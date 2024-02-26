​​دبي​​، ​​الإمارات​ ​العربية​ ​المتحدة​: ​أعلنت​ ​بن​ ​غاطي​ ​للتطوير​​، ​​الشركة​ ​الرائدة​ ​في​ ​مجال​ ​العقارات​ ​في​ ​دبي​ ​وإحدى​ ​شركات​ ​التطوير​ ​العقاري​ ​الأكثر​ ​حيوية​ ​وشعبية​ ​في​ ​الإمارات​ ​العربية​ ​المتحدة​​، ​​عن​ ​إطلاق​ ​أول​ ​صكوك​ ​لها​ ​بالدولار​ ​الأمريكي​ ​وبقيمة​ 300 ​مليون​ ​دولار​ ​أمريكي​​، ​​ليتم​ ​استحقاقها​ ​خلال​ ​ثلاث​ ​سنوات​​، ​​في​ ​خطوة​​ٍ ​​تفتتح​ ​فصلا​​ً ​​جديدا​​ً ​​في​ ​مسيرة​ ​بن​ ​غاطي​ ​الاقتصادية​ ​المزدهرة​. ​وسجلت​ ​الصكوك​ ​أسعارا​​ً ​​منافسة​ ​بلغت​​ 9.625%، ​​مع​ ​فرق​​ٍ ​​بالأسعار​ ​لم​ ​يتجاوز​ 30 ​نقطة​ ​أساس​​، ​​مما​ ​يؤكد​ ​قوة​ ​الطلب​ ​وارتفاع​ ​ثقة​ ​المستثمرين​ ​بالشركة​.

​حظيت​ ​هذه​ ​الصفقة​ ​بطلب​ ​واسع​ ​النطاق​ ​من​ ​المستثمرين​ ​الإقليميين​ ​والدوليين​​، ​​حيث​ ​وصل​ ​دفتر​ ​الطلبات​ ​ذروته​ ​حينما​ ​تجاوز​ ​الاكتتاب​ ​معدل​ ​الطرح​ ​بنحو​ 2.1 ​مرة​.

​​كما​ ​بلغت​ ​قيمة​ ​طلبات​ ​الاكتتاب​ ​المسجلة​ ​في​ ​الدفتر​ ​أكثر​ ​من​ 600 ​مليون​ ​دولار​ ​أمريكي​​، ​​ووصلت​ ​ذروتها​ ​عند​ 621 ​مليون​ ​دولار​ ​أمريكي​​، ​​مما​ ​يؤكد​ ​الطلب​ ​القوي​ ​على​ ​طرح​ ​صكوك​ ​بن​ ​غاطي​. ​واستعدادا​​ً ​​لعملية​ ​الإصدار​​، ​​عقدت​ ​الشركة​ ​سابقا​​ً ​​اجتماعات​ ​مع​ ​المستثمرين​ ​في​ ​جولات​ ​ترويجية​ ​دولية​ ​في​ ​آسيا​ ​والمملكة​ ​المتحدة​.

​​جذبت​ ​صكوك​ ​الشركة​ ​قاعدة​ ​متنوعة​ ​من​ ​المستثمرين​​، ​​حيث​ ​شك​​ّ​​ل​ ​الم​​ُ​​كتتبون​ ​من​ ​المملكة​ ​المتحدة​ ​وأوروبا​ ​وآسيا​ ​نسبة​​ً ​​كبيرة​ ​من​ ​الطلبات​ ​المسجلة​​، ​​في​ ​صفقة​​ٍ ​​تمثل​ ​أول​ ​طرح​​ٍ ​​لصكوك​​ٍ ​​قياسية​ ​بالدولار​ ​الأمريكي​ ​ضمن​ ​قطاع​ ​العقارات​ ​في​ ​منطقة​ ​الشرق​ ​الأوسط​ ​وشمال​ ​أفريقيا​ ​لعام​ 2024.

​ووقع​ ​اختيار​ ​بن​ ​غاطي​ ​على​ ​مجموعة​ ​من​ ​البنوك​ ​المحلية​ ​تشمل​ ​كل​​ّ​​ا​​ً ​​من​ ​بنك​ ​الإمارات​ ​دبي​ ​الوطني​​، ​​وبنك​ ​دبي​ ​الإسلامي​​، ​​ومصرف​ ​أبوظبي​ ​الإسلامي​​، ​​وبنك​ ​إتش​ ​إس​ ​بي​ ​سي​​، ​​ومصرف​ ​الشارقة​ ​الإسلامي​​، ​​وبنك​ ​المشرق​​، ​​وبنك​ ​رأس​ ​الخيمة​ ​الوطني​ ​لتول​​ّ​​ي​ ​مسؤوليات​ ​إدارة​ ​العملاء​ ​المحتملين​ ​وعملية​ ​الاكتتاب​ ​خلال​ ​الصفقة​.

