دبي، الإمارات العربية المتحد: أطلقت شركة بارات لندن، وهي شركة رائدة في مجال تطوير المساكن في المملكة المتحدة، 20 شقة سكنية مصممة خصيصاً لأصحاب الهمم كجزء من التزام الشركة بإمكانية الوصول في مشروعها السكني الرائد برموندسي هايتس في لندن.

تم إنشاء الشقق بالشراكة مع شركة AccessAble، شريكة شركة بارات لندن في مجال المنازل التي يمكن الوصول إليها، وهي شركة تقدم أدلة وصول مفصلة مجانية عبر الإنترنت إلى آلاف الأماكن في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا، بعد الحصول على تعليقات ورؤى ثاقبة ومتعمقة.

يشتمل المشروع على شقق سكنية مكونة من غرفتي نوم وثلاث غرف نوم، وتتضمن ميزات التصميم الشاملة المتوفرة بشكل قياسي زيادة عرض الأبواب والممرات، وتوفير مساحة إضافية في الغرف الرئيسية، ومفاتيح إضاءة منخفضة، وتخزين سهل الوصول للكراسي المتحركة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل جوانب معينة من كل منزل وفقًا لاحتياجات المشترين الأفراد، مثل تخصيص المطابخ لتشمل ميزات مثل أسطح الارتفاع والانخفاض، والتي تسمح بتعديل الارتفاع يدويًا، وستبدأ أسعار المنازل التي يمكن الوصول إليها من 796.500 دولار أمريكي.

وتستفيد المنازل الجديدة في مشروع برموندسي هايتس أيضًا من تدابير توفير الطاقة والاستدامة، مثل الأجهزة المطبخية الفعالة وصنابير المياه، والإضاءة منخفضة الطاقة، ونسيج المبنى المعزول للغاية، ونظام التدفئة المركزية الموفر للكربون، والأسطح الخضراء والزرقاء، والألواح الشمسية، ومضخات الحرارة الهوائية، والتي توفر 70٪ من طاقة المشروع.

وبهذه المناسبة قال أتاز رشيد، مدير التصميم في شركة بارات لندن: "إن بناء منازل يمكن الوصول إليها لا يقتصر على تصميم المسكن فحسب، بل يتعلق أيضاً بضمان قدرة أصحاب الهمم على التنقل في المشروع بأكمله بنفس الميزات التي يتمتع بها أي شخص آخر يعيش هناك، ونحن في شركة بارات لندن، نعتبر توفير رحلة العميل الكاملة وإمكانية الوصول هي العامل الأساسي في التزامنا ببناء مجتمعات شاملة ومستدامة، حيث تم بناء 10% من منازلنا في جميع أنحاء العاصمة باستخدام التصميم المميز الذي يتيح التكيف بسهولة مع إمكانية الوصول إليها".

وأضاف رشيد قائلاً: "نحن فخورون بإطلاق أول منازلنا التي يمكن الوصول إليها بالكراسي المتحركة في مشروع برموندسي هايتس، والتي تم تسليمها بالشراكة الوثيقة مع التوجيه من قبل شركة AccessAble ومجموعة من مستشاري أصحاب الهمم، حيث تتمثل رؤيتنا باستخدام مشروع برموندسي هايتس السكني كنموذج لتقديم منازل يمكن الوصول إليها بالكراسي المتحركة في جميع أنحاء العاصمة والتي تتجاوز الأساسيات وتعمل حقًا لصالح سكان لندن".

من جهته علق ديفيد ليفرمور، مدير شركة AccessAble، قائلاً: "لقد تعاوننا بشكل وثيق مع بارات لندن طوال مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ لدعم إنشاء منازل يمكن الوصول إليها في مشروع برموندسي هايتس السكني، ونحن ندعم بشدة هدف بارات لندن الرامي إلى ضمان تلبية هذه المنازل لاحتياجات مستخدمي الكراسي المتحركة وتوفير مساحة معيشة مرنة يمكنها التكيف مع المتطلبات الفردية بمرور الوقت، لذا يجب أن تظل إمكانية الوصول من الاعتبارات الرئيسية في إطار السعي إلى زيادة توفير المساكن في لندن".

سيبلغ ارتفاع البرج الرئيسي في مشروع برموندسي هايتس 26 طابقًا، وسيضم 163 شقة خاصة مكونة من غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث غرف نوم، وسيستمتع السكان بإطلالات بانورامية مطلة على المناظر الطبيعية الخلابة لمدينة لندن، بينما يوفر المشروع للسكان إمكانية الدخول إلى الحدائق ذات المناظر الطبيعية، والتراسات على الأسطح، ومنطقة لعب الأطفال.

يقع مشروع برموندسي هايتس في موقع استراتيجي مميز بين لامبيث وساوثوورك، ويمكن الوصول منه بسهولة إلى العديد من الوجهات الرئيسية في العاصمة، بما في ذلك تاور بريدج، وشارد، وبورو ماركت، وفي الوقت نفسه تقع المناطق المرغوبة الأخرى مثل: تشيلسي وفولهام على بعد رحلة قصيرة عبر نهر التيمز.

كما أن مشروع برموندسي هايتس متصل بالعديد من خدمات الحافلات ووسائل النقل، وتقع محطة ساوث برموندسي للسكك الحديدية على بعد 10 دقائق فقط سيرًا على الأقدام. ومن هناك، يمكنك الوصول إلى محطة لندن بريدج، وهي محطة السفر الرئيسية، والتي تقدم مجموعة متنوعة من خدمات السكك الحديدية الوطنية بالإضافة إلى اتصالات مترو أنفاق لندن جوبيلي و نورثيرن لاين، والتي تربط بين كينغز كروس و برايتون والساحل الجنوبي وشمال إنجلترا واسكتلندا.

تبدأ أسعار المنازل المخصصة لأصحاب الهمم في مشروع برموندسي هايتس من 796,500 دولار أمريكي لشقة مؤلفة من غرفتي نوم.

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