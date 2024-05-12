فيصل منصور صرخوه – نائب رئيس مجلس الإدارة

غسان مملوك – الرئيس التنفيذي

صرخوه : حققت الشركة زيادة في إجمالي الإيرادات لتصل إلى 168.6 مليون دينار كويتي في عام 2023 بمقدار 1.9%.



حققت الشركة زيادة في إجمالي الإيرادات لتصل إلى 168.6 مليون دينار كويتي في عام 2023 بمقدار 1.9%. مملوك: تواصل الشركة تعزيز مكانتها في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية عبر تقديم حلول مبتكرة.

الكويت- 13 مايو 2024: عقدت شركة التقدم التكنولوجي، الشركة الرائدة في تقديم حلول الرعاية الصحية والبيئية الشاملة للقطاعيين العام والخاص، جمعيتها العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي وافقت على توزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلس للسهم عن عام 2023، بمبلغ إجمالي وقدره 3 ملايين دينار كويتي، بالإضافة إلى جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال.

وقد عقدت الجمعية برئاسة السيد/ فيصل منصور صرخوه - نائب رئيس مجلس الإدارة الذي تطرق إلى أداء الشركة خلال العام حيث حققت الشركة إجمالي إيرادات بقيمة 168.6 مليون دينار كويتي مقابل 165.5 مليون دينار كويتي في العام 2022 بزيادة 1.9%، كما حققت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 5.03 مليون دينار كويتي في عام 2023 بانخفاض 28.2% عن أرباح العام 2022. وقد تأثرت أرباح الشركة بارتفاع تكلفة الإيرادات من الخدمات الصحية من جهة، وارتفاع أسعار الفائدة من جهة أخرى مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 57.2% لتصل إلى 10.8 مليون دينار كويتي في عام 2023. وبلغت ربحية السهم 33.53 فلس في عام 2023 مقابل 46.75 فلس للسهم في عام 2022.

وقال صرخوه، "على الرغم من أن انخفاض الأرباح الإجمالية قد تم تعويضه جزئياً بفضل انخفاض المصروفات الإدارية، فإن السبب الرئيسي له يرجع بشكل كبير لزيادة شركة التقدم التكنولوجي حصتها في شركة المركز الطبي الكويتي القابضة، كخطوة استراتيجية للتوسع في قطاع خدمات الرعاية الصحية المتنامي في البلاد. إن هذا القطاع يظهر إمكانيات نمو ملموسة، إذ ساهم بما نسبته 11.4% أو ما يعادل 19.2 مليون دينار من إجمالي إيرادات الشركة في العام 2023."

وأضاف صرخوه، "نعمل حالياً على تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى والتي ستساهم بنمو أعمال الشركة خلال الأعوام القادمة حيث ستزيد هذه المشاريع ليس فقط من تعزيز قدرتنا التنافسية طويلة المدى وتحقيق حصة سوقية كبيرة مستدامة فحسب، بل ستساهم في سرعة النمو خلال السنوات القادمة."

من جانبه قال غسان مملوك، الرئيس التنفيذي "عملاً برؤيتنا المبنية على الابتكار، تواصل شركة التقدم التكنولوجي تعزيز مكانتها في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية عبر تقديم حلول مبتكرة، لتعزيز مستوى رضا العملاء، وخلق قيمة طويلة الأجل، من خلال التميز التشغيلي وتوطيد العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء المحليين والدوليين البارزين في المجال الطبي. وتعكس هذه الجهود التزامنا الراسخ بتحسين القطاع الطبي في الكويت وتحقيق عوائد مالية وقيمة مضافة لمساهمينا الأعزاء."

وأضاف "من المتوقع أن نقوم بتسليم عدة مشاريع في غضون السنوات القليلة القادمة التي ستساهم في تعزيز نمو إيرادات شركة التقدم التكنولوجي، ودفع منظومة الرعاية الصحية الوطنية قدماً من خلال توسيع البنية التحتية الطبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع".

عن شركة التقدم التكنولوجي

تأسست شركة التقدم التكنولوجي (ATC) في عام 1981 وتعتبر من كبرى الشركات الرائدة في مجال توريد المعدات والمستلزمات الطبية وصيانتها وتوريد قطع الغيار بدولة الكويت لأكثر من 43 عاماً، كما تحتفظ الشركة بشراكات استراتيجية مع أكثر من 350 علامة تجارية عالمية في مجال الرعاية الصحية، حيث توفر المنتجات والحلول المتكاملة لتلبية متطلبات منظومة الرعاية الصحية الحديثة. وتعمل الشركة في العديد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك أنظمة التصوير التشخيصي، والبنية التحتية للمرافق الصحية، المختبر والإدارة البيئية والأتمتة، والحلول الطبية والجراحية، والمستحضرات الصيدلانية، وخدمات القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية وخدمات الرعاية المنزلية، ومستحضرات طب الأسنان، وغيرها.





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