​​وتعليقا​​ً ​​على​ ​هذا​ ​الموضوع​​، ​​قال​ ​محمد​ ​بن​ ​غاطي​​، ​​الرئيس​ ​التنفيذي​ ​لشركة​ ​بن​ ​غاطي​ ​القابضة​: "​يسعدنا​ ​أن​ ​نشهد​ ​النجاح​ ​الباهر​ ​الذي​ ​حققته​ ​أولى​ ​صكوكنا​ ​حال​ ​طرحها​​، ​​والذي​ ​يعكس​ ​ثقة​ ​المستثمرين​ ​في​ ​مجموعة​ ​بن​ ​غاطي​. ​وتكشف​ ​هذه​ ​الأصداء​ ​الإيجابية​ ​والنتائج​ ​المحققة​ ​عن​ ​قوة​ ​نموذج​ ​أعمالنا​ ​وجاذبية​ ​عروضنا​ ​الاستثمارية​ ​التي​ ​تلبي​ ​تطلعات​ ​المستثمرين​."

​يؤكد​ ​الإقبال​ ​الكبير​ ​على​ ​الصفقة​ ​النجاح​ ​المتألق​ ​الذي​ ​حققته​ ​أولى​ ​صكوك​ ​مجموعة​ ​بن​ ​غاطي​ ​المتميزة​​، ​​كما​ ​يعكس​ ​السمعة​ ​المرموقة​ ​التي​ ​تتمتع​ ​بها​ ​الشركة​ ​في​ ​هذا​ ​القطاع​.

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​​نبذة​ ​عن​ ​شركة​ ​بن​ ​غاطي​

​​وشركة​ "​بن​ ​غاطي​" ​للتطوير​ ​هي​ ​شركة​ ​تطوير​ ​عقاري حائزة​ ​على​ ​عدة​ ​جوائز​ ​في​ ​دبي​ ​ويرأسها​ ​الرئيس​ ​التنفيذي ورئيس​ ​الهندسة​ ​المعمارية​ ​محمد​ ​بن​ ​غاطي​. ​تقدم​ ​الشركة الديناميكية​ ​خصائص​ ​مميزة​ ​مع​ ​تصاميم​ ​معمارية​ ​راقية​​، ​​ومواد​ ​عالمية​ ​المستوى​​، ​​ووسائل​ ​الراحة​ ​التي​ ​لا​ ​تضاهى​ ​في​ ​أسلوب​ ​​الحياة تسعى​​ ​العلامة​ ​التجارية​ ​التي​ ​تم تمكينها​ ​من​ ​خلال​ ​الخبرة​ ​التجارية​ ​إلى​ ​إعادة​ ​تعريف​ ​المعايير​ ​في​ ​هذه​ ​الصناعة​ ​من​ ​خلال​ ​تقديم​ ​مشاريع​ ​ذات​ ​جودة​ ​عالية​ ​بأسعار​ ​معقولة​ ​في​ ​الوقت​ ​المناسب​.

​​وسمح​ ​نهج​ ​بن​ ​غاطي​ ​للتطوير​ ​بتسليم​ ​مشاريع​ ​بنجاح لبعض​ ​أكبر​ ​البنوك​​، ​​مجموعات​ ​الفنادق​​، ​​وصناديق​ ​العقارات​ ​في​ ​العالم​​، ​​في​ ​حين​ ​تقدم​ ​أيضا​ ​حلول​ ​شاملة للمستخدمين​ ​النهائيين​. ​ضمن​ ​إطار​ ​زمني​ ​قصير​​، ​​وقد أثبتت​ ​الشركة​ ​نفسها​ ​كبديل​ ​عملي​ ​لبعض​ ​من​ ​أكبر الشركات​ ​العاملة​ ​في​ ​السوق​ ​في​ ​دبي​ ​سمعتها​ ​مع​ ​محفظة​ ​واسعة​ ​من​ ​المشاريع​ ​المنجزة​.

​​وتعمل​ ​الشركة​ ​حاليا​​ً ​​في​ ​عدة​ ​مناطق​ ​في​ ​جميع​ ​أنحاء​ ​دبي​ ​بما​ ​في​ ​ذلك​ ​الخليج التجاري​​، ​​وواحة​ ​دبي​ ​للسيليكون​​، ​​والجداف​​، ​​وقرية​ ​جميرا​ ​الدائرية​​، ​​​وليوان ومجمع​​ ​دبي​ ​لاند ريزيدنس​. ​وتمتلك​ ​الشركة​ ​خططا​​ً ​​جريئة​ ​للتوسع​ ​في​ ​السنوات​ ​المقبلة​​، ​​مع​ ​التركيز​ ​بشكل​ ​خاص​ ​على​ ​نمو​ ​محفظتها​ ​العقارية​ ​في​ ​دبي​.

​​للاستفسارات​ ​الإعلامية​​، ​​يرجى​ ​التواصل​ ​مع​:

​​كريم​ ​جدع​ | ​دوشان​ ​سولومون​ | ​الن​ ​سلفاني​

​​أتيلين​

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