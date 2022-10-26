· الرائدة عالميا في مجال التعليم تعلن عن استثمار كبير جديد على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار بنسخته السادسة حيث يجتمع كبار المبتكرين والمستثمرين في هذا المجال

· خطط لتطوير والاستحواذ على عدد من المدارس بصفقات قيد التنفيذ ستضيف 10,000 طالب جديد

· استراتيجية قائمة على نمو الطلب من قبل العائلات والتزام الحكومات بالتوسع في حجم ونوعية التعليم الخاص

نيويورك: أعلنت كل من شركة صافاناد المحدودة SAFANAD، شركة استثمارية رئيسية عالمية، وجلوبال سكول مانجمنت GSM، منصة التعليم الدولية، عن استثمار أولي وقدره 200 مليون دولار أمريكي في قطاع التعليم على مستوى المنطقة، والالتزام بالاستثمار بصورة كبيرة في إدارة الاستحواذ وتطوير عدة مدارس, منها مدارس التعليم المبكر ومدارس (اونلاين) ومدارس خاصة بجميع الصفوف الدراسية (من مرحلة الروضة لغاية الصف الثاني عشر)، وذلك بشكل مستقل وبالشراكة مع عدد من الحكومات على مستوى المنطقة.

وقد تأسست جلوبال سكول مانجمنت في عام 2014 بواسطة صافاناد كمستثمر مؤسس. ونمت لتصبح رائدة في السوق العالمية تخدم أكثر من 50,000 طالب عبر 165 مدرسة وأكاديميات التعلم المبكر في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا.

وقد تم الإعلان عن هذا الاستثمار خلال مبادرة مستقبل الاستثمار FII بنسخته السادسة حيث تشارك صافاناد وجلوبال سكول مانجمنت في القمة العالمية التي تستمر لثلاثة أيام, والتي تضع الابتكار والاستثمار في التعليم على رأس جدول أعمال برنامجها بالإضافة الى جعله ركيزة أساسية لمعهد "الاستثمار في الإنسانية".

وتقوم حاليا جلوبال سكول مانجمنت بوضع اللمسات الأخيرة للاستحواذ على عدد من المدارس في كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة حيث ان جلوبال سكول مانجمنت بالفعل تديرiCademy Middle East ,وهي المدرسة الأمريكية الرائدة والمعتمدة عبر الإنترنت K-12 ومقرها دبي ذات نموذج تعليم مختلط. وستضيف عمليات الاستحواذ هذه على الفور ما يقرب من 10000 طالب إضافي إلى المنصة. كما استحوذت المنصة مؤخرا على BBD Education في دبي والتي تعد مزوّدا رئيسيا لإدارة وخدمات التعليم المتخصص لسوق المدارس المتنامي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد كمال باحمدان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة صفاناد المحدودة بالقول: "نحن سعداء باتساع مجال تواجد جلوبال سكول مانجمنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والإعلان عن ذلك خلال فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بنسخته السادسة والذي يسلط الضوء على النمو في قطاعات مهمة مثل التعليم، في تجمع يضم مبتكرون عالميون بارزون في مجال التعليم لمناقشة مستقبل القطاع. وستساهم جلوبال سكول مانجمنت في جلب أفضل الممارسات الدولية في التعليم والاستفادة من امكانياتها وتقنياتها المبتكرة في ادارة وتطوير المدارس من أجل المساهمة في مضاعفة القدرات وتعزيز نوعية التعليم المتاح في هذا السوق. كما يشكل هذا الاستثمار الكبير جزءاً من استراتيجيتنا المتنامية لتأسيس ذراع استثماري إقليمي متخصص (صافاناد MENA) تمكنا من استثمار خبراتنا ورأسمالنا في عدد من القطاعات المهمة ذات الأولوية. هذه المنصة هي الأولى ضمن عدة منصات نخطط لإطلاقها في مجالات لنا السبق في ريادتها في اسواق الولايات المتحدة واوروبا، وبإمكاننا استخدام خبراتنا العالمية وشبكة علاقاتنا لمضاعفة قصص النجاح وتسريع خطى النمو إقليميا. وتشمل اهتماماتنا الى جانب التعليم قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية الرقمية وغيرها. ونحن متحمّسون للشروع في مرحلة جديدة من النمو لشركة صافاناد المحدودة وجلوبال سكول مانجمنت في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ونتطلع قدماً لمضاعفة مساهماتنا في تطوير قطاع التعليم وغيره من القطاعات الواعدة".

