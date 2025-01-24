دبي: نجحت جمهورية مصر العربية ("مصر" أو "المقترض")، إحدى أكبر الأسواق الناشئة وأكثرها تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال وزارة المالية، في التوقيع على تسهيل قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.

وعملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مع بنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب (IMLABs) حيث قام كل منهما بالعمل بشكل فردي والتنسيق الجماعي في تحقيق هذه الأدوار.

ويتماشى تسهيل القرض المشترك مع استراتيجية مصر لتنويع مصادر التمويل من خلال سوق القروض المشتركة الدولية والإقليمية. وسيتم استخدام حصيلة التسهيل في المقام الأول لتمويل المتطلبات المالية للخزانة العامة للدولة ودعمها في الحفاظ على مسارها الاقتصادي القوي في ظل تحديات وتقلبات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على المسار النزولي للدين، حيث يأتي هذا التسهيل بعد التسوية الكاملة الناجحة لتسهيل القرض المشترك بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي في نوفمبر 2024.

وقد تم تغطية القرض بأكثر من 2.5 مرة من خلال مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وإبرام صفقة ناجحة وبما يؤكد على نجاح الصفقة وثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية في الاقتصاد المصري وكذلك الجدارة الائتمانية المرتفعة لمصر.

وعلق أحمد كجوك، وزير المالية بجمهورية مصر العربية، قائلاً: "نحن نفتخر بالاهتمام الذي حظينا به من البنوك الإقليمية والدولية في هذا التمويل المشترك. وهذا القرض بقيمة 2 مليار دولار أمريكي وهو ما يؤكد على قوة ومرونة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية. وتواصل مصر تنويع مصادر تمويلها، وذلك ضمن خطة مالية منضبطة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية واستدامة الدين. وقد أظهر بنك الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد خبرة استثنائية في إتمام هذه الصفقة بنجاح."

وعلق هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي للإمارات دبي الوطني كابيتال، قائلاً: "يشرفنا أن نساهم مرة أخرى في تسهيل التمويل المشترك لمصر ونفخر بخبرتنا في تقديم حلول التمويل لدعم أولويات التنمية في مصر. ويسلط نجاح إصدار هذا التمويل الضوء على مكانة مصر القوية بين الأسواق الناشئة والثقة المتزايدة للمستثمرين من الدول الأخرى في مستقبلها الاقتصادي".

وتعليقاً على الإصدار، قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر: "بعد إطلاق عملياتنا في مصر، يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الصفقة التاريخية. وباعتبارها أكبر وأكثر الأسواق الناشئة تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتمتع مصر بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لبنك ستاندرد تشارترد، ويدعم هذا الإصدار الناجح التزامنا تجاه الدولة، ويتماشى مع جهودنا لتعزيز نمو الاقتصاد المصري مع تحقيق الأهداف الموضحة في رؤية مصر 2030."

وانتهى التسهيل المشترك بمشاركة مجموعة متنوعة من المقرضين الإقليميين والدوليين، الذين انضموا إلى التسهيل بصفتهم:

منسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب:

الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة (بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) ومصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع.))

بنك ستاندرد تشارترد

منظمين رئيسيين مفوضين:

بنك ABC

بنك ABC الإسلامي E.C.

الإسلامي البنك الأهلي الكويتي ش.م.ك.ع. (فرع مركز دبي المالي العالمي)

بنك أبو ظبي الإسلامي ش.م.ع .

منظمين رئيسيين:

بنك دبي الإسلامي ش.م.ع .

بنك الشارقة الإسلامي ش.م.ع .

بنك المشرق الإسلامي

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع، فرع البحرين

شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية - فرع مركز دبي المالي العالمي، دبي

منظمين، ومن ضمنهم:

بنك الخليج الدولي ش.م.ع.

بنك عجمان ش.م.ع.

بنك بوبيان ش.م.ك.ع.

بنك دبي التجاري ش.م.ع.

بنك رأس الخيمة الوطني ش.م.ع.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 مليون عميل نشط. وكما في 30 سبتمبر 2024 بلغ مجموع أصوله 956 مليار درهم (يعادل تقريباً 260 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 859 فرعاً إضافة إلى 4,512 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

هاتف: 6094113 9714 / متحرك: 971506538937

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com

بيرسون

دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 971-4-4507600

البريد الإلكتروني: emiratesnbd@bm.com

نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد

نحن مجموعة مصرفية دولية رائدة نتواجد في 52 من أكثر أسواق العالم ديناميكية. هدفنا هو دفع التجارة للأمام وتحقيق الازدهار من خلال تنوعنا الفريد، ونعبر عن تراثنا وقيمنا من خلال وعد علامتنا التجارية: نحن هنا لنبقى.

ومع طموح ستاندرد تشارترد لخدمة سوق أوسع وإنشاء ممر تجاري أكثر بروزاً، قرر البنك إنشاء فرع كامل في مصر في وقت سابق من يناير من هذا العام. وتتماشى هذه الخطوة مع تفانيه في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تعزيز التجارة وتسهيل الاستثمارات وتوجيه تدفقات رأس المال.

ستاندرد تشارترد بي إل س مدرج في بورصتي لندن وهونج كونج.

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