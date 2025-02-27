دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن إطلاق 20 مبادرة مجتمعية ضمن حملتها الرمضانية 2025، تهدف من خلالها دعم أكثر من 600 ألف شخص في جميع أنحاء دولة الإمارات، مما يبرز التزامها بدعم المجتمع وترسيخ قيم العطاء خلال الشهر الفضيل.

وضمن إطار مساعيها للتأثير بشكل إيجابي على حياة 5 ملايين شخص بحلول عام 2030، تشمل حملة اينوك الرمضانية 2025 تنظيم خيمة إفطار يومية لتقديم 13,333 وجبة إفطار في منطقة الجداف، إضافةً إلى توزيع 3,500 صندوق بقالة بالتعاون مع "زووم" لمساعدة الأسر المحتاجة.

كما تطوّع 600 موظف من اينوك لتعبئة مواد البقالة قبل حلول شهر رمضان، فيما ستتواجد شاحنة لجمع التبرعات بالملابس في المقر الرئيسي لاينوك، كجزء من حملة "ملابس"، والتي تتم من خلالها جمع الملابس المستعملة والتبرع بثمنها بعد بيعها للأشخاص المحتاجين.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يجسّد شهر رمضان المبارك روح العطاء، وتواصل اينوك تعزيز هذه الروح عبر الشراكات الهادفة والمبادرات الخيرية المؤثرة. ونحن فخورون بدورنا في ضمان امتداد التأثير الإيجابي لشهر رمضان إلى ما هو أبعد من الشهر الفضيل."

ومن خلال شراكتها مع جمعية الإحسان الخيرية؛ توفر حملة رمضان الخيرية التي تنظمها اينوك كسوة عيد الفطر، بالإضافة إلى حملة "رمضان أمان" السنوية التي توزع 500 ألف صندوق إفطار لتعزيز السلامة على الطرق قبل موعد الإفطار. كما تدعم اينوك المزارعين المحليين خلال الشهر الكريم من خلال توريد وتوزيع 1000 صندوق تمر على العائلات الإماراتية بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، مما يعزز الروابط بين أفراد المجتمع. وبالشراكة مع "بيت الخير"، ستمكن اينوك عملاء التجزئة من التبرع بوجبات إفطار صائم (بقيمة 15 درهماً)، وزكاة الفطر (بقيمة 25 درهماً)، وكسوة العيد (بقيمة 100 درهم).

إضافةً إلى ذلك، تنظّم اينوك عدداً من الندوات الصحية عبر الإنترنت خلال شهر رمضان، مع تنظيم مسابقة عائلية لتحفيظ القرآن الكريم. كما تتعاون اينوك حالياً مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة لتنظيم جلسات توعوية قبل رمضان.

تتضمن المبادرات الرمضانية التي تنظمها اينوك هذا العام مأدبة إفطار سنوية لخمسين من كبار المواطنين بالتعاون مع مجلس اينوك للشباب، بالإضافة إلى ورشة عمل تطوّعية من الموظفين لصنع مسبحات الصلاة للتبرّع بها. كما تشمل مبادرات المجموعة توزيع قرابة 2,000 وجبة إفطار في سكن العمال في جبل علي والفجيرة ومواقع أخرى للمجموعة، إضافةً إلى 40,000 صندوق إفطار في مواقع البيع بالتجزئة بالتعاون مع "زووم" و"الكوزي".

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من اثني عشر ألفاً وخمسمائة موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات