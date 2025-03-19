دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وسجلت عوائدها نموًا على أساس معلّن بنسبة 9.7% إلى 20 مليار دولار أمريكي، فيما ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.7% لتصل إلى 5.5 مليار دولار أمريكي. وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 27.2%.

أبرز النتائج

ارتفاع العوائد بنسبة 9.7% إلى 20 مليار دولار أمريكي.

يُعزى نمو العوائد بنسبة 9.7% بشكل رئيسي إلى الأداء المحسّن للموانئ والمحطات، إضافةً إلى المساهمات الناتجة عن الاستحواذات الجديدة والامتيازات.

ارتفعت عوائد الموانئ والمحطات لكل حاوية نمطية قياس 20 قدماً بنسبة 13.9% على أساس المقارنة المثلية، مدفوعةً بنمو قوي في كلٍ من منطقة الشرق الأوسط والأمريكتين.

ارتفاع الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.7% لتصل إلى 5.5 مليار دولار أمريكي

ارتفعت قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.7%، وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للسنة 27.2%، وكذلك هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية.

بلغت أرباح السنة 1.5 مليار دولار أمريكي انخفض الربح للسنة بنسبة 2.0%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التمويل.

تجاوزت الطاقة الاستيعابية لـ "دي بي ورلد" 100 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، مع استمرار الاستثمار في الأسواق الرئيسية ذات النمو المرتفع.

تجاوزت الطاقة الاستيعابية لـ "دي بي ورلد" 100 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، نتيجة للاستثمار الانتقائي في البنية التحتية ضمن الأسواق الرئيسية ذات النمو المرتفع.

تم استثمار مصاريف رأسمالية بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي (مقارنةً بـ 2.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023) عبر المحفظة الحالية.

تبلغ ميزانية المصاريف الرأسمالية لعام 2025 نحو 2.5 مليار دولار أمريكي، سيتم استثمارها بشكل رئيسي في ميناء جبل علي (دولة الإمارات)، و"الأحواض الجافة العالمية"، والمنطقة الحرة بجبل علي (دولة الإمارات)، ومحطة حاويات "تونا تيكرا" (الهند)، وميناء "لندن جيتواي" (المملكة المتحدة)، وميناء "ندايان" (السنغال)، وميناء جدة (المملكة العربية السعودية).

ركّزت "دي بي ورلد" على زيادة الإيرادات وبناء علاقات قوية طويلة الأمد مع أصحاب البضائع

تقدم محفظة الخدمات اللوجستية المحسّنة إمكانات ذات قيمة مضافة في الأسواق والقطاعات سريعة النمو.

تهدف "دي بي ورلد" إلى تقديم حلول سلسلة التوريد لأصحاب البضائع عبر الاستفادة من بنيتها التحتية الأفضل عالمياً.

تتمتع المجموعة بقدرة ومكانة جيدة للاستفادة من الطلب المتزايد على الحلول المخصصة في مجال الخدمات اللوجستية.

سيولة نقدية قوية وانخفاض صافي نسبة المديونية

زادت السيولة النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية بنسبة 18.9% لتصل إلى 5.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024 (مقارنةً بـ 4.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023).

انخفضت نسبة المديونية (صافي الدين إلى الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) [5] على أساس ما قبل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 لتصل إلى 3.4 ضعفاً (مقارنةً بـ 3.7 ضعفاً في السنة المالية 2023). أما على أساس ما بعد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16، فبلغت نسبة المديونية الصافية 4.1 ضعفاً (مقارنةً بـ 4.0 ضعفاً في السنة المالية 2023).

على أساس ما قبل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 لتصل إلى 3.4 ضعفاً (مقارنةً بـ 3.7 ضعفاً في السنة المالية 2023). أما على أساس ما بعد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16، فبلغت نسبة المديونية الصافية 4.1 ضعفاً (مقارنةً بـ 4.0 ضعفاً في السنة المالية 2023). الالتزام بالتحول نحو الاستدامة طويلة الأمد

أصدرت "دي بي ورلد" سندات زرقاء بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، كأول إصدار من نوعه لشركة من منطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بالتزامن مع إطلاق استراتيجيتها للمحيطات.

