المنشأة تُرسخ مكانة أبوظبي الرائدة في أبحاث التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة

مركز الأبحاث الرائد يُساهم في تسريع الأبحاث والتطوير في المنطقة

المنشأة الواقعة في مدينة خليفة الاقتصادية بأبوظبي (كيزاد) تسهم في تعزيز الجهود الوطنية والدولية في مجال الأمن الدوائي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت حياة بايوتك، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية ومقرها دولة الإمارات، عن استكمال أعمال بناء مركز لايف ساينسز بارك، الحديث والمتخصص والأول من نوعه في العالم العربي، في مدينة خليفة الاقتصادية بأبوظبي (كيزاد). وتشكل المنشأة الجديدة مركز أبحاث وتطوير متخصص في الأبحاث السريرية المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية وإنتاج اللقاحات والمستحضرات الدوائية.

ويمتد المشروع الجديد لشركة حياة بايوتك على مساحة 55 ألف متر مربع، ويضم مستودعاً مؤتمتاً بالكامل بسعة تخزينية تصل إلى 72 مليون جرعة من المنتجات، في حين تتجاوز طاقة الإنتاج العظمى 200 مليون جرعة سنوياً، إلى جانب مساحة مخصصة للتوزيع على مستوى العالم. وتدعم المختبرات ومساحات العمل الفنية في المنشأة إمكانات البحث والتطوير المتقدمة لتحقيق إنجازات علمية رفيعة المستوى وإنتاج علاجات مبتكرة.

ويشكل استكمال تطوير منشأة لايف ساينسز بارك الجديدة محطةً هامةً ضمن مساعي حياة بايوتك للتوسع العالمي، بالإضافة إلى تعزيز مكانة أبوظبي العالمية في مجال الطب الحديث والأبحاث بما يتماشى مع الرؤية طويلة الأمد لدولة الإمارات لبناء قدراتها في مجال التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة.

وأقيم حفل بمناسبة إتمام بناء مركز لايف ساينسز بارك، بحضور معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات؛ وليو جينغزهين رئيس مجلس إدارة مجموعة سينوفارم؛ وبينغ شياو، الرئيس التنفيذي في شركة جي 42؛ وسعادة أمين بن حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع التنظيم الصحي؛ وزو جينجين، رئيس شركة حياة بايوتك؛ وسعادة منصور المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة جي 42؛ والدكتورة أسماء المناعي، مدير دائرة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي؛ والدكتور عمر نجم، مدير المكتب التنفيذي دائرة الصحة - أبوظبي، وهونجبين كونج، الرئيس التنفيذي لشركة حياة بايوتك؛ وناصر اليماحي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة حياة بايوتك.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال هونجبين كونج، الرئيس التنفيذي لشركة حياة بايوتك: "يشكل استكمال المنشأة الحديثة بالتعاون مع شركائنا في شركتي سينوفارم سي إن بي جي وجي 42، إنجازاً مهماً وتجسيداً لرؤية القيادة الإماراتية الحكيمة التي لطالما قدمت لنا الدعم. ويساعد الدعم المتواصل في تحقيق العديد من الإنجازات الطبية الضرورية لتعزيز إمكانيات العاصمة في مجال علوم الحياة، وتوسيع نطاق تقديم المنتجات الدوائية الحيوية ورفع سوية السلامة على مستوى الدولة والعالم".

وبدوره، قال ناصر اليماحي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة حياة بايوتك: "يؤكد مشروع لايف ساينسز بارك التابع لشركة حياة بايوتك مستوى التطور الذي حققته الشركة ودولة الإمارات في مجال الابتكار وتبادل المعارف في قطاع الرعاية الصحية. وتواجه المجتمعات في جميع أنحاء العالم العديد من التحديات الصحية، ما يدفعنا لمواصلة العمل على تطوير الطب الحديث والأبحاث لتحسين منظومة الرعاية الصحية بأكملها. وتتميز أبوظبي بموقعها الاستراتيجي الذي يجعل منها البوابة المثالية لتوزيع منتجاتنا إلى العالم بشكلٍ آمن وميسر".

وتلعب دولة الإمارات دورا رئيسياً في تقدم قطاع الرعاية الصحية، ما يعزز مكانتها كمركز رائد في مجالات توزيع الأدوية والنقل والخدمات اللوجستية للوصول إلى الأسواق العالمية ورفع سوية الصحة العالمية.

وتأسست شركة حياة بايوتك كمشروع مشترك بين شركتي سينوفارم سي إن بي جي وجي 42 يجمع بين الخبرات الصيدلانية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتقديم الأدوية الوقائية ودعم قطاع الرعاية الصحية بما يضمن سلامة الإنسان والحيوان على حد سواء.

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لمحة حول شركة حياة بايوتك

تأسست شركة حياة بايوتك عام 2021 كمشروع مشترك بين شركة الأدوية القائمة على الأبحاث سينوفارم سي إن بي جي، وشركة جروب 42 الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في أبوظبي.

وترتقي الشركتان باستمرار بمستوى العلوم والتكنولوجيا من خلال تطوير حلول تقنية شاملة وقابلة للتطوير في مجال الرعاية الصحية. ونشأت حياة بايوتك من خلال دمج 100 سنة من الخبرة الطبية لشركة سي إن بي جي مع المعرفة التكنولوجية لجروب 42، لتشكل كياناً للتكنولوجيا الحيوية في دولة الإمارات، وتسعى الشركة لاستخدام قوة ومعرفة دولتين عظيمتين في السعي المتواصل لتحقيق المزيد من التقدم في العلوم.

وتهدف الشركة لتقديم قدرات التكنولوجيا الحيوية المبتكرة إلى العالم، وتجاوز حواجز العلوم باستمرار في السعي لرفع معايير الحياة.

للمزيد من الاستفسارات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: HayatBiotech.com@