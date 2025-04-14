أبوظبي- أعلن مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ (ADX:RPM)، أكبر مزوّد للخدمات الطبيّة الطارئة والرعاية ما قبل دخول المستشفى في المنطقة، عن توزيع أرباح نهائية بقيمة 20 مليون درهماً إماراتياً على المساهمين عن السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

تمت الموافقة على هذا الإعلان خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عُقد في 11 أبريل في المقر الرئيسي لشركة ريسبونس بلس القابضة. وسيُمكّن هذا القرار مساهمي الشركة من الحصول على 0.10 درهم إماراتي للسهم الواحد، ليشكل إجمالي الأرباح 10% من رأس مال الشركة.

ذلك، وتلفت ريسبونس بلس القابضة انتباه مساهميها الراغبين في تحصيل أرباحهم أنّه تمّ تحديد تاريخ آخر استحقاق (LED) في 17 أبريل 2025، يليه تاريخ توزيع الأرباح السابقة (EXD)في 18 أبريل 2025، وتاريخ إغلاق السجل (RCD) في 21 أبريل 2025.

كما ناقش اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة RPM مسيرة نمو الشركة في عام 2024. وخلال العام، ارتفعت إيرادات RPM بنسبة 32% من 346.1 مليون درهم إماراتي في عام 2023 إلى 456.5 مليون درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2024. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 8% إلى 53.5 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 49.4 مليون درهم إماراتي في العام السابق.

في هذا السياق، قال عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة: "بناءً على النتائج القوية التي حققتها شركة RPM خلال عام 2024، يُؤكد إعلان توزيع أرباح بقيمة 20 مليون درهم إماراتي التزام الشركة بتقديم قيمة مُضافة لمساهميها، وذلك بفضل ثقتهم واستثمارهم في رؤية الشركة المستقبلية لبناء شركة أكثر قوة وتطوراً".

من جهته، قال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: "تعتمد ريسبونس بلس القابضة استراتيجية ناجحة من خلال التوسع في أسواق وقطاعات جديدة، وتسخير قوة الابتكار لتعزيز كفاءة التكلفة، وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها".

تضم شركة ريسبونس بلس القابضة، شركة ريسبونس بلس ميديكال، التي تدير أكثر من 420 عيادة في قطاع النفط والغاز والقطاعات الصناعية الأخرى، وتتميز بقائمة عملاء من الدرجة الأولى وحضور متفرد في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند. كما تضم المجموعة شركات تابعة أخرى مثل بروميثوس ميديكال، أوكيو ميد كلينك، شركة ريسبونس بلس لتوظيف العمالة الطبيّة، ومركز هيلث تك للتدريب.

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