أصبحت "دي بي ورلد" أول شركة للخدمات اللوجستية في المنطقة تُعتمد أهدافها من قبل مبادرة الأهداف العلمية ( SBTi )، ما يمثل خطوة مهمة نحو إزالة الكربون من سلاسل الإمداد لمتعامليها.

)، ما يمثل خطوة مهمة نحو إزالة الكربون من سلاسل الإمداد لمتعامليها. بالمقارنة مع سنة الأساس 2022، تجاوزت "دي بي ورلد" هدفها المحدد لخفض انبعاثات الكربون في النطاقين 1 و2 بنسبة 10.5%، فيما يأتي نحو 65% من الكهرباء التي يتم توفيرها عالمياً اليوم من مصادر الطاقة المتجددة.

أداء قوي في عام 2024، ووضعية مثالية نحو تحقيق نمو مستدام رغم حالة عدم اليقين

حققت "دي بي ورلد" أداءً مالياً قوياً في عام 2024، رغم التحديات المستمرة الناجمة عن حالة عدم اليقين المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية والتغيّرات المتسارعة في بيئة التجارة العالمية.

رغم حالة عدم اليقين العالمية، تتمتع "دي بي ورلد" بوضعية قوية تمكنها من تحقيق نمو طويل الأمد، مستفيدةً من حلول سلسلة الإمداد المتكاملة واستثماراتها الاستراتيجية لتحقيق قيمة مستدامة.

وعلَّق سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" قائلاً:"نفخر بتحقيق عوائد قياسية بلغت 20 مليار دولار أمريكي، وسجلنا أرباحًا قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي لعام 2024، وهو إنجاز استثنائي يعكس قوتنا ومرونتنا في مواجهة التحديات ضمن المشهد الجيوسياسي المعقد. وتؤكد هذه النتائج مدى فعالية استراتيجيتنا التي تركّز على الشحنات عالية الربحية، وتقديم حلول متكاملة وشاملة لسلسلة الإمداد، إلى جانب تبني نهج صارم في إدارة التكاليف، ما عزّز مكانتنا التنافسية وأدى إلى تحقيق هذا الأداء المتميّز.

تُرسّخ هذه الاستراتيجية الوضعية الريادية لـ "دي بي ورلد" التي مكنتها من تحقيق نمو مستدام طويل الأمد وتقديم قيمة مضافة وملموسة. ومن خلال تعزيز الكفاءة، وتوسيع نطاق قدراتنا، وتعميق شراكاتنا، نضع الأُسس لأعمالٍ مرنة ومتكاملة، قادرة على اغتنام الفرص الناشئة بفعالية في ظل التطورات المتسارعة للتجارة العالمية.

نواصل تعزيز منصتنا اللوجستية، مستقطبين مزيداً من أصحاب البضائع من خلال حلول متكاملة وشاملة، مصممة خصيصاً لرفع الكفاءة وتحسين تدفق التجارة. ويعكس الطلب المتزايد على عروضنا المتكاملة القيمة المضافة التي نوفرها لمتعاملينا، الذين يبحثون عن حلول متطورة وفعّالة لسلاسل الإمداد، تضمن لهم أداءً مُحسّناً ومرونة تشغيلية عالية.

تعزز استراتيجيتنا القائمة على توافق الأصول، جنباً إلى جنب مع بنيتنا التحتية الحيوية في الأسواق الرئيسية، قدرتنا على التوسّع بكفاءة مع توفير إمكانات متخصصة وفقاً للمتطلبات. وتسهم استثماراتنا الاستراتيجية في القطاعات عالية النمو والممرات التجارية الناشئة في تعزيز خبراتنا، ما يمكننا من تقديم حلول ذات قيمة مضافة ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة. ومن خلال تعزيز الترابط وتبسيط سلاسل الإمداد، نرسّخ مكانة مجموعة "دي بي ورلد" كمحور رائد لتمكين التجارة العالمية، بما يمكّن أصحاب البضائع من تجاوز التعقيدات، والوصول إلى الأسواق بوتيرة أسرع، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لضمان استدامة النمو والتنافسية.

