تسلط القائمة الضوء على السيدات الأكثر تأثيرًا في المناصب القيادية للمؤسسات الحكومية والدولية، مع استثناء المناصب الوزارية والبرلمانية.

تتصدر الإمارات القائمة بـ11 سيدة، تليها السعودية بـ4 سيدات، ثم مصر بـ3 سيدات.

تضم القائمة قائدات في مجالات: التمثيل الدبلوماسي، والثقافة، والتكنولوجيا، والإعلام، والبيئة.

دبي: تألقت 20 سيدة عربية بتأثير مميز في شغل مناصب قيادية لمؤسسات حكومية ودولية، ضمن قائمة فوربس " أقوى 20 سيدة عربية في القطاع الحكومي" بنسختها الأولى. حيث سلطت القائمة الضوء على إسهاماتهن ودورهن في دفع عجلة التغيير في المؤسسات العامة وقيادتها، وتمثيل بلدانهن في المنظمات العالمية، وصياغة السياسات في قطاعات رئيسية، كالتمثيل الدبلوماسي والثقافة، والتكنولوجيا، والإعلام، والبيئة.

وتستند القائمة إلى معايير رئيسية، شملت: المنصب القيادي، والأدوار الإضافية التي تشغلها القائدة، ونطاق خبرتها، بالإضافة إلى المبادرات البارزة التي نفذتها خلال عام 2024.

تتصدر المياسة بنت حمد آل ثاني قائمة 2025، حيث أسهمت بدور محوري في توسيع البصمة الثقافية لقطر من خلال مناصبها، بوصفها رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، ومؤسسة الدوحة للأفلام، ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا) ومركز قطر للقيادات. تليها في المركز الثاني الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، سفيرة السعودية في أميركا. بينما تحل بدور القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في المركز الثالث.

في حين تتصدر الإمارات القائمة بـ11 سيدة، تليها السعودية بـ4 سيدات، ثم مصر بـ3 سيدات، مما يعكس النفوذ المتزايد للمرأة العربية في القطاع الحكومي، ودورها المحوري في رسم ملامح مستقبل الإدارة العامة في المنطقة.

ويظل التعاون العالمي أولوية رئيسية لهؤلاء القياديات المؤثرات، حيث يقدن مبادرات عابرة للحدود في مختلف القطاعات. ففي مايو/ أيار 2024، أشرفت نورة خميس الغيثي، وكيلة دائرة الصحة، أبوظبي، على توقيع مذكرة تفاهم بين الدائرة وشركة الأدوية البريطانية (GSK) لإنشاء مركز إقليمي لتوزيع اللقاحات في أبوظبي، مما يعزز مكانة الإمارة كمركز رائد للابتكار في قطاع الرعاية الصحية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، قادت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، توقيع الهيئة اتفاقية مع هيئة الأسـواق المالية الفرنسية، لتعزيز التعاون المشترك والمساعدات المتبادلة في مجال أسواق رأس المال. ثم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، قادت آل سعود إطلاق هيئة الأزياء السعودية لـ"جائزة كيرينغ للأجيال في السعودية" لدعم الشركات الناشئة فـي قطاع الموضة المستدامة، التي تركز على الابتكارات في الاستدامة، والاقتصاد الدائري، وترشيد استهلاك المياه.

أقوى 5 سيدات عربيات في القطاع الحكومي

1- المياسة بنت حمد آل ثاني

رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، ومؤسسة الدوحة للأفلام، ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا) ومركز قطر للقيادات

الجنسية: قطرية

2- ريما بنت بندر آل سعود

سفيرة السعودية في أميركا

الجنسية: سعودية

3- بدور القاسمي

رئيسة هيئة الشارقة للًاستثمار والتطوير (شروق)

الجنسية: إماراتية

4- لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم

رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)

الجنسية: إماراتية

5- منى المرّي

نائبة الرئيس والعضوة المنتدبة لمجلس دبي للإعلام، والمديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي

الجنسية: إماراتية

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