دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة تيكوم (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز TECOM)، ("الشركة" أو "المجموعة")، والتي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، اليوم عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 200 مليون درهم إماراتي (4.0 فلوس للسهم الواحد)، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.

وتأتي توزيعات الأرباح المرحلية المقترحة بقيمة 200 مليون درهم إماراتي تماشياً مع سياسة الشركة الخاصة بتوزيعات الأرباح المُعلنة في وقت سابق من العام الجاري، والتي نصّت على توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 800 مليون درهم إماراتي على مدار السنوات الثلاث المقبلة وحتى أكتوبر 2025، بدءاً بالدفعة الأولى بقيمة 200 مليون درهم إماراتي في أكتوبر 2022.

وقد سجلت شركة تيكوم أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من العام الجاري، محققةً صافي أرباح بلغ 428 مليون درهم إماراتي بزيادة بلغت 43.4% على أساس سنوي، وذلك بفضل النمو القوي للإيرادات وتحسن مستويات الكفاءة التشغيلية والالتزام باتخاذ كافة التدابير المالية المدروسة. وقد نجحت الشركة، خلال الستة أشهر الأولى انتهاءً بـ 30 يونيو 2022، في الحفاظ على مركزها المالي المتين، مدعومةً بميزانية عمومية قوية ومستويات متحفظة للمديونية بجانب الزيادة في التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية و التدفقات النقدية الحرّة المتكررة.

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نبذة عن مجموعة تيكوم

تمتلك مجموعة تيكوم محفظة متكاملة من الأصول العقارية الموزعة على 10 مجمعات أعمال ذات مواقع إستراتيجية في دبي، وتخدم هذه المجمعات ستة قطاعات. ونشير إلى كل قطاع نقدم فيه خدماتنا بلفظ "قطاع"، ويتألف القطاع من مجمع أعمال واحد أو أكثر يركز على نفس المجال الذي يخدمه. وفيما يلي القطاعات الست التي نعمل فيها:

- قطاع التكنولوجيا: مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد.

- قطاع الإعلام: مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج.

- قطاع التعليم: مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة.

- قطاع العلوم: مجمع دبي للعلوم.

- قطاع التصميم: حي دبي للتصميم.

- قطاع الصناعة: مدينة دبي الصناعية.

وتوفر الشركة حلولاً عقارية عبر ثلاثة قطاعات هي: التأجير التجاري، وتأجير الأراضي، والتأجير الصناعي.

● التأجير التجاري: توفر مجموعة تيكوم مجموعة متنوعة من العقارات المبنية بغرض الإيجار، والمبنية حسب طلب الشركات، والمساحات المكتبية، والمساحات المخصصة لنشاطات التجزئة بما فيها مراكز الأعمال المبنية لأغراض محددة، والمقرات الرئيسية المصممة خصيصاً بحسب طلب العملاء، وكذلك المرافق القطاعية المخصصة (مثل المسارح الضخمة واستوديوهات الأفلام والمرافق الجامعية والمختبرات وغيرها). وتتراوح فترات عقود إيجار العقارات المبنية بغرض الإيجار عادةً من 1 إلى 5 سنوات، بينما يتم تأجير العقارات المبنية حسب طلب الشركات لمدة 10 سنوات وأكثر.

● تأجير الأراضي: تشمل الأراضي المتاحة داخل مجمعات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم المزودة بالبنية التحتية اللازمة والتي سيتم تزويدها بذلك أيضاً (مثل الطرق وخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي) بما يتيح للشركة تأجير الأراضي أو استخدامها في استثماراتها المستقبلية، وتتراوح فترات عقود تأجير الأراضي عادةً من 30 إلى 50 عاماً.

● التأجير الصناعي: تضم محفظة مجموعة تيكوم في هذا القطاع مجموعة متنوعة من المستودعات، والمعارض التجارية، ومساكن العمال التي تستخدمها الشركات الكبيرة والشركات الأخرى بغرض توفير مسكن لعمالها، وتتراوح فترات عقود التأجير الصناعي عادةً من 1 إلى 5 سنوات.

تقدم مجموعة تيكوم كذلك مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية والمؤسسية ذات القيمة المضافة (مثل التأشيرات والهجرة والترخيص وما إلى ذلك) - بما في ذلك الخدمات التي تدعم أعمال المواهب المستقلة والشركات الناشئة وريادة الأعمال عبر المنصات المتخصصة axs، وin5، وgofreelance، وmarketplace.ae، ودي/كوارتز

(D/Quarters) على التوالي، بالإضافة إلى توفير خدمات أصول الإعلانات وإدارة العقارات ومرافق الفعاليات الخاصة بكل قطاع، ونشير إلى هذه الخدمات مجتمعةً باسم الخدمات والأعمال الأخرى.