لقد حققنا أداءً قوياً في عام 2024، ما عزّز مركزنا المالي من خلال خفض صافي نسبة المديونية وتعزيز متانة ميزانيتنا العمومية. ورغم الانطلاقة الإيجابية لهذا العام، فما تزال التجارة العالمية تواجه حالة من التقلب بسبب التحديات الجيوسياسية المستمرة. ومع ذلك، فنحن واثقون في قوة محفظتنا، والتي نتوقع أن تحافظ على زخمها القوي وتحقق أداءً متميزاً.

وفي إطار استراتيجيتنا طويلة الأمد، فنحن نواصل تعزيز محفظتنا الاستثمارية عبر عمليات استحواذ استراتيجية مستهدفة، والتوسّع في أسواق جديدة، وإضافة إمكانات عالية القيمة تتماشى مع الاحتياجات المتغيرة لمتعاملينا. كما نظل متفائلين بآفاق النمو على المدى المتوسط، مستندين إلى أُسس قوية للقطاع، وقدرتنا على تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل.

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#بياناتشركات

بيانات استشرافية

تتضمن هذه الوثيقة بيانات استشرافية محددة تعكس، من بين أمور أخرى، الرؤى الحالية بشأن أسواقنا، وأنشطتنا، وآفاق استثماراتنا. وبطبيعتها، تنطوي هذه البيانات على مخاطر وحالات من عدم اليقين، نظراً لارتباطها بأحداث مستقبلية وظروف قد لا تكون تحت سيطرة مجموعة "دي بي ورلد"، مثل التغيّرات السياسية والاقتصادية وتقلبات الأسواق.



وعليه، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن تلك المشار إليها أو المتوقعة في هذه البيانات الاستشرافية. كما أن أي بيانات استشرافية صادرة عن مجموعة "دي بي ورلد" أو أي جهة تمثلها تعكس وجهة نظرها في الفترة الزمنية التي صدرت خلالها، ولا تقدم أي ضمانات بشأن دقتها أو اكتمالها أو الأسس التي تستند إليها. وباستثناء ما يقتضيه القانون، فلا تتحمل مجموعة "دي بي ورلد" أي التزام بتحديث أو مراجعة هذه البيانات الاستشرافية لتعكس أي تغييرات في توقعاتها، سواء كانت ناتجة عن تطورات في المعلومات، أو تغييرات في الأحداث، أو أي ظروف جديدة تؤثر على صحة هذه البيانات.

بيان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

أداء مرن وقوي في ظل أسواق تتسم بالتحديات والصعوبة

في عام 2024، أضفت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بُعداً جديداً إلى المشهد العالمي، حيث شكّلت أزمة البحر الأحمر تحدياً جوهرياً لسلاسل الإمداد العالمية. وعلى الرغم من تداعيات هذه الأزمة على طرق التجارة وعمليات الخدمات اللوجستية على مستوى العالم، فقد أثبتت مجموعة "دي بي ورلد" قدرتها الاستثنائية على التكيّف، معززةً مرونتها التشغيلية وكفاءتها في مواجهة التعقيدات المستجدة. فلقد واصلنا أداءنا القوي على مدار العام، محققين نتائج مالية متميزة، مما يعكس قوة وتنوع محفظتنا العالمية، المدعومة بإدارة مخاطر محكمة وتميّز تشغيلي عبر جميع المناطق. إن قدرتنا على التكيّف والابتكار، إلى جانب التزامنا بدفع عجلة النمو المستدام في بيئة متغيّرة باستمرار، يؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق قيمة طويلة الأمد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية.

أداء قوي في الموانئ ومحطات الحاويات

سجّل إجمالي حجم مناولة الحاويات لمجموعة "دي بي ورلد" نمواً بنسبة 7.0%[6] في عام 2024، متجاوزاً معدل نمو القطاع البالغ 6.4%، ما يعكس تفوقنا المستمر على السوق بفضل تركيزنا على الأسواق الأسرع نمواً، ويُعزّز مكانتنا كجهة رائدة في التجارة العالمية. ورغم التحديات التي واجهتها بعض محطات الحاويات نتيجة أزمة البحر الأحمر، فقد أسهمت محفظتنا المتنوعة واستثماراتنا الاستراتيجية في تحقيق نمو قوي. وقد شكّلت الأمريكيتان وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المحركات الرئيسية لهذا النمو، في حين واصل ميناء جبل علي (دولة الإمارات) تحقيق أداء قوي، ليؤكد دوره المحوري ضمن شبكتنا العالمية.

