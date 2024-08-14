أعلنت شركة معالم جروب للتنمية والتعمير عن خطة توسعية متكاملة تستهدف من خلالها تنفيذ مشروعات كبري من بينها مشروع مالاجا -Malaga على مساحة 105 أفدنة بأميز مناطق سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي باستثمارات تقترب من 20 مليار جنيه .

وأطلقت شركة معالم جروب للتنمية والتعمير أحدث مشروعاتها مالاجا -Malaga فى الساحل الشمالي خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة بحضور قياداتها وشركاء نجاح الشركة من كبار الاستشارين بمجالات التخطيط والتسويق والإدارة للمشروعات بالإضافة الى عدد من الشخصيات العامة ولفيف من الاعلامين .

و قال المهندس عبد الله أنور ، رئيس مجلس إدارة شركة معالم جروب للتنمية والتعمير ، أن الشركة تحرص على تنفيذ مشروعات تتواكب مع توجهات الدولة الاستراتيجية فى خطة التنمية والتعمير وفى ظل الاتجاه نحو تنمية منطقة الساحل الشمالي أتخذت الشركة قراراً ان تكون وجهتها التوسعية القادمة بالساحل الشمالي .

وأضاف ان المشروع الجديد مالاجا -Malaga سيتم البدء فى تنفيذه خلال 2025 .

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة معالم جروب الى أن المشروع يتسم بموقع فريد ومتميز بحيث يتوسط المسافة بين مشروعي هاسيندا ومراسي سيدي عبد الرحمن فيقع بالكيلو 124 بواجهة 500 متر على طريق اسكندرية مطروح و بعمق 900 م على طريق وادي النطرون سيدي عبدالرحمن ، وهو عبارة عن منتجع سكني تجاري ترفيهي خدمي .

وتابع " حرصت معالم جروب على توفير مستوي مميز من التنوع بالمشروع بداية من نماذج الوحدات مروراً بالخدمات المتكاملة التى تسهم فى تلبية احتياجات العملاء وتضمن تحقيق الاعاشة لأطول فترات بالسنة بما يتواكب مع توجهات الدولة بتحقيق الإعاشة التامة فى الساحل الشمالي والعلمين طوال الـ 12 شهراً " .

واضاف ان استراتيجية معالم جروب ترتكز على الاستعانة بكبار الاستشاريين فى مختلف التخصصات وذلك لضمان تقديم منتج مبتكر يحقق قيمة مضافة للسوق المصرية وقد استعانت بأحد اكبر الشركات المتخصصة فى اعمال التصميمات مثل شركة innovation ، كما استعانت بشركة بوسيتيف ماجنتس positive magnets للاستشارات الهندسية و التطوير وتم الحرص على وضع تصميمات مبتكرة للمشروع ، كما تتعاون الشركة مع كبار استشاريين التسويق والاستشارات العقارية فى مصر وهم شركات كولدويل بانكر ، ذا بورد كونسلتنج ، نيو أفنيو للتسويق العقاري .

وأوضح ان المشروع تم تصميمه علي الطراز الاسباني وهو محاكاة لأحد أجمل المدن الساحلية باسبانيا.

وشدد على حرص شركة معالم جروب على التعاقد مع كبار البراندات والعلامات التجارية والترفيهية للمشروع .

و تهدف معالم جروب الى نقل تجارب اجمل معالم و مدن العالم الى السوق المصرى .

من جانبه قال المهندس حسين حسن ، الرئيس التنفيذي لشركة معالم جروب ، أن الشركة تحرص على انتقاء المواقع المميزة لمشروعاتها وعلى وضع دراسات سوقية بالاستعانة بكبار الاستشاريين مشيراً الى ان الشركة ستطرح مشروع مالاجا -Malaga بأسعار تنافسية وبتسهيلات تتناسب مع رغبات العملاء .

وأضاف ان الشركة حرصت على تنفيذ أقل نسبة بنائية بالمشروع بحيث لاتتخطي 13 % من اجمالي مساحات الارض وتم الحرص على توفير أكبر قدر من اللاند سكيب والمسطحات المائية والخضراء ويضم المشروع نحو 1800 وحدة بنماذج متنوعة من فيلات وشاليهات وتم الحرص على مراعاة توفير أكبر قدر من الخصوصية للعملاء .

وتابع " سيتم تنفيذ مول تجاري ضخم على مساحة 12 فدان وسيضم اول جراج سيارات تحت الارض بمساحة المول بما يسهم فى تقليل التكدس وتحسين المرور والحفاظ على الاستدامة وتعاقدت الشركة مع أحد كبار المكاتب الاستشارية لعمل دراسات مرورية .

من جانبه قال أحمد زكى الشريك المؤسس لشركة ذا بورد كونسلتنج، أن التعاون مع معالم جروب للتنمية يتواكب مع توجهات الشركة فى ابرام شراكات استراتيجية مع الشركات الجادة للمساهمة فى تقديم منتجات تضيف للقطاع العقاري وتلبى احتياجات العملاء من مصر وخارجها .

وقال كريم زين الرئيس التنفيذى لشركة كولدويل بانكر أن الساحل الشمالي يشهد نمواً وتزايداً فى حجم المشروعات بما يضع مسؤولية على الشركات العقارية بتنفيذ مشروعات بمواصفات مبتكرة وبأساليب سداد وأسعار تنافسية وهو ماسترتكز عليه استراتيجية التعاون بين كولدويل بانكر ومعالم جروب للتنمية .

وأضاف أحمد الدسوقى رئيس مجلس إدارة شركة نيو افنيو للتسويق العقاري أن رؤي وطموح شركة " معالم جروب " تلاقى مع استراتيجية شركة نيو أفنيو فى التعاون الشركات الجادة وسيتم العمل على تقديم حلول تسويقية مبتكرة .

وتعمل شركة معالم جروب للتنمية والتعمير فى السوق العقاري منذ عام 2008 وبدأت نشاطها بتنفيذ أعمال مقاولات للغير وعملت مع جهات حكومية وشركات قطاع خاص ، ثم أتجهت فى عام 2013 للتطوير العقاري وقامت بتنفيذ عدة مشروعات فى مدينة القاهرة الجديدة ثم أتجهت فى عام 2019 للتوسع بالعاصمة الإدارية الجديدة ونفذت مشروعات مولات تجارية ادارية ثم توسعت بمدينة الشيخ زايد ، وسلمت شركة معالم جروب أكثر من 1200 وحدة سكنية وطورت الى الآن أكثر من 250 الف متر مربع .

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