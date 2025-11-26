أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية عن استمرار تحقيق إنجازات قوية في مشروعها السكني السياحي “ستيلا 2” بالعين السخنة، حيث نجحت الشركة في تسليم 1092 وحدة حتى تاريخه، من بينها 264 وحدة تم تسليمها خلال الأسبوع الجاري، لترتفع بذلك أعداد الوحدات المسلّمة إلى ما يتجاوز 1100 وحدة حتى منتصف نوڤمبر 2025.

ويقام مشروع ستيلا 2 على مساحة ٥٠٠ فدان بمنطقة العين السخنة، ليكون واحدًا من أكبر وأبرز المجتمعات السياحية السكنية المطلة على البحر الأحمر، بتصميم يوازن بين السكن المريح والخدمات المتكاملة التي تضمن للسكان تجربة مميزة تلبي مختلف احتياجاتهم.

وتستمر الشركة في تنفيذ خطة زمنية مدروسة تستهدف الانتهاء من تسليم نحو 1800 وحدة بنهاية الربع الثاني من عام 2026 (يونيو 2026)، بما يعكس قدرة رمكو على الالتزام بالجداول الزمنية وتعزيز ثقة العملاء في الأداء القوي والمسيرة الممتدة للشركة في قطاع التطوير السياحي.

كما يضم المشروع عددًا من الخدمات التي تم تشغيلها بالفعل لخدمة السكان، على رأسها حمامات السباحة، فضلًا عن استمرار تطوير باقي المرافق الترفيهية والتجارية لضمان بيئة سكنية وسياحية متكاملة.

وفي هذا السياق، قال المهندس/ أيوب عدلي أيوب — رئيس مجلس إدارة مجموعة رمكو:نحن فخورون بما نحققه اليوم في مشروع “ستيلا 2” بالعين السخنة، والذي يمثل امتدادًا لمسيرة “ستيلا” الناجحة في تقديم مجتمعات سياحية متكاملة. مواصلة أعمال التسليم وفق الجدول المخطط يعكس التزام رمكو الدائم تجاه عملائها، ويؤكد حرصنا على الارتقاء بجودة الحياة داخل مشروعاتنا من خلال توفير بيئة راقية وخدمات متكاملة تعزز من قيمة الاستثمار

وتُعد مجموعة رمكو من أكبر الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري والسياحي في مصر، وتمتلك محفظة متنوعة من المشروعات التي تشمل: ستيلا دي ماري وستيلا سي ڤيو في العين السخنة، وستيلا مارينا وستيلا سيدي عبد الرحمن وستيلا هايتس في الساحل الشمالى، وستيلا كانتري كلوب على طريق الإسكندرية الصحراوي، وستيلا هليوبوليس على طريق الاسماعيلية، وستيلا نيو كايرو في القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات السكنية والسياحية الأخرى التي تعزز حضور الشركة في السوق المصري وتؤكد قدراتها التنفيذية الكبيرة.

وقد نجحت رمكو على مدار السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في تطوير المجتمعات السياحية والسكنية، عبر الالتزام بأعلى معايير الجودة وضمان استدامة الخدمات والبنية التحتية داخل مشروعاتها.