لقد نجحنا خلال عام 2024 في توسيع بصمتنا العالمية من خلال تأمين امتيازات لمدة 30 عاماً في ميناء دار السلام (تنزانيا) وميناء "بيلاوان" (إندونيسيا) لتعزيز وجودنا في الأسواق سريعة النمو. وفي تركيا، قمنا بتعزيز قدراتنا التشغيلية من خلال دمج "دي بي ورلد - ياريمجا" مع ميناء "إيفياب" المجاور، مما أدى إلى إنشاء كيان موحد يقدم مجموعة موسّعة من حلول الخدمات اللوجستية لمتعاملينا.

وبفضل هذه الإضافات الجديدة والتوسّعات المستمرة عبر محفظتنا، تجاوزت طاقتنا الاستيعابية الآن 100 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، وهو إنجاز بارز يعكس التزامنا بالاستثمار في بنية تحتية عالمية المستوى وتعزيز كفاءة التجارة العالمية.

توسيع القدرات اللوجستية عبر قطاعات جديدة وعلى نطاق عالمي

عزّزت وحدة الخدمات اللوجستية لدينا قدراتها بشكل ملحوظ، حيث تقدم لأصحاب البضائع مجموعة متكاملة من الحلول المصممة لتلبية مختلف احتياجاتهم. وقد مكّنتنا استثماراتنا الاستراتيجية من توسيع شبكة الشحن لدينا لتشمل أكثر من 200 موقع حول العالم، ما يضمن تغطية شاملة لمعظم المسارات التجارية العالمية الرئيسية. ويُعزّز ذلك من قدرتنا على تقديم خدمات لوجستية سلسة ومتكاملة، تُمكّننا من تلبية متطلبات قاعدة أوسع من المتعاملين بكفاءة وموثوقية عالية.

كما قمنا بتوسيع نطاق أعمالنا ليشمل قطاعات جديدة، مثل الكيماويات والتجزئة، مما رفع إجمالي القطاعات التي نركز عليها إلى ثمانية، تغطي ما يقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويُعزّز هذا التوسّع قدرتنا على تقديم خدمات لوجستية متخصصة وعالية القيمة، تلبي الاحتياجات المتزايدة والمتطورة لأصحاب البضائع عبر مختلف القطاعات.

وتظل أعمالنا الخاصة بالوصول إلى السوق ركيزة أساسية تُمكّن أصحاب البضائع من دخول الأسواق الاستهلاكية المزدهرة، لا سيّما في المناطق التي كانت سابقاً بعيدة المنال أو يصعب دخولها.

ومع تزايد تعقيد التجارة العالمية، تواصل مجموعة "دي بي ورلد" ترسيخ ريادتها في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتحسين الترابط عبر الممرات التجارية الناشئة. ومن خلال التزامنا الراسخ ببناء القدرات، وتوسيع نطاق الخبرات القطاعية، وتطوير حلول مبتكرة ومُصممة خصيصاً لسلاسل الإمداد، فنحن نرسّخ مكانتنا كمحرك رئيسي للنمو المستدام، ونواصل خلق قيمة طويلة الأمد لشركائنا في مختلف أنحاء العالم.

الخدمات البحرية: تعزيز الاتصال والعلاقات الاستراتيجية مع المتعاملين

من خلال عملياتنا عبر "يونيفيدر"، نواصل توفير حلول نقل فعّالة ومسؤولة بيئياً، بما يضمن اتصالاً سلساً بين الخطوط الملاحية العالمية وأصحاب البضائع.

ورغم تأثير الاضطرابات في البحر الأحمر والازدحام الناتج عنها بشكل محدود على عملياتنا في أوروبا، فقد عوّض ارتفاع أسعار الشحن هذا التأثير بل فاقه، مما يُبرز مرونة خدماتنا البحرية وقدرتها على التكيّف.

وقد وسّعنا في السنوات الأخيرة نطاق عملياتنا استراتيجياً ليشمل مناطق جديدة، مثل آسيا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، مما عزّز قدرتنا على خدمة أصحاب البضائع بفعالية أكبر. وتعمل خدمات الشحن للمسافات القصيرة والمتوسطة هذه ذات القيمة المضافة على توطيد علاقاتنا الاستراتيجية مع المتعاملين، وخلق أوجه تآزر تعود بالنفع على أعمال مجموعة "دي بي ورلد" بشكل عام.

