الإمارات العربية المتحدة ، دبي، أعلنت بي اتش ام كابيتال، الشركة الرائدة فى مجال الخدمات المالية والاستثمارية في دولة الإمارات، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت صافي أرباح قدرها 11 مليون درهم مقارنة ب 9 ملايين درهم فى نفس الفترة من عام 2024، محققة نمواً بنسبة 23%.

ويأتي هذا الأداء المميز رغم التحديات التي تواجه الأسواق المالية عالمياً، مما يعكس مرونة الشركة وكفاءة إدارتها، لا سيما في أدائها البارز كأكبر صانع سوق وموفر سيولة من حيث الحصة السوقية وأحجام التداول في الدولة، وهو ما ساهم في تعزيز كفاءة التداولات وتحقيق قيمة مضافة للأسواق والمستثمرين.

كما شهدت بي اتش ام كابيتال نمواً ملحوظاً فى قاعدة عملائها، وقد ارتفع عدد الحسابات الجديدة 8133 حساب جديد خلال الربع الأول، ما نسبته 41.37٪ من إجمالي الحسابات الجديدة المفتوحة في السوق وذلك حسب البيانات المالية الرسمية لدى سوق دبي المالي، في تأكيد واضح على تزايد تقة المستثمرين بخدماتها المتقدمة.

وفي إطار دعم خططها التوسعية، تعمل الشركة حالياً على زيادة رأسمالها بقيمة 200 مليون درهم، بهدف تمويل المبادرات المستقبلية وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وصرح الشيخ الدكتور عمار المعلا، رئيس مجلس إدارة بي اتش ام كابيتال، قائلا:”تجسد نتائج بي اتش ام كابيتال للربع الأول من عام 2025 انعكاساً حقيقياً للرؤية الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة، والتى تهدف إلى ترسيخ موقع الشركة كمؤسسة مالية رائدة تتمتع بقدرات تنافسية واستدامة عالية. ففي ظل ما تشهده الأسواق من تقلبات محلية وعالمية، أثبتت بي اتش ام كابيتال أنها تمتلك من المرونة والخبرة ما يمكّنها من الاستمرار في تحقيق النمو وتعزيز ثقة المستثمرين. ونتطلع من خلال التوسعات الجغرافية المخططة وزيادة رأس المال إلى مرحلة جديدة من الأداء المؤسسي المتميز والريادة في القطاع المالي".

وعلق السيد/ عبدالهادي السعدي الرئيس التنفيذي قائلاً:” النتائج القوية التى حققناها خلال الربع الأول من عام 2025 تأتى ثمرةً للعمل الجماعي والالتزام المتواصل بخدمة عملائنا وتقديم قيمة مضافة في كل ما نقوم به. نمونا في الأرباح وزيادة عدد العملاء، بالإضافة إلى أدائنا المميز كصانع سوق وموفر سيولة، ومقدم للاستشارات المالية و إدارة المحافظ والصناديق، يعكس نجاحنا في تنفيذ استراتيجية واضحة، متنوعة وطموحة. ومع زيادة رأس المال المرتقبة، نؤسس لمرحلة توسع أكبر تشمل الأسواق الاقليمية التي أعلنا عن جزء منها سابقاً، كالبحرين، عمان و مصر وأسواق أخرى كأرمينيا، كازاخستان، العراق والأردن والتي انضمت مؤخرا لمنصة تبادل. هذا ونعزز من استثماراتنا فى التكنولوجيا والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي لخدمة مستثمرينا بأعلى المعايير.“

تؤكد بي اتش ام كابيتال التزامها المستمر بتقديم حلول مالية واستثمارية متكاملة تدعم تطلعات المستثمرين وتسهم في تطوير الأسواق المالية على جميع المستويات.

نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:

"بي اتش ام كابيتال“ هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة: www.bhmuae.ae

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