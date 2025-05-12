ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح بنسبة 10.6% و20.0% على التوالي في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق

سجل إقبال الزوار نمو قياسي ليصل إلى 34.7 مليون زائر في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 9.7%، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها في أول ربع على الإطلاق

ارتفاع معدل الإشغال على أساس المثل بالمثل ليصل إلى 93.1% في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق

من المقرر تسليم مشروعي "جوهرة جدة" و"جوهرة الرياض" في الربع الرابع من عام 2025 و الربع الثاني من عام 2026 على التوالي

تم إتمام عملية بيع صحارى بلازا في الربع الأول من عام 2025، كجزء من برنامج بيع الأصول غير الأساسية

الرياض، المملكة العربية السعودية، نشرت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز"، المالك الأكبر لمراكز التسوق العصرية في المملكة العربية السعودية والشركة الرائدة في تشغيلها وتطويرها، نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2025.

حققت "سينومي سنترز" أداءً قوياً خلال الربع الأول من هذا العام، حيث بلغت إيراداتها 590.6 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 0.8% على أساس سنوي، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 357.4 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 10.6% على أساس سنوي. وجاء هذا التحسن في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مقارنةً بالربع السابق مدفوعاً بزيادة مبيعات وسائل الإعلام بنسبة (+8.8%) والأرباح التشغيلية بنسبة (+7.4%).

شهدت الإيرادات نمواً تدريجياً خلال الربع الأول من عام 2025، رغم استبعاد ايرادات مول الظهران، الذي تم تسليم المرحلة الأولى منه في مطلع فبراير 2025، وذلك بفضل الأداء المستقر لمختلف مصادر الإيرادات. كما سجلت مبيعات وسائل الإعلام نمواً قوياً بزيادة قدرها 8.8% على أساس سنوي، مدفوعةً بمبادرة الإدارة لزيادة الإيرادات غير المرتبطة بالمساحات القابلة للتأجير.

وارتفع صافي الربح بنسبة 20.0% إلى 222.7 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 185.6 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024، ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى بعض البنود غير المتكررة، بما في ذلك شطب تكلفة التمويل غير المطفأة المرتبطة بتمويل إسلامي سابق والصكوك المستحقة لعام 2024، وذلك بمبلغ إجمالي وقدره 50.6 مليون ريال سعودي.

وسجلت "سينومي سنترز" أعلى مستوى لإقبال الزوار لأي ربع أول بتاريخها، حيث استقطبت 34.7 مليون زيارة خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 9.7% على أساس سنوي. وعند استثناء تأثير مول الظهران الذي تم تسليمه في بداية فبراير من العام الحالي، ترتفع نسبة النمو في عدد الزوار إلى +15.8% على أساس سنوي، الأمر الذي يؤكد من جديد قوة أصول الشركة باعتبارها واحدة من وجهات التسوق الرائدة والبوابة الرئيسية لكل من تجار التجزئة المحليين والدوليين الذين يستهدفون المستهلكين السعوديين.

وبفضل التركيز المستمر لشركة "سينومي سنترز" على تحسين جودة البيع بالتجزئة، حافظ معدل الإشغال على أساس المثل بالمثل على استقراره عند 93.1% خلال الربع، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية على أساس سنوي، مما يعكس التزام الشركة بتوفير تجربة تسوق حيوية ومناسبة للمستهلكين السعوديين. ومن المتوقع أن يتعزز هذا التركيز بنشاط تأجيري قوي من المقرر أن تشهده الشركة خلال بقية العام.

تواصل "سينومي سنترز" توسيع محفظتها من الأصول، مع قطعها أشواطاً كبيرة في إنجاز مشروعيها الرئيسيين "جوهرة الرياض" و"جوهرة جدة"، واللذين سيكونان أول مركزي تسوق في المملكة يحصلان على شهادة LEED الذهبية. وحتى مارس 2025، بلغت مستويات الإنجاز الإنشائية الإجمالية 99.0% لمشروع "جوهرة جدة" و98.0% لمشروع "جوهرة الرياض". وسيتفوق هذان المشروعان في الأداء على بقية أصول الشركة من حيث عدد الزوار، والإيرادات، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. ومن المتوقع أن تصل مساهمة المشروعين في أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى أكثر من 650 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 40% من الأرباح الحالية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، عند استقرار أدائهما التشغيلي.