وتحقق أعمالنا في "الأحواض الجافة" أداءً قوياً، مدعومة بعقود جديدة واستمرار الطلب على خدماتها المتخصصة. كما نظل ملتزمين بالاستثمار في مراكزنا البحرية الرئيسية، لضمان تقديم حلول عالمية المستوى تدعم التجارة العالمية.

الريادة في إزالة الكربون والاستدامة

في عام 2024، اتخذنا خطوات جريئة لجعل الاستدامة جزءاً جوهرياً من أعمالنا وتلبية احتياجات متعاملينا، حيث أصدرنا سندات زرقاء بقيمة 100 مليون دولار أمريكي (مخصصة لتمويل المشاريع المستدامة في القطاعات البحرية والمائية)، ليكون هذا الإصدار الأول من نوعه الذي تصدره شركة في منطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، بالتزامن مع إطلاق استراتيجيتنا للمحيطات، التي تمثل خارطة طريق لتعزيز التزامنا بحماية المحيطات ودعم الاقتصاد الأزرق. ونحن ملتزمون بدعم التنوع البيولوجي من خلال ممارسات مستدامة، وحماية النُظم البيئية، مع تعزيز نمو التجارة الدولية.

وفي إطار تعزيز ريادتنا المناخية، أصبحت مجموعة "دي بي ورلد" أول شركة للخدمات اللوجستية في المنطقة تُعتمد أهدافها من قبل مبادرة الأهداف العلمية (SBTi)، مما يمثل خطوة مهمة نحو إزالة الكربون من سلاسل الإمداد لمتعاملينا.

وبالمقارنة مع سنة الأساس 2022، تجاوزت مجموعة "دي بي ورلد" هدفها المحدد لخفض انبعاثات الكربون في النطاقين 1 و2 بنسبة 10.5%، فيما يأتي نحو 65% من الكهرباء التي يتم توفيرها عالمياً اليوم من مصادر الطاقة المتجددة.

وإلى جانب جهودنا الداخلية، نلتزم بدعم المجتمعات من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية، مثل توفير مياه الشرب النظيفة، والتعليم، والفرص الاقتصادية. ونعمل بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، مثل منظمة "ووتر آيد" (WaterAid) وكلية بيرفوت الدولية (Barefoot College International)، على إحداث تأثير ملموس. وقد وسّعنا، بالتعاون مع منظمة "ووتر آيد"، مشاريع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (WASH) في موزمبيق ونيجيريا، لتصل إلى أكثر من 27,000 شخص والموانئ المجتمعية المحلية.

مراجعة نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون المالية

حققت مجموعة "دي بي ورلد" أداءً مالياً قوياً في عام 2024، حيث ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.7% لتصل إلى 5.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس هامش أرباح معدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 27.2%. وتؤكد هذه النتائج الاستقرار والمرونة، على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد الكلي، وهو ما يعكس قوة محفظتنا المتنوعة ونموذج أعمالنا.

نمت العوائد بنسبة 9.7% لتصل إلى 20 مليار دولار أمريكي، مدعومة بعمليات الاستحواذ والأداء الأساسي القوي، لا سيّما في أعمال الموانئ والمحطات لدينا. وبلغت نسبة نمو العوائد على أساس المقارنة المثلية 6.9%، مدفوعة بمساهمات قوية من أستراليا والأمريكتين (+14.9%)، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند (+11.1%).

وتعزّزت قوتنا المالية بفضل تثبيت تصنيفاتنا الائتمانية عند (BBB+‎) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش، وعند (Baa2) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز. كما واصلنا تعزيز ميزانيتنا العمومية، حيث خفضنا نسبة المديونية الصافية إلى الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 3.4 ضعفاً على أساس ما قبل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16، مقارنةً بـ 3.7 ضعفاً في عام 2023.

حقّقت منطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند نمواً قوياً في الإيرادات، مدفوعاً بمزيج من التوسّع القوي في حجم مناولة الحاويات والإضافات ضمن المحفظة. وبينما ساهمت عمليات الاستحواذ في نمو الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المُعلن عنه، ظلّ الأداء على أساس المقارنة المثلية مستقراً.

