصفقة إقبالاً منقطع النظير حيث تمت تغطيتها بمعدل 1.6 مرة بمشاركة 8 بنوك من 5 دول، وهي بنك المشرق والذي لعب دور المنظم والمشرف الرئيسي ومسوق التمويل بالإضافة الى بنك مسقط، بنك الخليج الدولي، بنك رأس الخيمة الوطني الذين شاركوا في الصفقة كمنظمين رئيسيين. وشارك أيضاً كمنظمين كل من بنك أبوظبي التجاري، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، والبنك الأهلي الكويتي (فرع دبي)، وبنك بارودا.

وتعليقاً على نجاح الصفقة، قال جويل فان دوسن، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في مجموعة بنك المشرق: "نحن فخورون بنجاح هذه الصفقة التي تؤكد قدرة بنك المشرق على إدارة وتنظيم وتسويق القروض المشتركة في المنطقة بكل جدارة. ونحن سعداء للغاية بدعم شركة أو كيو للمتجارة في دخول السوق المصرفي الإقليمي وإنجاز صفقة مميزة تكللت بنجاح منقطع النظير في وقت تشهد فيه أسواق السلع تقلبات مستمرة."

من جانبه، قال سام نايلور، الرئيس المالي لـ أو كيو للمتجارة: "نحن سعداء بإنجاز أول تسهيل ائتماني - مشترك لنا، بنجاح في ظل - الأوقات العصيبة التي يمر بها قطاع تجارة موارد الطاقة والذي تسوده في وقتنا الراهن بيئة شديدة التقلبات تتسم بارتفاع متواصل في الأسعار والتكلفة المالية. ونحن ندرك تماماً بأن تنويع مصادر تمويلنا من خلال هذه الصفقة، سيعزز من مكانة " أو كيو للمتجارة" في المنطقة، ويسهم في مواصلة نمونا على مدى السنوات القادمة."

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