ومن المتوقع أن يستقطب مشروعا "جوهرة جدة" و"جوهرة الرياض" أكثر من 15 مليون و20 مليون زائر سنوياً على التوالي، ليصبحا بذلك الأعلى أداءً من حيث إقبال الزوار ومستوى الإنفاق في مدينتيهما. وسيعيد هذان المركزان بلورة مشهد تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية. ومن خلال خطتها الحالية التي تتضمن ثلاثة مراكز تسوق رئيسية ("جوهرة الرياض"، و"جوهرة جدة"، و"جوهرة الخبر")، وثلاث وجهات لنمط الحياة العصرية ("مارينا مول الجبيل"، و"يو ووك القصيم"، و"مرسية مول")، تسعى الشركة إلى زيادة المساحات القابلة للتأجير بنسبة تصل إلى 46%، لتصل إلى 1.8 مليون متر مربع.

وتأكيداً على استمرار تحقيق القيمة والعوائد للمساهمين، أعلن مجلس إدارة الشركة في مارس 2024 – وتمت المصادقة عليه لاحقاً خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي في يونيو 2024 – عن سياسة توزيع الأرباح. وابتداءً من الربع الثاني من عام 2024، بدأت الشركة في دفع توزيعات ربع سنوية بقيمة 0.375 ريال سعودي للسهم ولمدة عام. وبلغ متوسط العائد السنوي لتلك التوزيعات 7.3% كما في 31 مارس 2025، وذلك بناءً على سعر السهم البالغ 20.58 ريال سعودي.

وفي هذا السياق، علّقت أليسون ريهيل-إرغوفين، الرئيسة التنفيذية لشركة "سينومي سنترز"، قائلةً: "تواصل ’سينومي سنترز‘ تعزيز زخمها القوي، محققةً نمواً مستداماً و تقدماً ملحوظاً في تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية. وقد سجلنا في الربع الأول نمواً مطرداً في الإيرادات بنسبة 1%، رغم استبعاد إيرادات مول الظهران في وقت سابق من هذا الربع، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 11% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على أساس سنوي، مما يعكس قوة عملياتنا الأساسية ونجاح استراتيجيتنا الاستباقية في تعزيز قيمة الأصول".

وأضافت ريهيل-إرغوفين: "نؤكد التزامنا الراسخ بتقديم وجهات تسوق عالية الجودة وعالمية الطراز من خلال التطوير المستمر في محفظتنا الاستثمارية، والذي يتجلى في تحقيق تقدم كبير في إنجاز مشاريع تطوير رئيسية مثل"جوهرة جدة" و"جوهرة الرياض" - المقرر أن يدخلا حيز الخدمة بحلول الربع الرابع من عام 2025 و الربع الثاني من عام 2026 على التوالي ".

"واصلنا استقطاب طلب قوي من المستأجرين، مدعوماً بأعلى معدل إقبال للزوار يتم تسجليه في أي ربع أول على الإطلاق، إلى جانب نمو مستدام في صافي إيرادات الإيجار ".

واختتمت ريهيل-إرغوفين: "سنواصل التركيز مستقبلاً على التنفيذ المنضبط، والابتكار في تجارب التسوق، وتعزيز خلق القيمة طويلة الأجل ضمن مشهد البيع بالتجزئة المتطور بوتيرة متسارعة في المملكة".

أبرز الإنجازات التشغيلية ونتائج الأعمال

حققت "سينومي سنترز" إنجازاً غير مسبوق مع استقبالها 34.7 مليون زائر في مراكز التسوق التابعة لها خلال الربع الأول من عام 2025، وهو أعلى معدل إقبال يُسجل في ربع أول على الإطلاق، بزيادة قدرها 9.7% على أساس سنوي. وباستثناء مول الظهران، ارتفع عدد الزوار بنسبة 15.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. ويؤكد هذا النمو المستمر على قوة محفظة الشركة وجاذبية عروضها العصرية التي تواكب آخر التوجهات.