وبشكل عام، فقد زادت العوائد بنسبة 32.1% على أساس معلن مما أدى إلى تعديل الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 709 مليون دولار أمريكي.

لقد استثمرنا 371 مليون دولار أمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند، مع التركيز بشكل رئيسي على ميناء "بيلاوان" (إندونيسيا)، وأعمال الخدمات اللوجستية في الهند، وبوسان (كوريا الجنوبية).

قدمت منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا أداءً قوياً، مدفوعاً بنتائج متميزة في دولة الإمارات وأفريقيا. ومع ذلك، فقد أدت الاضطرابات في البحر الأحمر إلى أداء أضعف في ميناء جدة (السعودية) و"يونيفيدر" (أوروبا).

ارتفعت العوائد المعلنة بنسبة 5.3% لتصل إلى 13.9 مليار دولار أمريكي، مدعومة بأداء قوي في الأسواق الرئيسية. ونمت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 3.5% لتصل إلى 4.2 مليار دولار أمريكي، مع الحفاظ على هامش صحي يتجاوز 30%.

لقد استثمرنا 1.4 مليار دولار أمريكي في المنطقة، وتركزت الاستثمارات بشكل أساسي في دولة الإمارات، بما في ذلك "الأحواض الجافة العالمية"، وجدة (السعودية)، وميناء "لندن جيتواي" (المملكة المتحدة)، إلى جانب أعمال الخدمات اللوجستية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وميناء دار السلام (تنزانيا).

سجّلت منطقة أستراليا والأمريكتين نمواً قوياً، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أحجام الحاويات في الأمريكتين، بينما حافظت أستراليا على أداء مستقر على مدار العام.

ونمت العوائد المعلنة بنسبة 13.4% لتصل إلى 3.3 مليار دولار أمريكي، فيما ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21.7% لتبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي، مع استمرار هوامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أعلى من 35%.

استثمرنا 359 مليون دولار أمريكي في المصاريف الرأسمالية في أستراليا والأمريكتين، مع التركيز بشكل أساسي على ميناء "كالاو" (بيرو)، وميناء "فريزر ساري دوكس" (كندا)، وميناء "كوسيدو" (جمهورية الدومينيكان)، وميناء "دي بي ورلد سانتوس" (البرازيل).

قدّمت الموانئ والمحطات أداءً متميزاً، مدعوماً بارتفاع أحجام الشحن والتركيز على الشحنات ذات الهوامش الربحية العالية، ما عزّز مستويات الربحية. وسجّل العائد لكل حاوية نمطية قياس 20 قدماً نمواً بنسبة 10.1%، مما أسهم في تحقيق نمو ملحوظ في إجمالي العوائد.

وارتفعت العوائد بنسبة 20.7% لتصل إلى 7.7 مليار دولار أمريكي، مما انعكس إيجابياً على نمو الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

كما استثمرنا 1.2 مليار دولار أمريكي في مواقع استراتيجية شملت ميناء جبل علي (دولة الإمارات)، وميناء "بيلاوان" (إندونيسيا)، وميناء جدة (السعودية)، وميناء "لندن جيتواي" (المملكة المتحدة)، وميناء "كالاو" (بيرو)، وميناء "فريزر ساري دوكس" (كندا).

بلغت عوائد الخدمات اللوجستية والمجمعات والمناطق الاقتصادية مستويات مستقرة، حيث أسهم النمو القوي في خدمات الشحن وعمليات الاستحواذ في تعويض أثر التحديات الجيوسياسية وانخفاض قيمة العملات في أفريقيا.

وانخفضت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي نتيجة زيادة الاستثمارات في رأس المال البشري لدعم النمو، إلى جانب ضعف سوق إدارة الشحن.

وكذلك، فقد استُثمر 652 مليون دولار أمريكي في الخدمات اللوجستية والمجمعات والمناطق الاقتصادية، مع التركيز على التوسعات في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والهند ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا.

