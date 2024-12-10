دبي، أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «طلبات هولدينج بي ال سي»، المنصة الرائدة في السوق لطلبات توصيل الطعام ومنتجات البقالة عبر الإنترنت في سوق دبي المالي. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك لهذه الصفقات، حيث شهدت عمليات اكتتاب شركة «طلبات» قيامها ببيع 20% من حصة شركة Delivery Hero بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي، لتصبح أكبر صفقة طرح عام أولي في الإمارات العربية المتحدة لعام 2024 وأكبر صفقة في تاريخ قطاع التكنولوجيا على الصعيد العالمي هذا العام. وقد لاقت الصفقة اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، مما أدى إلى نسبة تغطية اكتتاب تاريخية.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «لولو» للتجزئة، أكبر تاجر تجزئة متكامل من حيث مساحة البيع والمبيعات وعدد المتاجر في دول مجلس التعاون، في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX). جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور مدير الطرح المشترك للصفقة.

وقد نجحت مجموعة «لولو» للتجزئة في جمع 6.32 مليار درهم إماراتي (1.72 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 30% من رأس مال الشركة المصدر. وقد شهد الطرح التاريخي طلبًا إجماليًا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم إماراتي (حوالي 37 مليار دولار أمريكي)، حيث تجاوزت نسبة تغطية الاكتتاب أكثر من 25 مرة على جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين). وقد تم بدء تداول أسهم الشركة اعتبارًا من 14 نوفمبر، لتعتبر بذلك الشركة المدرجة رقم 100 في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

وفي هذا السياق، أعرب كريم مليكة الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن سعادته بنجاح الشركة في إتمام صفقة الطرح العام الأولي لكل من شركة «طلبات هولدينج بي ال سي» ومجموعة «لولو» للتجزئة والتي تعد بمثابة علامات بارزة في مسيرة نمو هذه الشركات وأسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف مليكة أن نجاح هذه الصفقات يعكس الإقبال المتزايد للمستثمرين على قطاعي التكنولوجيا والتجزئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي لعبته إي اف چي هيرميس لإتمام هذه الصفقات باعتبارها شريكاً موثوقاً لكبار العملاء الراغبين في تنمية استثماراتهم في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أعرب مليكة عن اعتزاز الشركة بدعم «طلبات» ومجموعة «لولو» لتسطير فصل جديد من النجاح والتميز.

ومع إتمام صفقات الاكتتاب لشركة «طلبات هولدينج بي ال سي» ومجموعة «لولو» للتجزئة، يصل إجمالي صفقات الطرح العام الأولي التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلى 9 صفقات خلال عام 2024، بما في ذلك 3 صفقات اكتتاب في سوق دبي المالي، وصفقتين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 8 دول عبر قارتين، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، تمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه للتمويل متناهي الصغر، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر تركيزًا على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية، ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة كاف للتأمين، وشركة فاتورة العاملة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية وتسهيل المعاملات التجارية بين الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال (بنك نكست)، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة

melgammal@efghldg.com

عمر سلامة

مدير أول للاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

osalama@efghldg.com

قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة

PublicRelations@efghldg.com

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