وبقي الطلب على مساحات التجزئة الرئيسية في المملكة قوياً. ففي الربع الأول من عام 2025، استقر معدل الإشغال على أساس المثل بالمثل عند 93.1%، بزيادة طفيفة قدرها 0.6 نقطة مئوية على أساس سنوي. ويؤكد هذا الاستقرار ثقة العلامات التجارية الإقليمية والدولية واهتمامها المستمر بمراكز "سينومي سنترز"، ومن المقرر أن تسجل الشركة حركة تأجير قوية فيما تبقى من العام الحالي. كما جددت الشركة خلال الربع الأول 751 عقداً للإيجار، واستقبلت 67 علامة تجارية (منها 33 علامة تجارية جديدة). ومن بين هذه الإضافات أسماء مرموقة مثل هاري وينستون، وبلانبان، وبريجيه، ودعاء المعلم للمجوهرات، والفالح. ويتنوع مزيج المساحات القابلة للتأجير بنسبة 62% لقطاع التجزئة و38% للقطاعات الأخرى (بما في ذلك مرافق الترفيه والأغذية والمشروبات)، مع التحضير لصفقات جديدة وشراكات مع العديد من العلامات التجارية.

وحتى نهاية مارس 2025، تم إنجاز 99.0% و98.0% من أعمال البناء في مشروعي التطوير الرئيسيين "جوهرة جدة" و"جوهرة الرياض" على التوالي، وسيدخلان حيز الخدمة في الربع الرابع من عام 2025 و الربع الثاني من عام 2026 على التوالي.

واقتربت نسبة التأجير المسبق في مشروع "جوهرة جدة" من 90% (بناءً على بندود العقد المتفق عليها أو خطاب النوايا الموقع أو العقود الموقعة)، وسيستقطب أكثر من 300 علامة تجارية عالمية رائدة عبر أكثر من 50 متجرٍ رئيسيٍّ بما في ذلك 10 علامات تجارية تتواجد لأول مرة في جدة. وسيضم المشروع أول جناح عالمي للمنتجات الفاخرة في جدة، ومركزاً متطوراً للترفيه والفعاليات، وثلاثة مساحات مميزة لمتاجر الأغذية والمشروبات، ومركزاً متطوراً من الجيل الجديد لتوفير تجربة رقمية غامرة محاطاً بمساحات لتناول الطعام. وسيضم المشروع، إلى جانب "جوهرة الرياض"، واحدة من أكبر النوافذ السماوية في المملكة العربية السعودية بارتفاع 27 متراً، والتي تضفي إضاءة طبيعية على المكان وتوفر تجربة سلسلة داخلية وخارجية.

بينما بلغت نسبة اكتمال بناء مشروع "جوهرة الرياض" 98%، ووصلت نسبة التأجير المسبق في المشروع إلى 80% (بناءً على بنود العقد المتفق عليها أو خطاب النوايا الموقع أو العقود الموقعة). وسيستقطب المشروع أكثر من 300 علامة تجارية عالمية رائدة عبر أكثر من 75 متجر رئيسيّ بما في ذلك 10 علامة تجارية تتواجد في الرياض لأول مرة. ويمتد "جوهرة الرياض" على مساحة تعادل 70 ملعب كرة قدم، ليكون بذلك أكبر مركز تسوق من حيث المساحة في المملكة العربية السعودية. وسيضم المشروع أول جناح عالمي للمنتجات الفاخرة، وأربع مساحات مميزة لمتاجر الأغذية والمشروبات، وعروض الترفيه عالمية المستوى، ومركزاً متطوراً من الجيل الجديد لتوفير تجربة رقمية غامرة محاطاً بمساحات لتناول الطعام، وسيضم المشروع كذلك 65,000 متر مربع من المساحات المكتبية الفاخرة. وسيصبح "جوهرة الرياض" الوجهة الأولى لإقبال الزوار والإنفاق في الرياض، حيث من المتوقع أن يستقبل أكثر من 20 مليون زائر سنوياً.

