مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية- أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار (ويشار إليها بـ "أم القرى" أو "الشركة" أو "المصدر" ) وهي الشركة المالكة والمطورة والمشغلة لمشروع وجهة مسار (ويشار إليه بـ "المشروع" أو "مسار")أحد أكبر مشاريع إعادة التطوير في مدينة مكّة المكرّمة، اليوم عن اكتمال فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد بنجاح (ويشار إليهم بـ"المكتتبين الأفراد") في طرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

وبدأت عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي تشمل بحد أعلى 13,078,614 تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، يوم الأربعاء 5 مارس 2025م، وانتهت عند الساعة 11:59 من يوم الأحد 9 مارس 2025م. وشهدت عملية الاكتتاب مشاركة 1,048,530 مكتتب بنسبة تغطية بلغت 20 مرة، ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات إلى 3.93 مليار ريال سعودي (1.05 مليار دولار أمريكي). وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الأفراد على 10 سهم كحد أدنى، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي، أي بنسبة تخصيص تبلغ حوالي 1.0316%.

وتم تحديد السعر النهائي بالحد الأعلى للنطاق السعري عند 15 ريال سعودي للسهم الواحد ("السعر النهائي")، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ حوالي 21.58 مليار ريال سعودي (ما يقارب 5.75 مليار دولار أمريكي).

للمزيد من المعلومات حول الطرح العام الأولي والاطلاع على نشرة الإصدار، يرجى زيارة: ipo.ummalqura.com.sa

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