حققت الخدمات البحرية نمواً، مدفوعاً بأداء قوي لشركة "الأحواض الجافة العالمية" (دولة الإمارات)، التي واصلت الاستفادة من العقود الجديدة والظروف المواتية في السوق. وسجّلت شركة "يونيفيدر"، التي تدير خدمات الشحن لمسافات قصيرة ومتوسطة والشحن البحري قصير المدى، أداءً متبايناً؛ إذ أسفرت الاضطرابات في البحر الأحمر عن ازدحام وانخفاض أحجام المناولة في أوروبا، بينما ساهم ارتفاع أسعار الشحن في تحقيق دخل يفوق التوقعات في شبه القارة الهندية. وفي المقابل، حافظت شركة "بي اند أو للملاحة والخدمات اللوجستية" على استقرار أدائها.

وبشكل عام، فقد زادت العوائد بنسبة 4.3% على أساس معلن مما أدى إلى تعديل الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 959 مليون دولار أمريكي.

لقد استثمرنا 327 مليون دولار أمريكي في الخدمات البحرية بشكل رئيسي في "بي آند أو فيريز" (المملكة المتحدة) وشركة "الأحواض الجافة العالمية" (دولة الإمارات).

السيولة النقدية والميزانية العمومية للشركة

ارتفع إجمالي الدين المعدّل (باستثناء السحب على المكشوف من البنوك والقروض من المساهمين ذوي الحصص غير المسيطرة) ليصل إلى 27.2 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2024 (مقارنةً بـ 23.7 مليار دولار أمريكي في عام 2023)، نتيجة الزيادة في الالتزامات المرتبطة بعقود الإيجار والتزامات الامتيازات الخدمية، التي ارتفعت من 4.5 مليار دولار أمريكي إلى 7.1 مليار دولار أمريكي. وبلغت الديون المحمّلة بفوائد 19.3 مليار دولار أمريكي، بينما ارتفعت السيولة النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل إلى 4.8 مليار دولار أمريكي، مما أسفر عن صافي دين قدره 22.4 مليار دولار أمريكي (15.3 مليار دولار أمريكي على أساس ما قبل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16). وتحسّن صافي نسبة المديونية في عام 2024 ليصل إلى 3.4 ضعفاً (مقارنةً بـ 3.7 ضعفاً في عام 2023) على أساس ما قبل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16، في حين بلغ صافي نسبة المديونية على أساس ما بعد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 ما يعادل 4.1 ضعفاً (مقارنةً بـ 4.0 ضعفاً في عام 2023). وظل توليد السيولة النقدية من الأنشطة التشغيلية قوياً، حيث بلغ 5.5 مليار دولار أمريكي.

المصاريف الرأسمالية

بلغ إجمالي المصاريف الرأسمالية الموحدة لعام 2024 نحو 2.2 مليار دولار أمريكي (مقارنةً بـ 2.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023)، منها 345 مليون دولار أمريكي للمصاريف الرأسمالية التشغيلية (مقارنةً بـ 279 مليون دولار أمريكي في عام 2023). وتوزّعت المصاريف الرأسمالية بنسبة 53% على الموانئ والمحطات، و26% على الخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية، و15% على الخدمات البحرية، فيما خُصصت النسبة المتبقية لخدمات الرقمنة والخدمات المؤسسية. أما على المستوى الجغرافي، فقد استحوذت دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا على 64% من إجمالي المصاريف، تلتها أستراليا والأمريكتان بنسبة 16%، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند بنسبة 17%، بينما خُصصت النسبة المتبقية للخدمات المؤسسية.

ونتوقع أن تصل المصاريف الرأسمالية لعام 2025 إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، مع استثمارها بشكل رئيسي في ميناء جبل علي (دولة الإمارات)، وشركة "الأحواض الجافة العالمية" والمنطقة الحرة بجبل علي (دولة الإمارات)، ومحطة حاويات "تونا تيكرا" (الهند)، وميناء "لندن جيتواي" (المملكة المتحدة)، وميناء "نديان" (السنغال)، وميناء جدة (المملكة العربية السعودية)، و"دي بي ورلد لوجستيكس" (على مستوى العالم).

صافي تكاليف التمويل قبل البنود التي يفصح عنها بشكل منفصل

بلغ صافي تكاليف التمويل في عام 2024 نحو 1.3 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى ارتفاع صافي تكاليف التمويل بشكل رئيسي إلى زيادة الديون المؤسسية وارتفاع مصروفات الفائدة على الالتزامات المرتبطة بعقود الإيجار والتزامات الامتيازات الخدمية.

