أبوظبي: أعلن بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، عن إتمام إصداره الثاني من السندات الزرقاء بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات. ويأتي هذا الإصدار بعد فترة وجيزة من طرح البنك لأوّل سنداته الزرقاء في أغسطس 2025، في خطوة تعكس الزخم المتواصل والتزام البنك بتمويل المشاريع التي تسهم في حماية الموارد المائية والمحيطات وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ ودعم الاستدامة البيئية.

وتُعد السندات الزرقاء إحدى الأدوات المالية الحديثة والواعدة على المستوى العالمي، إذ تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في المبادرات الرامية إلى الحفاظ على الموارد البحرية، وحماية السواحل، وتعزيز النظم البيئية للكربون الأزرق. ويعكس الإصداران المتتاليان لبنك أبوظبي الأول طموحه المتنامي لدفع الابتكار في مجال التمويل المستدام، ودوره الريادي في دفع الجهود الإقليمية نحو بناء اقتصاد أزرق مستدام.

ومع الإصدار الثاني من السندات الزرقاء، يصل إجمالي إصدارات البنك من هذه السندات إلى 70 مليون دولار، في إنجاز جديد يؤكد ريادة البنك في مجال التمويل الأزرق. وتماشياً مع إطار بنك أبوظبي الأول للتمويل المستدام لعام ‏‏2023 ومبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (‏ICMA)‏، سيتم تخصيص العائدات الصافية بالكامل لتمويل مشاريع بارزة في مجالي المياه والموارد البحرية، وتشمل:

مرافق لمعالجة مياه الصرف الصحي توفر سعة يومية تبلغ 430 ألف متر مكعب، بما يتيح إعادة استخدام المياه للري في أبوظبي والعين

محطة جديدة لتحلية المياه تنتج 37 مليون لتر يومياً، وتعمل بمصادر الطاقة المتجددة وتبلغ قدرتها الإنتاجية 410 آلاف ميغاواط/ساعة سنوياً، مدعومة بسعة تخزين بطاريات تصل إلى 700 ميغاواط/ساعة

إخضاع جميع المشاريع لإجراءات تقييم صارمة لرصد المخاطر المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة، مع متابعة منتظمة لضمان تحقيق أثر بيئي واجتماعي ملموس

وتساهم هذه المبادرات بشكل مباشر في تحقيق أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 ، وتعزز التزام الدولة بمسيرة التنمية البيئية والمستدامة.

وتعليقاً على الإصدار الجديد، قال شارجيل بشير، رئيس الاستدامة في مجموعة بنك أبوظبي الأول: "يعكس الإصدار الثاني من السندات الزرقاء التزام بنك أبوظبي الأول المتواصل بدعم استدامة الموارد المائية وحماية البيئة البحرية في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومع وصول إجمالي إصدارات بنك أبوظبي الأول إلى 70 مليون دولار أمريكي، يواصل البنك إرساء معايير جديدة للتمويل المستدام في المنطقة، في إنجازٍ يأتي في وقت محوري مع استعداد أبوظبي لاستضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، حيث يفخر بنك أبوظبي الأول بمشاركته بصفته الشريك المصرفي الرئيسي والرسمي، وشريكاً فاعلاً في صياغة أجندة الاقتصاد الأزرق."

وأضاف: "سيركّز المؤتمر على مستقبل الاقتصاد الأزرق، ويفخر بنك أبوظبي الأول ليس فقط بمشاركته كشريك داعم، بل بدوره الريادي من خلال المبادرات والإجراءات الملموسة، والتي يؤكدها هذا الإصدار الجديد. ويعكس هذا الإنجاز ريادة البنك في مجال التمويل المستدام، وجهوده المستمرة لتحقيق أثر بيئي إيجابي ملموس. والأهم من ذلك، سيتيح الإصدار الجديد لعملائنا إمكانية المساهمة مباشرة في تحقيق نتائج إيجابية للمناخ من خلال استثماراتهم. ومن خلال مواصلة جمع رأس المال لتمويل مشاريع بنية تحتية قادرة على التكيّف مع تغير المناخ، نساهم في بناء مستقبل مالي أكثر استدامة وشمولاً، يساهم فيه كل من المؤسسات والعملاء بدور محوري في دفع مسيرة التقدم البيئي."

من خلال دعم المشاريع الحيوية في مجال حماية الموارد المائية والمحافظة على البيئة البحرية، وتعزيز التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والخاصة، تؤكد أحدث إصدارات بنك أبوظبي الأول التزامه بإبراز الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يحققه الابتكار المالي من أجل حماية الطبيعة والمجتمع. ويواصل البنك، بالتعاون مع السوق والمستثمرين، التزامه الراسخ بتمكين مستقبل أكثر شمولاً ومرونة واستدامة لدولة الإمارات وخارجها.

من جانبه، قال مات لوتون، رئيس قسم الاستثمار المؤثر في أدوات الدخل الثابت لدى "تي روو برايس": "يسرّ شركة تي روو برايس أسوشييتس أن تدعم الإصدار الثاني للسندات الزرقاء من بنك أبوظبي الأول، والذي يشكّل خطوة مهمة في مسيرة التمويل المستدام في المنطقة. ويعكس هذا الاستثمار، الذي نفذناه نيابة عن عملائنا، مدى التزامنا بجمع وتحفيز رؤوس الأموال لدعم نمو الاقتصاد الأزرق. ومن خلال شراكتنا مع بنك أبوظبي الأول، نساهم في توجيه التمويلات نحو مشاريع هادفة تعزز مرونة الموارد المائية وتحمي النظم البحرية، إلى جانب توفير فرص استثمارية مجزية لعملائنا. ونؤمن بأن هذه الصفقة تضع معياراً جديداً لمساهمة أسواق المال في تحقيق أثر بيئي واجتماعي إيجابي داخل دولة الإمارات وخارجها."