من جهته، قال السيد رون باكارد الرئيس التنفيذي لجلوبال سكول مانجمنت GSM: "من خلال شركتنا التابعة جلوبال سكول مانجمنت الشرق الأوسط، نتمركز بموقع استراتيجي يؤهلنا للتوسع في سوق التعليم المتنامي بخطى متسارعة، حيث يرغب الطلاب بالحصول على تعليم دولي عالي المستوى. ونحن على وشك استكمال عدد من الصفقات على مستوى المنطقة والتي ستساهم في تنمية قاعدة طلابنا العالمية، الى جانب السعي وراء المزيد من الاستحواذات وتطوير مدارس خاصة دولية واكاديميات تعليم مبكر جديدة. كما نطمح إلى خدمة الحكومات على مستوى المنطقة كشريك استراتيجي من خلال التعاون معهم ضمن مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. نحن نرى فرصاً طويلة المدى في التعليم الدولي الخاص على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتسجيل معدلات طلب قوية من قبل العائلات على التعليم ذو الجودة العالية والتزام الحكومات لضمان تلبية هذه الاحتياجات التعليمية. وبفضل وجود فريق متمرس من الخبراء ومعرفة عميقة بالأسواق المحلية وتحقيق سجل قياسي من النجاحات في عدة قارات، نتطلع قدماً لتوسيع نطاق الوصول الى تعليم دولي ذو المستوى عالمي للطلاب في المنطقة".

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نبذة عن شركة صافاناد المحدودة

شركة صافاناد المحدودة هي شركة استثمارية رئيسية عالمية تأسست في العام 2009، ولها مكاتب في كل من نيويورك ومركز دبي المالي العالمي DIFC. تعتبر شركة صافاناد المحدودة مستشار استثمار مسجل بهيئة الاوراق المالية والبورصات الامريكية SEC ومرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية DFSA. منذ تأسيسها، نفذت الشركة أكثر من 40 صفقة بقيمة اجمالية 10 مليارات دولار أمريكي، ونجحت في إقامة منصات رائدة في الولايات المتحدة واوروبا متخصصة في التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية الرقمية والعقار. واليوم تمتلك شركة صفناد المحدودة أكبر مشغل لخدمات الرعاية المنزلية يخدم أكثر من 15,000 مقيم، ومزود عالمي رائد للخدمات التعليمية يخدم 50,000 طالب وطالبة حول العالم، ومشغل رئيسي لمراكز المعلومات في مختلف انحاء الولايات المتحدة. وبفضل تسخيرها لكافة امكانياتها التمويلية وشراكاتها الاستراتيجية وقاعدة مستثمريها، تنفذ شركة صفناد المحدودة استراتيجيات التأسيس

والتطوير، التحول، والاستحواذ والدمج. وتضم قاعدة شركائها ومستثمريها شركات مساهمة عامة رائدة وصناديق ثروات سيادية ومؤسسات من الولايات المتحدة واوروبا والشرق الأوسط.

نبذة عن GSM

جلوبال سكول مانجمنت GSMهي منصة تعليم دولية رائدة تم تأسيسها بهدف توفير التعليم الدولي عالي المستوى على نطاق أوسع من خلال الاستفادة من تطبيق أفضل الممارسات وأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في مدارسنا. تسعى GSM لتقديم تعليم عالي المستوى وتشجيع الطلبة على استكشاف مواهبهم وتعزيز شغفهم للتعلم مدى الحياة والتطلع لأن يصبحوا ما يطمحون إليه في الحياة بغض النظر عن الظروف الجغرافية والاقتصادية. تطرح جلوبال سكول مانجمنت GSM مناهج امريكية وبريطانية ونظام البكالوريا الدولية على نطاق عالمي في مدارس تقليدية وهايبرد وعبر الانترنت، كما تخدم قرابة 50,000 طالب وطالبة.

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