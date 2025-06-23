القاهرة: أعلنت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة بالكامل لشركة بلتون القابضة، عن حصولها على قرض بقيمة 20 مليون دولار أمريكي من صندوقين رائدين في مجال الاستثمار المؤثر، تديرهما شركة فاينانس إن موشن الألمانية، وهما: صندوق سَنَد للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والصندوق الأخضر للنمو (GGF).

وقد تم تقسيم القرض بالتساوي، بواقع 10 ملايين دولار من كل صندوق، وبفترة سداد تصل إلى خمس سنوات. يهدف قرض صندوق سَنَد إلى تعزيز الشمول المالي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم الفئات من محدودي الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما يُخصص قرض الصندوق الأخضر للنمو لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد في المنطقة.

ويُعد هذا التمويل محطة مهمة في استراتيجية شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم لتقديم حلول مالية غير مصرفية مبتكرة تُعزز التمكين الاقتصادي والاستدامة البيئية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. كما يعكس هذا التمويل التزام شركة بلتون بدعم الاستدامة وتعزيزها في مختلف أنشطتها.

وصرّح أمير غنّام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، قائلاً: "يمثل هذا القرض من مؤسسات تمويلية دولية مثل سَنَد وGGF خطوة استراتيجية تُمكننا من تنويع مصادر التمويل. كما يتيح لنا تقديم حلول تمويلية أكثر تنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تمويل المبادرات البيئية التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة."

ومن جانبه صرّح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين التابع لقطاع ترويج وتغطية الاكتتاب: "يعكس هذا التمويل قوة تعاوننا مع شركة فاينانس إن موشن، والتزامنا بتوجيه رأس المال الاستراتيجي لدعم نمو شركة بلتون للتأجيرالتمويلى والتخصيم. كما يؤكد تركيزنا على التمويل القائم على معايير الاستدامة (ESG)، بما يتماشى مع رؤية بلتون لدعم النمو المستدام والمؤثر."

يُذكر أن صندوق سَنَد والصندوق الأخضر للنمو يُداران من قبل شركة فاينانس إن موشن GmbH، وهي شركة ألمانية متخصصة في إدارة الأصول ذات الأثر، تركز على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة في الأسواق الناشئة، من خلال التعاون مع مؤسسات التمويل التنموي والمستثمرين من القطاع الخاص والحكومات.

عن بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم:

شركة بلتون للتأجيرالتمويلي والتخصيم، هي إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة، حيث تختص في تقديم حلول وخدمات التأجير التمويلي والتخصيم. وتحظى الشركة بمكانة رائدة في سوق التأجير التمويلي والتخصيم المصري، بفضل مساهمتها القوية في توفير الحلول التمويلية المبتكرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية، والتي تشمل القطاعات التالية: التطوير العقاري، خدمات الدعم اللوجستي، النقل، الرعاية الصحية، التعليم، الأدوية، الأغذية والمشروبات، الطباعة والتغليف، المواد الكيمياوية، والنفط.

عن بلتون المالية القابضة:

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.beltoneholding.com

عن صندوق سَنَد:

يعمل صندوق سَنَد على توفير التمويل من خلال القروض والأسهم للمؤسسات الشريكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى بهدف دعم النمو وإنشاء فرص عمل في قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

تأسس الصندوق من جانب بنك التنمية الألماني (KfW) وبدعم من الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ). ويحظى الصندوق بدعم إضافي من خلال المساهمات المقدمة من المفوضية الأوروبية ومجموعة متنوعة من مؤسسات مالية دولية من القطاع العام إلى جانب مستثمرين من القطاع الخاص.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.sanad.lu

عن الصندوق الأخضر للنمو: (GGF)

هو صندوق بدعم كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة في جنوب شرق أوروبا، والقوقاز، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا. ومن خلال توفير إعادة التمويل للمؤسسات المالية المحلية، يُمكّن الصندوق الشركات والأفراد من الوصول إلى حلول طاقة مستدامة، مما يعزز من كفاءة استخدام الطاقة ويُسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية.

أُطلق الصندوق كمبادرة شراكة بين القطاعين العام والخاص من قبل البنك الأوروبي للاستثمار وبنك التنمية الألماني KfW، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، إلى جانب مستثمرين دوليين آخرين.

تتولى شركة Finance in Motion GmbH، ومقرها ألمانيا، دور المستشار للصندوق.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع: www.ggf.lu

عن شركة فاينانس إن موشن:

شركة عالمية متخصصة في إدارة الأصول ذات الأثر، وتركّز بشكل حصري على دعم التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. تقوم الشركة بتصميم وإدارة وتقديم الاستشارات لصناديق استثمارية ذات أثر، تجمع بين رؤوس الأموال العامة والخاصة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ، وتعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتحسين سبل العيش، ودعم الفرص الاقتصادية الشاملة.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.finance-in-motion.com

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