الضرائب

بلغت نفقات ضريبة الدخل لمجموعة "دي بي ورلد" قبل البنود التي يُفصح عنها بشكل منفصل في عام 2024 نحو 490 مليون دولار أمريكي (مقارنةً بـ 404 مليون دولار أمريكي في عام 2023). وخضعت عمليات مجموعة "دي بي ورلد" في دولة الإمارات لضريبة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث يُطبق معدل ضريبة بنسبة 0% على بعض الإيرادات المتأتية من كيانات المناطق الحرة. وقد أقرّت المجموعة بنفقات ضريبة دخل بقيمة 43 مليون دولار أمريكي فيما يتعلق بالدخل الخاضع للضريبة وفقاً للمعدل القانوني المعتمد في دولة الإمارات والبالغ 9%.

وبالإضافة إلى ضريبة الدخل المفروضة في دولة الإمارات، تشمل إجمالي نفقات ضريبة الدخل لمجموعة "دي بي ورلد" الضريبة المستحقة على الأرباح المتحققة من الشركات التابعة الخارجية، حيث تُحسب وفقاً لقوانين وأنظمة الضرائب السارية في البلدان التي تمارس فيها أعمالها.

تزاول مجموعة "دي بي ورلد" أعمالها في ولايات قضائية اعتمدت قواعد الحد الأدنى للضرائب العالمية بموجب الركيزة الثانية من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS)، غير أن تطبيق هذه القواعد في معظم الولايات القضائية لن يؤثر على المجموعة حتى عام 2025.

الأرباح العائدة على الحصص غير المسيطرة (حصص الأقلية)‏

بلغت الأرباح العائدة على الحصص غير المسيطرة (حصة الأقلية)، قبل البنود التي يفصح عنها بشكل منفصل، 731 مليون دولار أمريكي في عام 2024 (مقارنةً بـ 481 مليون دولار أمريكي في عام 2023)، ويُعزى ذلك أساساً إلى تغيّر مزيج الأرباح إلى جانب زيادة حقوق الأقلية في ميناء جبل علي (دولة الإمارات).

نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"

تعمل مجموعة ‏موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على تطوير وإرساء معايير الابتكار في رسم الملامح المستقبلية للتجارة العالمية ‏وتحسين جودة حياة الناس حول العالم. ويعمل في المجموعة فريقٌ متخصّص يضم أكثر من 100 ألف موظف في ست قارات، وتشمل ‏أعمالها الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. ومن خلال ‏الاستثمار في الابتكار، تنطلق المجموعة بالابداعات ‏التكنولوجية نحو آفاق أوسع عبر التعامل الأمثل مع أوجه القصور وتقليل حالات الاِختِلال في سلاسل التوريد - من أرض ‏المصنع إلى عتبة باب المتعامل.

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#بياناتشركات

[1]تستبعد عبارة "قبل البنود التي يُفصح عنها بشكل منفصل" البنود غير المتكررة. وقد سجّلت "دي بي ورلد" تراجعاً بقيمة 176 مليون دولار أمريكي في قيمة "البنود التي يٌفصح عنها بشكل منفصل" هذا العام.

[2]يتم تطبيع النتائج المحققة بموجب العملة الثابتة على أساس المقارنة المثلية لتأخذ في الاعتبار الاستحواذات الجديدة والامتيازات في ميناء "بيلاوان" (إندونيسيا)، وميناء دار السلام (تنزانيا)، وميناء "إيفياب" (تركيا)، وموانئ صباح (ماليزيا)، وسوق الفواكه والخضروات في دبي، وسوق دبي للسيارات (دولة الإمارات)، إلى جانب أنشطة الخدمات اللوجستية الأخرى، لا سيما مجموعة "كارجو سيرفسيز " وشركة "ليجيندز".

[3]الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هي المكاسب قبل استقطاع قيمة الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الديون، وتتضمن حصة الشركة من أرباح الشركات التي ‏تستثمر فيها (صافي الضريبة) (قبل البنود التي يفصح عنها بشكل منفصل).

[4]هامش الأرباح المعدَّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية

[5]ويشمل ذلك 50% من السندات الدائمة (738 مليون دولار أمريكي) وفقاً لمنهجية وكالات التصنيف.

[6]على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية