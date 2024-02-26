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دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بن غاطي للتطوير، الشركة الرائدة في مجال العقارات في دبي وإحدى شركات التطوير العقاري الأكثر حيوية وشعبية في الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق أول صكوك لها بالدولار الأمريكي وبقيمة 300 مليون دولار أمريكي، ليتم استحقاقها خلال ثلاث سنوات، في خطوةٍ تفتتح فصلاً جديداً في مسيرة بن غاطي الاقتصادية المزدهرة. وسجلت الصكوك أسعاراً منافسة بلغت 9.625%، مع فرقٍ بالأسعار لم يتجاوز 30 نقطة أساس، مما يؤكد قوة الطلب وارتفاع ثقة المستثمرين بالشركة.
حظيت هذه الصفقة بطلب واسع النطاق من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث وصل دفتر الطلبات ذروته حينما تجاوز الاكتتاب معدل الطرح بنحو 2.1 مرة.
كما بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المسجلة في الدفتر أكثر من 600 مليون دولار أمريكي، ووصلت ذروتها عند 621 مليون دولار أمريكي، مما يؤكد الطلب القوي على طرح صكوك بن غاطي. واستعداداً لعملية الإصدار، عقدت الشركة سابقاً اجتماعات مع المستثمرين في جولات ترويجية دولية في آسيا والمملكة المتحدة.
جذبت صكوك الشركة قاعدة متنوعة من المستثمرين، حيث شكّل المُكتتبون من المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا نسبةً كبيرة من الطلبات المسجلة، في صفقةٍ تمثل أول طرحٍ لصكوكٍ قياسية بالدولار الأمريكي ضمن قطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024.
ووقع اختيار بن غاطي على مجموعة من البنوك المحلية تشمل كلّاً من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك إتش إس بي سي، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني لتولّي مسؤوليات إدارة العملاء المحتملين وعملية الاكتتاب خلال الصفقة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي القابضة: "يسعدنا أن نشهد النجاح الباهر الذي حققته أولى صكوكنا حال طرحها، والذي يعكس ثقة المستثمرين في مجموعة بن غاطي. وتكشف هذه الأصداء الإيجابية والنتائج المحققة عن قوة نموذج أعمالنا وجاذبية عروضنا الاستثمارية التي تلبي تطلعات المستثمرين."
يؤكد الإقبال الكبير على الصفقة النجاح المتألق الذي حققته أولى صكوك مجموعة بن غاطي المتميزة، كما يعكس السمعة المرموقة التي تتمتع بها الشركة في هذا القطاع.
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نبذة عن شركة بن غاطي
وشركة "بن غاطي" للتطوير هي شركة تطوير عقاري حائزة على عدة جوائز في دبي ويرأسها الرئيس التنفيذي ورئيس الهندسة المعمارية محمد بن غاطي. تقدم الشركة الديناميكية خصائص مميزة مع تصاميم معمارية راقية، ومواد عالمية المستوى، ووسائل الراحة التي لا تضاهى في أسلوب الحياة تسعى العلامة التجارية التي تم تمكينها من خلال الخبرة التجارية إلى إعادة تعريف المعايير في هذه الصناعة من خلال تقديم مشاريع ذات جودة عالية بأسعار معقولة في الوقت المناسب.
وسمح نهج بن غاطي للتطوير بتسليم مشاريع بنجاح لبعض أكبر البنوك، مجموعات الفنادق، وصناديق العقارات في العالم، في حين تقدم أيضا حلول شاملة للمستخدمين النهائيين. ضمن إطار زمني قصير، وقد أثبتت الشركة نفسها كبديل عملي لبعض من أكبر الشركات العاملة في السوق في دبي سمعتها مع محفظة واسعة من المشاريع المنجزة.
وتعمل الشركة حالياً في عدة مناطق في جميع أنحاء دبي بما في ذلك الخليج التجاري، وواحة دبي للسيليكون، والجداف، وقرية جميرا الدائرية، وليوان ومجمع دبي لاند ريزيدنس. وتمتلك الشركة خططاً جريئة للتوسع في السنوات المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على نمو محفظتها العقارية في دبي.
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