دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة جديدة تعكس التزامها بتقديم خدمات متميزة للضيوف المسافرين، افتتحت مطارات دبي مركزاً جديداً لخدمات الأمتعة في مبنى المسافرين 2 بمطار دبي الدولي (DXB).

يهدف مركز خدمة الأمتعة الجديد إلى توفير تجربة سفر أكثر سلاسة وراحة للضيوف المسافرين، من خلال تقديم مجموعة شاملة من خدمات الأمتعة، بما في ذلك تخزين الأمتعة واستلامها على مدار الساعة، بالإضافة إلى التعامل مع الأمتعة المفقودة أو التالفة.

يتميز المركز بتصميمه الذي يربط بسلاسة وأمان المناطق العامة بالمناطق الآمنة في المبنى، مما يتيح للمسافرين تخزين أمتعتهم واستعادتها بسهولة ويسر دون الحاجة إلى إجراءات فحص إضافية، وبالتالي تقليل أوقات الانتظار وتسهيل إجراءات السفر.

ويأتي افتتاح هذا المرفق ثمرة للتعاون الوثيق بين مطارات دبي وشركائها الاستراتيجيين، بما في ذلك شرطة دبي وجمارك دبي ودناتا، وذلك في إطار جهودهم المشتركة لتقديم أفضل الخدمات وتعزيز مكانة مطار دبي الدولي كوجهة عالمية رائدة.

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حول مطارات دبي

مطارات دبي هي الجهة المشغّلة لكل من مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي.

تعمل مطارات دبي على تحقيق التوازن بين الشركاء والجهات المعنية بهدف تعزيز نمو قطاع الطيران في دبي وحماية المرونة التشغيلية لتوفير مطارات آمنة وتقديم تجربة سفر استثنائية للضيوف المسافرين.

تجاوزت حركة المسافرين في مطار دبي الدولي مستويات عام 2019 ، حيث استقبل 87 مليون مسافر خلال عام 2023 ، بينما يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 91 مليون مسافر مع نهاية 2024 الجاري.

، حيث استقبل مليون مسافر خلال عام ، بينما يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى مليون مسافر مع نهاية الجاري. مطار دبي الدولي هو المطار رقم واحد في العالم من حيث الحركة الدولية للمسافرين وفقاً لتقرير مجلس المطارات الدولي لعام 2023 .

. يجسد مطار آل مكتوم رؤية دبي لمستقبل قطاع الطيران. ومع خطط التوسعة التي تم الإعلان عنها في مايو 2024، والتي تتضمن استثمارات قياسية بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، سيعمل مطار آل مكتوم الدولي على إعادة تشكيل مشهد الطيران.

خلال العقد المقبل، ستصل الطاقة الاستيعابية لمطار آل مكتوم إلى 150 مليون مسافر سنوياً، وبطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع.

بمدرجاته الخمسة وتصميمه المستقبلي، يهدف مطار آل مكتوم الدولي إلى إحداث ثورة في قطاع السفر الجوي العالمي، مع وضع معايير جديدة للكفاءة وتجربة المسافرين للخمسين عاماً القادمة .

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