جدة، المملكة العربية السعودية: احتفلت شركة باب رزق جميل، وهي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة مجتمع جميل السعودية، بمرور 20 عاماً على تأسيسها والمساهمة في توفير مليون فرصة عمل، وبالأثر والإرث العميقين اللذين حققتهما في مجال توفير فرص العمل والتدريب بالمملكة العربية السعودية. حيث أقامت الشركة بهذه المناسبة حفلًا خاصاً بيوم الأحد 3 ديسمبر2023 في مدينة جدة بقاعة حسين جميل بمقر شركة عبداللطيف جميل، واستعرضت فيه أهم محطاتها التاريخية وإنجازاتها الرئيسية، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الجديدة والهوية المؤسسية المُحدثة للشركة، وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، محمد جلال الغامدي، وقيادات باب رزق جميل، وقيادات عبداللطيف جميل.

خلال عشرين عاماً، كان لباب رزق جميل دورٌ فعالٌ وملموسٌ في إحداث تأثير إيجابي لحياة العديد من الأفراد في المملكة العربية السعودية، والتي تسعى لتمكين الشباب من توليد دخلهم الخاص، وخفض معدلات البطالة بالتوافق مع أهداف رؤية 2030، وتحسين المهارات المهنية للباحثين عن عمل لتلائم متطلبات السوق، وتوفير حلول توظيف فعّالة للشركات مما يعزز نموها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. ويتمثل ذلك في نجاح الشركة في المساهمة في توفير أكثر من مليون فرصة عمل، وتقديم التمويل متناهي الصغر بقيمة إجمالية تجاوزت 2.9 مليار ريال سعودي، ودعم أكثر من 150 شركة عبر مجموعة شاملة من الحلول السحابية.

بهذه المناسبة قال حسن جميل، نائب رئيس مجتمع جميل: "إن جوهر رؤية شركة باب رزق جميل هو المساهمة في تنمية الاقتصاد السعودي، عبر المساعدة في توفير فرص العمل والتطوير المهني لأفراد المجتمع وتقديم برامج ومبادرات جديدة ومبتكرة. وإن هذا اليوم هو مناسبة خاصة لجميع فريق عمل باب رزق جميل، إذ نحتفي فيه بالتقدم والنجاحات المُحققة، والتي ما كانت لتكون ممكنة لولا الدعم اللامحدود الذي لقيناه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهما الله، وسائر الجهات الحكومية الداعمة والمُمكنة."

من جانبها، قالت الدكتورة مي طيبة، المديرة التنفيذية لشركة باب رزق جميل: "وسط فرحتنا بالإنجازات المتحققة خلال العشرين عاماً الماضية، يجب علينا أن نتطلع أيضاً إلى المستقبل لنرسم خططنا ولننفذها بكل عزمٍ ورسوخ. فكما كانت باب رزق جميل على مدار العقدين الماضيين في طليعة الجهات المتخصصة في تقديم حلول التوظيف المبتكرة للشركات في مختلف القطاعات، فإننا نسعى للاستمرار في تحقيق الأثر، من خلال تفعيل إستراتيجيتنا الجديدة التي تضمن التطوّر الكمي والنوعي في الخدمات، والمواكبة المستمرة مع المشهد وتغيّرات أسواق العمل."

وفي معرض أنشطة الحفل، أُعلن عن استراتيجية باب رزق جميل الجديدة، لتركز خدماتها على فئتين رئيسيتين، هي فئة "تنمية المهارات"، التي تندرج تحتها برامج التدريب التعاوني، والتدريب المنتهي بالتوظيف، وحقيبة المهارات التي تقدمها للباحثين عن فرص التطور المهني. ومن ثم فئة "فرص الدخل" التي تتيح للباحثين عن عمل فرصًا تتنوع من الدوام الكامل، إلى الدوام الجزئي، والعمل الحر، عبر منصة خاصة تربطهم مع المنشآت التي تقدم الوظائف الملائمة.

كما أطلقت الشركة هويتها المؤسسية المُحدثة، وأعلن أيضاً في الحفل عن عدد من المبادرات الجديدة التي ستطلقها الشركة خلال الأسابيع والشهور القادمة، مثل المعرض الافتراضي للتوظيف، ومنصة العمل الحر، وحقيبة المهارات، والمركز الرقمي للتوظيف. وأكدت الشركة كذلك عن عزمها لمواصلة العمل على تطوير قدرات ومهارات الشباب السعودي، من خلال تقديم الحلول المبتكرة وتعزيز رأس المال البشري السعودي لتشكيل مستقبل أفضل للمجتمع وفق رؤية المملكة 2030.

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شركة باب رزق جميل

باب رزق جميل هي شركة اجتماعية تأسست بعام 2003، وتتبع مؤسسة مجتمع جميل السعودية (مبادرات عبد اللطيف جميل الاجتماعية سابقاً)، وتهدف إلى تدريب الشباب السعودي لاكتساب المهارات اللازمة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتوفير فرص العمل ومصادر الدخل لهم، وذلك بالتعاون مع شبكة واسعة من شركاء التوظيف والتدريب، لتخدم بذلك ثلاث فئات وهم الباحثون عن فرص الدخل، الراغبون في التدريب، وأصحاب العمل والمشاريع.

تعمل شركة باب رزق جميل وفقاً لمبدأ التمكين الذي يعطي الأفراد القدرة على إيجاد مصادر الدخل بأنفسهم، بما يساعدهم على الارتقاء بمستواهم المعيشي والمساهمة في تنمية الاقتصاد السعودي. كما تتيح خدماتها الإمكانية للمنشآت التجارية للوصول إلى القوى العاملة المؤهلة والمدربة، وهو ما يساهم في الوصول إلى أهداف رؤية 2030 الرامية إلى تقليل مستويات البطالة لتصل إلى 7%، وزيادة نسبة المحتوى المحلي، وتحقيق نسب التوطين وفقاً لخطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

مجتمع جميل السعودية

في عام 1945، أطلق الشيخ عبداللطيف جميل (رحمه الله)، مجموعة من الأنشطة والبرامج الخيرية ليستهل بها مسيرة العطاء الخيري والمبادرات المجتمعية، والتي استمرت لعدة عقود من الزمن. وفي عام 2003، تأسست برامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع، والتي أُعِيدَ هيكلتها في عام 2010 لتكون ضمن مؤسسة مجتمع جميل السعودية، والتي تشكل اليوم مظلة تجمع العديد من المبادرات والبرامج المجتمعية والتنموية.

تهدف مجتمع جميل السعودية إلى تنمية المجتمع من خلال محاور رئيسية متنوعة تشمل تنمية المهارات، تعزيز دور المرأة ، تمكين رواد الأعمال، الاهتمام بصحة المجتمع، دعم التقنية والعلوم، الحفاظ على البيئة، تشجيع الابتكار، التطوير المستمر للتعليم، والمبادرات الإنسانية.