أبرز النتائج المالية

بلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الأول 590.6 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 585.8 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024. ويرجع هذا النمو المطرد إلى الأداء القوي لجميع مصادر الإيرادات، على الرغم من استبعاد إيرادات مول الظهران الذي تم تسليم المرحلة الأولى منه مطلع فبراير 2025. واستفاد صافي إيرادات الإيجار من تحسُّن معدل الإشغال على أساس المثل بالمثل، والذي ارتفع إلى 93.1% من 92.5% في الربع الأول من عام 2024، مع زيادة مبيعات وسائل الإعلام بنسبة 8.8%، وزيادة إيرادات المرافق والإيرادات الأخرى بنسبة 0.9% وذلك بسبب زيادة معدلات الإشغال والغرامات والرسوم المتعلقة بخدمات الأعمال الهندسية.

أعلنت "سينومي سنترز" عن زيادة صافي أرباحها بنسبة 20% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025، ليصل إلى 222.7 مليون ريال سعودي، مقارنةً بـ 185.6 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024. وقد تأثرت نتائج العام السابق بشطب تكلفة التمويل غير المطفأة المرتبطة بتمويل إسلامي سابق والصكوك المستحقة لعام 2024 بمبلغ إجمالي وقدره 50.6 مليون ريال سعودي. بينما يُعزى التحسن في الأداء خلال هذا الربع إلى مجموعة من العوامل، منها زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 0.8%، وانخفاض تكلفة الإيرادات بنسبة 20.1%، مما يعكس جهود الإدارة الحثيثة في مبادرات خفض التكاليف، إلى جانب زيادة ملحوظة في الإيرادات التشغيلية الأخرى (بما في ذلك أرباح مالية قدرها 22 مليون ريال سعودي) من عملية بيع مركز صحارى بلازا، والتي قابلها جزئياً ارتفاع في المصاريف التشغيلية الأخرى نتيجة تكاليف إنهاء عقد الإيجار.

وانخفضت خسائر انخفاض القيمة على الذمم المدينة بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 79.6 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 97.1 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024. جاء ارتفاع خسائر انخفاض القيمة في الربع الأول من عام 2024 نتيجة اعتماد نهج أكثر تحفظاً آنذاك في تقدير الخسائر الائتمانية المرتبطة بحسابات الذمم المدينة.

وبلغ صافي تكاليف التمويل 165.3 مليون ريال سعودي في الربع الأول من 2025 مقارنة بـ 173.4 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024. ويعزى الانخفاض في تكاليف التمويل خلال الربع بشكل رئيسي الى عكس تأثير القيمة الزمنية بمبلغ 7.1 مليون ريال سعودي والتي تم تسجيها في عام 2024.

وقابل هذه الأرباح زيادة بنسبة 34.3% على أساس سنوي في المصاريف العمومية والإدارية، وزيادة المصاريف التشغيلية الأخرى بسبب تكاليف إنهاء عقود الإيجار، وانخفاض طفيف على أساس سنوي بلغ 6.1 مليون ريال سعودي في مكاسب القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية.

في حين وصل صافي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الأول من عام 2025 إلى 357.4 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 10.6% مقارنة بـ 323.0 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024. ويُعزى ذلك إلى زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 0.8% على أساس سنوي، حيث شهدت مبيعات وسائل الإعلام زيادة بنسبة 8.8% على أساس سنوي، وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 7.4% على أساس سنوي، مدفوعةً بتراجع خسائر انخفاض القيمة على الذمم المدينة بنسبة 18.0 %. وقد قابل هذه التأثيرات الإيجابية ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية، والتي تُعزى بشكل كبير إلى زيادة في تكاليف الموظفين بنسبة 34.3%، حيث تأثرت مصاريف الربع الأول من عام 2024 بعكس مخصصات متعلقة بالموظفين.

كما في الربع الأول من عام 2025، ارتفعت المبالغ المستحقة من الأطراف ذات الصلة بنسبة 7.5% لتصل إلى 691.7 مليون ريال سعودي. ووضعت "سينومي سنترز" برنامج استرداد نقدي صارم يتضمن خططاً لتسريع الدفع.

وبلغت "سينومي سنترز" حالياً ذروة مرحلة الاستثمار، حيث وصل صافي الدين في الربع الأول من عام 2025 إلى 12.0 مليار ريال سعودي، مقابل 11.5 مليار ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2024. ويرجع هذا الارتفاع في المقام الأول إلى مرحلة البناء المكثفة لمشروعي "جوهرة الرياض" و"جوهرة جدة".

-انتهى-

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