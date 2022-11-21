أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية (والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي)، ، اليوم بأن سيكو توب-20، محفظة الأسهم الخليجية المتنوعة، قد حققت عائداً تراكمياً بنسبة 152% منذ طرحها في نوفمبر 2017. وقد تفوقت سيكو توب-20 على مؤشرها المعياري، مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي حقق عائدات تراكمية على أساس مقارن بنسبة 85% على مدى الخمس سنوات الماضية.

تعد محفظة سيكو توب-20 إحدى الأدوات الصادرة من قبل دائرة الأبحاث الاستثمارية لدى سيكو، وتتكون من مجموعة متنوعة من الأسهم المدرجة في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والتي ينتقيها فريق الأبحاث في سيكو بناءً على الأبحاث والتحليلات المالية الأساسية لأداء الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية بصورة دورية مستمرة.

وفي هذا الصدد، علق نشيت لاخوتيا، رئيس دائرة الأبحاث الاستثمارية في سيكو قائلا: "إننا سعداء للغاية بأداء محفظتنا توب-20 والتي توفر للعملاء عائدات ممتازة وثابتة. يتم اختيار محفظتنا بعناية فائقة بعد إجراء تحليلات مكثفة من جانب فريق الأبحاث في سيكو، وذلك لضمان تحقيق التناغم المثالي بين أسهم الشركات التي تنضم للمحفظة على أساس التحليلات المالية للسوق وتقييم الأسهم المختارة. ويتم مراجعة المحفظة في بداية كل شهر ومتابعتها باستمرار مقابل التطورات والأحداث المهمة سواء على المستوى المالي والإقتصادي العام أو على مستوى التطورات المتعلقة بشركة معينة."

لقد نجح فريق الأبحاث في سيكو في اكتساب سمعة مرموقة نتيجة لما يصدره من ابحاث استثمارية تتميز بالجودة العالية والموضوعية وتغطي أكثر من 80 شركة عبر 12 قطاعاً رئيسياً في المنطقة. وفي ظل التواجد المباشر لسيكو على مدى ما يفوق العقدين من الزمن في منطقة الخليج العربي ، فإن فريق الأبحاث يوفر تغطية مدروسة وعالية الكفاءة للأسهم في دول الخليج الست، بالإضافة إلى تحليل القضايا الهامة و المؤثرة على المنطقة. "

"إن اتخاذ قرارات مدروسة في الوقت المناسب تعد عملية معقدة و حافلة بالتحديات خصوصاً في وقتنا الحالي الذي يشهد حالة من الأضطراب وعدم اليقين على ضوء تصاعد نسب الفوائد، والتوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، وتذبذب أسعار السلع بما في ذلك النفط. وهنا نقوم بتحليل هذه القضايا والتحديات لبناء محفظة قادرة على تحقيق عائدات قوية ومعقولة لعملائنا على المدى البعيد. وقد حققت محفظة توب-20 أكثر من 50% من إجمالي 67% زيادة على المؤشر المعياري منذ مارس 2020 خلال فترة تفشي كوفيد-19 والذي كان له تأثير كبير على الأسواق المالية، الأمر الذي يؤكد قدرة المحفظة على تحقيق التفوق خلال الفترات الصعبة،" أضاف لاخوتيا.

إن الاستثمار في الأسهم في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي يعد إستثماراً مغرياً، حيث تتميز هذه الأسواق بالمرونة العالية مقارنة بالأسواق العالمية بالرغم من تقلبات أسعار النفط وإجراءات التشديد المالية من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فالفوائض المالية المحققة في الحسابات المالية لدول الخليج، ومعدلات التضخم المنخفضة نسبياً، والحوافز الحكومية المتوقعة لدفع الإنفاق كلها عوامل تسهم في تواصل دعم الاستثمارات المتعددة بالرغم من تذبذب أسعار السلع والتوترات السياسية العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أسواق عمليات الاكتتاب العام المتنامية تعني المزيد من التنوع والاستثمارات في سوق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي.

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نبذة عن سيكو

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتصل قيمة الأصول تحت الإدارة لديها إلى 4.8 مليار دولار أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على ثلاث شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى سيكو كابيتال المزودة للخدمات المصرفية الاستثمارية والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقرًا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل بالإنجازات باعتبارها بنكاً إقليمياً موثوقاً به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليلات مدروسة عن أكثر من 90 بالمائة من الأسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام 1995، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عملاء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدمًا في مسيرتها نحو المزيد من النمو والازدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضلا عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عملائها. وستواصل سيكو الاستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 100 موظف متميز.